Рома - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.04.2024

При старой системе матч "Рома" - "Болонья" виделся бы прямой битвой за последнюю путёвку в Лигу Чемпионов. Однако теперь ясно, что Италия получит как минимум пять мест. Так что обе ныне на лигочемпионских местах. Впрочем, расслабляться обеим ни в коем случае нельзя, поскольку "Аталанта" близка, а "Лацио" вдруг начал побеждать. Нужно в свою очередь добывать победы.

Серия А. 33-й тур

22 апреля. 19:30. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Болонья"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

3 Ювентус 33 18 10 5 64 4 Болонья 32 16 11 5 59 5 Рома 31 16 7 8 55 6 Лаціо 33 16 4 13 52 7 Аталанта 31 15 6 10 51 8 Наполі 33 13 10 10 49

С победами у "Болоньи" в последнее время туго. Как и с забитыми мячами. Два её последних матча - против "Фрозиноне" из зоны вылета и середняка "Монцы" - завершились со счетом 0:0. До этого удалось победить аутсайдера "Эмполи" лишь голом на 94-ой минуте, а против "Интера" дома состоялось поражение со счетом 0:1. 3:0 над крайне слабой "Салернитаной" не должен вводить в заблуждение.

Против "Монцы" она реально доминировала. Владела мячом 62 процента, играла интенсивнее и изобретательнее, чем ранее, по ударам по воротам победила со счетом 17:4, в створ - 7:0. А вот против "Фрозиноне" и "Эмполи" проснулась лишь в последней четверти матча, до того не создав ничего. Загнала "Интер" за "автобус", но также мало создала.

Тьяго Мотта при этом считает, что команда играет хорошо, никаких проблем не видит. Против "Монцы" произвел лишь одну замену, да и ту - из-за травмы. Причем травма очень болезненная. Капитан команды Льюис Фергюсон вылетел на полгода. Кроме того, о других лидерах команды и о самом Мотте постоянно говорят в плане переходов в Топ-клубы. А это отвлекает от работы.

У "Ромы" побед в последнее время достаточно. Причем в Топ-матчах. В дерби над "Лацио", дважды над "Миланом" в Лиге Европы. Причем в дерби пришлось выдержать сложную борьбу при доминировании соперника во втором тайме, а вот в обоих матчах ЛЕ соперник был тактически разгромлен в одни ворота при своём блестящем выступлении по всем параметрам - тактики, техники, организованности, борьбы.

Не помешала даже игра вдесятером с 32-ой минуты в ответном матче в четверг, а также игра без лидеров команды - Ромелу Лукаку и Пауло Дибалы - больше тайма. Даже в таком состоянии "Рома" выглядела монолитной и уверенной в себе.

Вокруг клуба сейчас пребывают в полном восхищении, особенно - вокруг Даниэле Де Росси. Эйфория и уверенность в себе перехлестывают через край. В день ответного матча против "Милана" владельцы клуба объявили, что оставляют тренера на посту и на следующий сезон, и, учитывая, как преобразил команду после Жозе Моуриньо, Даниэле полностью это заслужил.

Тем не менее, проблемы имеются. Прежде всего - усталость от обилия матчей и эмоций. Также команду шокировала драма с Эваном Ндикой в предыдущем матче лиги. Он уже в порядке, довольно быстро был отпущен из больницы, но ведь прерванный матч в Удине нужно доиграть. Доигрывание последних 18-ти минут назначено на четверг, и это разозлило представителей "Ромы" из-за насыщенного календаря.

Ну и в целом в Серии А в последнее время "волки" испытывают проблемы. В Удине на момент остановки матча счет был 1:1, перед победой в дерби состоялась ничья 0:0 в Лечче, о которой Де Росси до сих пор вспоминает. Перед этим - лишь 1:0 дома над аутсайдером "Сассуоло" и спасение от поражения во Флоренции лишь на 95-ой минуте (2:2). Возможно, внимание "Ромы" на лигу недостаточное.

Обе команды желают доминировать, владеть мячом, играть динамично, быстро, вертикально, постоянно меняться местами, особенно - в центре поля, запутывать соперника движением и тактическими решениями. Оба тренера так говорят о сопернике и очень хвалят друг друга. Отношения между ними замечательные ещё со времен игры за сборную. Команда Де Росси более прагматична, но все же играет дома.

