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Эмполи - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.04.2024
Виктор Коваленко принес победу в матче первого круга
Getty Images/Global Images Ukraine
Теперь уже официально известно, что и пятое место в Серии А выводит в Лигу Чемпионов. А до него "Наполи" не так далек - шесть очков до "Ромы" с домашним матчем против неё впереди. У римлян, правда, матч в запасе, но и занятость в Еврокубках и усталость от них. Впрочем, неаполитанцы устали от всего сезона и скорее думают о следующем. Сумеют ли все же сконцентрироваться на "Эмполи"?
Серия А. 33-й тур
20 апреля. 19:00. Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Наполи"
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
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В понедельник "Наполи" может официально потерять звание чемпиона Италии, и от него это совершенно не зависит. Сам он уже потерял даже математические шансы защитить Скудетто. И, судя по новостям, думает лишь о лете. Имена уходящих игроков, потенциально новых игроков и тренеров мелькают как в калейдоскопе. При этом среди последних нет имени нынешнего тренера - Франческо Кальцоны.
В последних шести матчах все еще подопечные Кальцоны одержали одну победу. В Монце, на фоне свиста своих болельщиков и оскорбительных баннеров, они разозлились после кошмарного первого тайма и забили четырежды за 13 минут. Но до этого влетели дома "Аталанте" со счетом 0:3, а после этого дома же не переиграли "Фрозиноне" из зоны вылета (2:2), создав моменты, но играя совершенно разобранно.
После того матча Кальцона не отрицал разбаланс и огромные проблемы в игре без мяча, в отборе мяча. Говорил об очень плохом ведении игры в целом, об отсутствии компактности и ощущения опасности от соперника.
"Эмполи" вряд ли в лучшей форме. Его прорвало в предыдущем домашнем матче на 3:2 над "Торино", славящимся хорошей обороной. Но в пяти из последних шести матчах на всех полях тосканцы не забивали вообще и проиграли. По забитым они последние в лиге - всего 25 голов. Волшебное влияние Давиде Николы с 12-ю очками в первых шести матчах прошло, и идёт тяжелейшая борьба против вылета.
В последнем матче против конкурента в этой борьбе в гостях "Эмполи" не предложил ничего, кроме сейвов своего вратаря Каприле. В первом тайме тот спасал от "Лечче", а в унылом с обеих сторон втором оборона подвела его, не сумела выбить мяч в простой ситуации на 89-ой минуте, пропустила и проиграла. И Никола признает, что такое поражение серьезно ударило по уровню уверенности игроков в себе.
Матч между страшно неуверенными в себе командами может повернуться в любую сторону. Хотя ясно, что "Наполи", безоговорочный лидер лиги по владению мячом и ударам по воротам, будет доминировать. Но эффективность этого доминирования, его реализация обычно крайне низка.
Такого типа игра состоялась и в первом круге в Неаполе, когда "Наполи" и "Эмполи" возглавляли другие тренеры. Тогда первый постоянно стучался в ворота второго, но создал сравнительно немного, не забил и пропустил на 91-ой минуте от красивого гола вышедшего на замену Виктора Коваленко. Что отправило в отставку его первого тренера в сезоне Руди Гарсию.
Последние матчи команд
Кадры
Хвича Кварацхелия и Жуан Жезус пропускали тренировки, но уже вернулись к ним. Оливера не вернулся, а Ррахмани и Руи дисквалифицированы, так что и без того слабая оборона "Наполи", пропускавшая в 11-ти матчах подряд, ослабеет ещё больше. Эстигор против "Фрозиноне" играл впервые за месяц, и сразу полный матч, Мадзокки не играл ни минуты с 25-го февраля до сих пор, но выбора нет.
В центре поля Зелински должен опередить Траоре, а на правом фланге атаки Политано - Распадори и Нгонга.
Виктор Осимхен забивал в двух последних матчах после четырёх подряд во всех турнирах без голов. Хвича ассистировал в двух последних, но не забивал с восьмого марта.
У "Эмполи" серьёзных потерь нет. Потому ожидается, что Коваленко вновь начнёт в запасе. В центре поля в схеме 3-4-2-1 за две позиции борются Грасси, Марин, Мале, Фаццини и Бастони, а Виктор кажется лишь за ними. На позициях двух "десяток" Журковски, Камбиаги и Канчелльери перед ним. Остаётся надеяться, что он получит хотя бы 20 минут, как в предыдущем туре, а не ноль, как в двух до этого.
На флангах возможны Берешински либо Гьяси справа, Пеццелла либо Какаче слева.
"Эмполи": Каприле, Валюкевич, Луперто, Исмаили, Берешински, Грасси, Марин, Какаче, Журковски, Камбиаги, Ньянг
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Жезус, Мадзокки, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия
Цифры и факты
- "Эмполи" выиграл четыре из шести последних очных матчей в Серии А, проиграв два. С 2019-го года чаще, чем "Наполи", он не переигрывал никого. В позапрошлом сезоне тосканцы выиграли оба очных матча, в предыдущем - оба проиграли, в первом круге нынешнего - победили в гостях со счетом 1:0
- Дома "Эмполи" выиграл два из трех последних очных матчей в Серии А. Из последних восьми таких он выиграл четыре, проиграв два и сыграв вничью два. Правда, в последних шести таких он пропускал
- В последних шести матчах во всех турнирах против всех соперников на счету обеих команд по одной победе. При этом "Наполи" три из них свел вничью и два проиграл, а забивал в пяти из этих шести. "Эмполи" проиграл остальные пять и не забивал в них
- "Наполи" пропускал в 11-ти последних матчах лиги. В трех последних он пропускал как минимум два мяча. Четырех подряд с двумя пропущенными "везувиани" не выдавали с 2015-го года. "Эмполи" пропускал в девяти последних матчах лиги
- "Наполи" не забивал в нынешнем сезоне в шести гостевых матчах лиги. В большем количестве за сезон он не забивал с 1997/98. При этом в нынешнем сезоне на данный момент он набрал больше очков в гостях, чем дома - 26:23 и в последних четырех гостевых матчах не проигрывал - две победы и две ничьи. "Эмполи" также набрал больше в гостях, чем дома - 15:13
Прогноз: Эмполи - Наполи 1:2
В предыдущем домашнем матче "Эмполи" победил "Торино", команду, близкую в турнирной таблице к "Наполи". Сами неаполитанцы неделю тому дома не переиграли команду, близкую в таблице к "Эмполи" - "Фрозиноне". Кроме того, статистика последних очных матчей, как ни странно, в пользу "Эмполи". Так что здесь даже сюрпризный результат не будет сюрпризом.
С другой стороны, все же в гостях обе команды играют лучше, чем дома, набрали больше очков. Сейчас в гостях "Наполи". Так что логичнее ставить на его победу. Хотя вряд ли он останется без пропущенных.
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