Как кость в горле. Сассуоло - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.04.2024

Два матча против "Ромы" в четвертьфинале Лиги Европы, сразу после них - Миланское дерби в лиге, сразу после него - выезд к "Ювентусу" в лиге. Между этими решающими, судьбоносными матчами выезд к "Сассуоло" для "Милана" - как кость в горле. Не случайно Стефано Пиоли планирует масштабную ротацию. Не приведет ли она к потере очков в пользу аутсайдера?

Серия А. 32-й тур

14 апреля. 16:00. Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Милан"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 Інтер 31 26 4 1 82 2 Мілан 31 21 5 5 68 3 Ювентус 31 18 8 5 62 4 Болонья 31 16 10 5 58 5 Рома 31 16 7 8 55 6 Аталанта 30 15 5 10 50 7 Лаціо 32 15 4 13 49 8 Наполі 31 13 9 9 48 9 Торіно 31 11 11 9 44 10 Фіорентина 30 12 7 11 43 11 Монца 31 11 9 11 42 12 Дженоа 31 9 11 11 38 13 Лечче 32 7 11 14 32 14 Кальярі 31 7 9 15 30 15 Удінезе 31 4 16 11 28 16 Емполі 32 7 7 18 28 17 Еллас Верона 31 6 9 16 27 18 Фрозіноне 31 6 8 17 26 19 Сассуоло 31 6 7 18 25 20 Салернітана 32 2 9 21 15

Одно поражение стерло серию из семи побед подряд во всех турнирах, лучшую с 2006-го года. "Милан" уступил "Роме" дома в четвертьфинале Лиге Европы в четверг со счетом 0:1 и сразу же попал под огонь критики. Пиоли казался близким к продолжению работы с командой и в следующем сезоне, но после этого поражения кажется уже близким к отставке.

Говорят, что исход дуэли с римлянами, а также Дерби Делла Мадоннина, определят судьбу Пиоли. Говорят, что тактически он был переигран тренером-дебютантом Даниэле Де Росси в одни ворота, что команда играла без желания, агрессии и мысли. Сам он отмечал отсутствие смелости и компактности. Сообщают, что раздраженно разговаривал с игроками в раздевалке.

Так что атмосфера в команде неприятна.

Правда, возможно, она найдет утешение в лиге. Где впечатляюще победила в трех последних матчах. В том числе и в гостях "Верону" и "Фиорентину". Пропуская, но и создавая гораздо больше, чем соперник. Хотя в гостях не так давно было тяжело. Три из последних пяти гостевых побед выцарапаны в концовке. До этого в концовке в гостях дважды были потеряны очки.

Был не так давно и гостевой провал. 2:4 в Монце в феврале. Где Пиоли также применил масштабную ротацию.

"Сассуоло" в феврале запомнился домашним провалом. 1:6 от "Наполи". После чего команду возглавил третий тренер в сезоне. И как раз Давиде Баллардини сумел принести стабильность, прежде всего - в обороне. Четыре пропущенных в четырех последних матчах и пять очков в них - явный прогресс после одного очка в восьми матчах.

"Нероверди" недавно играли как раз против "Ромы", еще и в гостях, и отыграли весьма прилично. Уступив со счетом 0:1 и создав шансы сравнять счет.

Правда, последний матч им в актив не занести. 2:0 над "Салернитаной", мальчиком для битья всей лиги, потерян из-за пропущенного на 91-ой минуте. Эта ничья оставила "Сассуоло" 19-ым. Из-за чего и у него царит раздражение. Сообщают о специальной встрече ультрас с игроками и беседе. Хотя говорят, что была мирной.

"Сассуоло" ожидаемо стал более похожим на Баллардини. Гораздо более прагматичным, компактным. Бросаться сломя голову на соперника он уже не будет. Да и "Милан", учитывая состав, усталость и мысли о "Роме", постарается прежде всего сыграть компактно. Хотя в начале матча, наверное, попытается быстро решить дело.