Последние матчи команд

Кадры

Ромелу Лукаку получил травму в четверг и вылетел. Серьёзная потеря. Азмун и Абрахам только-только после травм, причём последний - после тяжёлой. Но Де Росси говорит, что один из них сыграет, а возможно - даже оба. Второго при этом называет силой природы и похожим на Лукаку.

После дисквалификации в четверг должен вернуться опорник Кристанте. Вместо Бове. Автор гола в четверг Дибала покинул поле уже в первом тайме, поскольку после удаления Челика "Роме" пришлось выпускать защитника. Так что Пауло отдохнул. А Лоренцо Пеллегрини отдохнул в Удине, где не успел выйти на поле. Эль-Шаарави как раз устал, потому Бове, Залевски и Бальданци - кандидаты.

Изменения возможны в обороне - Льоренте, Карсдорп и Анхелиньо вместо Смоллинга, Челика и Спинаццолы. Манчини, забивший и в дерби, и в обоих матчах против "Милана", должен остаться. В Удине он также не успел выйти на поле. Ндика будет готов лишь в мае.

Мотта признал, что заменить Фергюсона невозможно, а Де Росси - что его травма даёт "Роме" преимущество. По месту же выйдет арендованный у "Интера" Фаббиан, немного похожий по движению на него. Он принес победу в Эмполи. Сзади же в центре поля прикроют скорее Фройлер и Эбишер, чем Моро и Урбански.

На позиции левого вингера борются более острый Ндой и более дисциплинированный тактически Салемакерс. Справа от них Зиркзее, сенсация сезона, но не забивавшая с игры с 18-го февраля, ещё правее - Орсолини, как и Салемакерс, забивший "Салернитане". Запасной форвард Одгар травмирован.

В обороне Лукуми, Беукема и Калафиори борются за два места в центре, Кристиансен и Ликояннис - за место слева.

"Рома": Свилар, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Бальданци, Абрахам

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Беукема, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Фаббиан, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс

Цифры и факты

В последних восьми очных матчах на всех полях наблюдается равенство - по три победы и две ничьи. Из последних четырех таких "Рома" выиграла один - также одно поражение и две ничьи. В первом круге нынешнего сезона она уступила в гостях со счетом 0:2. В последних восьми очных матчах в Болонье точно такое же равенство - по три победы и две ничьи

В пяти последних очных матчах на всех полях "Рома" забила лишь один мяч, "Болонья" в них же - три. В последних шести очных общий счет по забитым - 2:3

"Рома" проиграла лишь один из 11-ти последних матчей в лиге, "Болонья" - лишь один из 12-ти. Обе уступили дома "Интеру"

Поражение от лидера Серии А - единственное для "Ромы" дома в лиге в последних 14-ти матчах - 11 побед и две ничьи. "Болонья" не проигрывала в последних пяти гостевых матчах лиги, в том числе сыграв вничью с "Миланом" и переиграв "Лацио" и "Аталанту". Также в её гостевом резюме в лиге в нынешнем сезоне ничьи с "Интером" в октябре и "Ювентусом" в августе

"Рома" не пропускала в четырех матчах подряд во всех турнирах, после чего пропустила на 85-ой минуте от "Милана" в Лиге Европы. "Болонья" не пропускала в последних четырех матчах подряд

В последних пяти матчах "Болонья" забила более одного мяча лишь однажды. В двух последних она не забивала вообще. "Рома" забивала более одного мяча лишь в одном из шести последних матчей во всех турнирах - в последнем

Прогноз: Рома - Болонья 1:1

Обе сильны, играют в похожий интересный футбол. С другой стороны, обе забивают мало - и друг другу, и вообще. "Рома" в эйфории, и Де Росси призывает не почивать на лаврах. А ещё устала. Но играет дома, где очень успешна. И в целом кажется в лучшей форме, чем "Болонья". Хотя последняя хороша в гостях и вообще против грандов играет лучше, чем против аутсайдеров.

Скромная ничья выглядит чуть ли не единственным логичным результатом.