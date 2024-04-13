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Как кость в горле. Сассуоло - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.04.2024
Между четырьмя судьбоносными матчами
Getty Images / Global Images Ukraine
Два матча против "Ромы" в четвертьфинале Лиги Европы, сразу после них - Миланское дерби в лиге, сразу после него - выезд к "Ювентусу" в лиге. Между этими решающими, судьбоносными матчами выезд к "Сассуоло" для "Милана" - как кость в горле. Не случайно Стефано Пиоли планирует масштабную ротацию. Не приведет ли она к потере очков в пользу аутсайдера?
Серия А. 32-й тур
14 апреля. 16:00. Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Милан"
Главный арбитр: Давиде Масса
Состояние команд
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|13
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|48
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|11
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|9
|11
|42
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|31
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|11
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|14
|31
|7
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|15
|30
|15
|31
|4
|16
|11
|28
|16
|32
|7
|7
|18
|28
|17
|31
|6
|9
|16
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|18
|31
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|8
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Одно поражение стерло серию из семи побед подряд во всех турнирах, лучшую с 2006-го года. "Милан" уступил "Роме" дома в четвертьфинале Лиге Европы в четверг со счетом 0:1 и сразу же попал под огонь критики. Пиоли казался близким к продолжению работы с командой и в следующем сезоне, но после этого поражения кажется уже близким к отставке.
Говорят, что исход дуэли с римлянами, а также Дерби Делла Мадоннина, определят судьбу Пиоли. Говорят, что тактически он был переигран тренером-дебютантом Даниэле Де Росси в одни ворота, что команда играла без желания, агрессии и мысли. Сам он отмечал отсутствие смелости и компактности. Сообщают, что раздраженно разговаривал с игроками в раздевалке.
Так что атмосфера в команде неприятна.
Правда, возможно, она найдет утешение в лиге. Где впечатляюще победила в трех последних матчах. В том числе и в гостях "Верону" и "Фиорентину". Пропуская, но и создавая гораздо больше, чем соперник. Хотя в гостях не так давно было тяжело. Три из последних пяти гостевых побед выцарапаны в концовке. До этого в концовке в гостях дважды были потеряны очки.
Был не так давно и гостевой провал. 2:4 в Монце в феврале. Где Пиоли также применил масштабную ротацию.
"Сассуоло" в феврале запомнился домашним провалом. 1:6 от "Наполи". После чего команду возглавил третий тренер в сезоне. И как раз Давиде Баллардини сумел принести стабильность, прежде всего - в обороне. Четыре пропущенных в четырех последних матчах и пять очков в них - явный прогресс после одного очка в восьми матчах.
"Нероверди" недавно играли как раз против "Ромы", еще и в гостях, и отыграли весьма прилично. Уступив со счетом 0:1 и создав шансы сравнять счет.
Правда, последний матч им в актив не занести. 2:0 над "Салернитаной", мальчиком для битья всей лиги, потерян из-за пропущенного на 91-ой минуте. Эта ничья оставила "Сассуоло" 19-ым. Из-за чего и у него царит раздражение. Сообщают о специальной встрече ультрас с игроками и беседе. Хотя говорят, что была мирной.
"Сассуоло" ожидаемо стал более похожим на Баллардини. Гораздо более прагматичным, компактным. Бросаться сломя голову на соперника он уже не будет. Да и "Милан", учитывая состав, усталость и мысли о "Роме", постарается прежде всего сыграть компактно. Хотя в начале матча, наверное, попытается быстро решить дело.
Последние матчи команд
Сассуоло
Эллас Верона - Сассуоло 1:0 (лига)
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 (лига)
Рома - Сассуоло 1:0 (лига)
Сассуоло - Удинезе 1:1 (лига)
Салернитана - Сассуоло 2:2 (лига)
Милан
Славия Прага - Милан 1:3 (Лига Европы)
Эллас Верона - Милан 1:3 (лига)
Фиорентина - Милан 1:2 (лига)
Милан - Лечче 3:0 (лига)
Милан - Рома 0:1 (Лига Европы)
Кадры
Возможно, Пиоли проведет даже девять замен по сравнению с матчем в четверг. Флоренци вместо Калабрии, Кьер и Томори вместо Тиава и Габбии, Терраччьяно вместо Эрнандеса, Адли и Муса вместо Рейндерса/Лофтуса-Чика и Беннасера, Чуквуэзе и Окафор вместо Пулишича и Леау, Йович вместо Жиру. Эрнандес, Рейндерс и Лофтус-Чик имеют большие шансы остаться в "старте".
Отметить следует Адли, сделавшего два ассиста против "Лечче", Чуквуэзе, отлично игравшего и тогда, и при выходе на замену в четверг. Томори, который в случае желтой карточки пропустит дерби.
У "Сассуоло" давно нет Берарди, обожающего забивать "Милану". Не будет и экс-игрока "Милана" Кастильехо, продолжается травма крайнего защитника Педерсена. Зато Эрлич, находившийся под вопросом из-за травмы в предыдущем туре, вернется и может выйти с первых минут. Да и если не выйдет, центральных защитников хватает - Руан, Кумбулла, Вити, Феррари.
На позиции "шестерки" конкурируют Болока и Рачич. Форвард Дефрель, атакующий полузащитник Вольпато или опорник Энрике в стартовом составе? Также вопрос. В Салерно играл первый, но "Милан" другого калибра.
"Сассуоло": Консильи, Тольян, Руан, Д. Феррари, Дойг, Болока, Торстведт, Байрами, Энрике, Лорьенте, Пинамонти
"Милан": Маньян, Флоренци, Кьер, Томори, Ф. Терраччьяно, Адли, Муса, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Йович, Окафор
Цифры и факты
- В сезонах 2020/21 и 2021/22 "Милан" и "Сассуоло" обменялись гостевыми победами. В сезоне 2022/23 в Реджо-Эмилии состоялась ничья 0:0, а в Милане - победа "Сассуоло" со счетом 5:2. В нынешнем сезоне в Милане хозяева победили со счетом 1:0. Таким образом, в последних семи очных матчах результаты равны - по три победы и ничья
- В Реджо-Эмилии в последних семи матчах шесть раз побеждал "Милан", однажды состоялась ничья. При этом последним хронологически результатом был как раз 0:0
- "Милан" выиграл пять последних матчей лиги подряд, не проиграл последние шесть. В гостях в лиге он выиграл последние три и шесть из последних семи (одно поражение)
- "Сассуоло" одержал лишь одну победу в последних 12-ти матчах лиги, трижды сыграв вничью и восемь раз проиграв. Правда, в последних четырех матчах он проиграл лишь однажды - победа и две ничьи
- Результаты последних шести домашних матчей "Сассуоло" - две победы, две ничьи и два поражения
- "Милан" забивал в своих 17-ти последних гостевых матчах лиги, "Сассуоло" забивал в десяти своих последних домашних
Прогноз: Сассуоло - Милан 2:2
Масштабная ротация уже не раз за последние два года больно била по "Милану". В феврале в Монце он влетел с такой со счетом 2:4. А "Сассуоло" очки нужны позарез, он в неплохой форме для аутсайдера и этому сопернику всегда создает проблемы. Хотя большей частью благодаря Берарди, которого сейчас не будет.
Обе команды должны забить, можно ставить на обилие голов в целом. И даже на сенсационную ничью.
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