Последние матчи команд

Сассуоло

Эллас Верона - Сассуоло 1:0 (лига)

Сассуоло - Фрозиноне 1:0 (лига)

Рома - Сассуоло 1:0 (лига)

Сассуоло - Удинезе 1:1 (лига)

Салернитана - Сассуоло 2:2 (лига)

Милан

Славия Прага - Милан 1:3 (Лига Европы)

Эллас Верона - Милан 1:3 (лига)

Фиорентина - Милан 1:2 (лига)

Милан - Лечче 3:0 (лига)

Милан - Рома 0:1 (Лига Европы)

Кадры

Возможно, Пиоли проведет даже девять замен по сравнению с матчем в четверг. Флоренци вместо Калабрии, Кьер и Томори вместо Тиава и Габбии, Терраччьяно вместо Эрнандеса, Адли и Муса вместо Рейндерса/Лофтуса-Чика и Беннасера, Чуквуэзе и Окафор вместо Пулишича и Леау, Йович вместо Жиру. Эрнандес, Рейндерс и Лофтус-Чик имеют большие шансы остаться в "старте".

Отметить следует Адли, сделавшего два ассиста против "Лечче", Чуквуэзе, отлично игравшего и тогда, и при выходе на замену в четверг. Томори, который в случае желтой карточки пропустит дерби.

У "Сассуоло" давно нет Берарди, обожающего забивать "Милану". Не будет и экс-игрока "Милана" Кастильехо, продолжается травма крайнего защитника Педерсена. Зато Эрлич, находившийся под вопросом из-за травмы в предыдущем туре, вернется и может выйти с первых минут. Да и если не выйдет, центральных защитников хватает - Руан, Кумбулла, Вити, Феррари.

На позиции "шестерки" конкурируют Болока и Рачич. Форвард Дефрель, атакующий полузащитник Вольпато или опорник Энрике в стартовом составе? Также вопрос. В Салерно играл первый, но "Милан" другого калибра.

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Руан, Д. Феррари, Дойг, Болока, Торстведт, Байрами, Энрике, Лорьенте, Пинамонти

"Милан": Маньян, Флоренци, Кьер, Томори, Ф. Терраччьяно, Адли, Муса, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Йович, Окафор

Цифры и факты

В сезонах 2020/21 и 2021/22 "Милан" и "Сассуоло" обменялись гостевыми победами. В сезоне 2022/23 в Реджо-Эмилии состоялась ничья 0:0, а в Милане - победа "Сассуоло" со счетом 5:2. В нынешнем сезоне в Милане хозяева победили со счетом 1:0. Таким образом, в последних семи очных матчах результаты равны - по три победы и ничья

В Реджо-Эмилии в последних семи матчах шесть раз побеждал "Милан", однажды состоялась ничья. При этом последним хронологически результатом был как раз 0:0

"Милан" выиграл пять последних матчей лиги подряд, не проиграл последние шесть. В гостях в лиге он выиграл последние три и шесть из последних семи (одно поражение)

"Сассуоло" одержал лишь одну победу в последних 12-ти матчах лиги, трижды сыграв вничью и восемь раз проиграв. Правда, в последних четырех матчах он проиграл лишь однажды - победа и две ничьи

Результаты последних шести домашних матчей "Сассуоло" - две победы, две ничьи и два поражения

"Милан" забивал в своих 17-ти последних гостевых матчах лиги, "Сассуоло" забивал в десяти своих последних домашних

Прогноз: Сассуоло - Милан 2:2

Масштабная ротация уже не раз за последние два года больно била по "Милану". В феврале в Монце он влетел с такой со счетом 2:4. А "Сассуоло" очки нужны позарез, он в неплохой форме для аутсайдера и этому сопернику всегда создает проблемы. Хотя большей частью благодаря Берарди, которого сейчас не будет.

Обе команды должны забить, можно ставить на обилие голов в целом. И даже на сенсационную ничью.