Скудетто в дерби впервые в истории? Милан - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.04.2024

Что может быть слаще, чем официально обеспечить чемпионский титул в дерби? Ещё и когда он станет для тебя юбилейным 20-ым, а соперник останется с 19-ю? Впервые в истории кто-либо может официально обеспечить себе Скудетто в Миланском дерби. "Интеру" для этого нужна победа. "Милан" же всеми силами постарается добыть хотя бы ничью и отсрочить празднество ненавистных соседей.

Серия А. 33-й тур

22 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

1 Интер 32 26 5 1 83 2 Милан 32 21 6 5 69 3 Ювентус 33 18 10 5 64 4 Болонья 32 16 11 5 59

Скудетто от "Интера" никуда не убежит, даже если он проиграет дерби. Его преимущество огромно. Он проводит феноменальный сезон и до сих пор сохраняет шансы стать второй командой в истории Серии А, набравшей сто очков и более. Но все же такую уникальную, историческую возможность упускать не хочется. Тем более, что "Милан" вовсе не слаб в лиге, а силен, на втором месте.

Доказать в очередной раз преимущество над ним, взять Скудетто за пять туров до финиша, продолжить путь к ста очкам - значит, доказать проведение одного из сильнейших сезонов от кого-либо в истории лиги.

Подходят к дерби "нерадзурри", правда, не в лучшей форме. Можно насчитать уже семь их невзрачных матчей подряд во всех турнирах, включая вылет из Лиги Чемпионов. В том числе четыре подряд в Серии А после этого вылета. В 31-ом туре они вырвали победу над "Удинезе" на 95-ой минуте, в 32-ом дважды вели в счете, но пропустили дома от "Кальяри" (также аутсайдера) на 83-ей и сыграли 2:2.

В двух последних Топ-матчах они не побеждали. Вылетели из Лиги Чемпионов от "Атлетико" по итогам 1:2 и серии пенальти в Мадриде, не переиграли дома практически разваленный "Наполи" в лиге (1:1).

Симоне Индзаги честен. И в Удине, и после "Кальяри" не отрицал, что его команда играла неудачно, позволяла соперникам слишком много, особенно в контратаках, хвалил соперников. Не оправдывался отсутствием Лаутаро Мартинеса и Бенжамена Павара в последнем матче, не говорил о судействе, хотя были причины.

"Милан" также не побеждал в двух последних Топ-матчах. Правда, они состоялись прямо сейчас, в апреле, а не в марте, как у "Интера". И состояли из двух болезненных поражений от "Ромы" в Лиге Европы. В обоих матчах "россонери" выглядели совершенно разобранно, без плана и мотивации, были разгромлены тактически. В Риме не могли ничего сделать даже против десятерых соперников с 32-ой минуты.

Из-за таких поражений судьба Стефано Пиоли в клубе практически решена - он уйдёт. Ранее СМИ сообщали, что он может исправиться против "Ромы" или в дерби, но теперь заявляют, что и дерби не поможет. И с четверга, после вылета из ЛЕ, в СМИ промелькнуло двузначное число имён в качестве кандидатов на его замену. Даже ультрас клуба выпустили официальное заявление с призывом сменить тренера.

Между этими матчами они еще и еле спаслись от поражения в лиге от "Сассуоло" - 0:2 на десятой минуте, 1:3, 3:3 на 86-ой минуте. Там начинал второй состав, и лишь замены на игроков первого принесли хотя бы ничью. Таким образом, в последних трех матчах побед нет. И это сразу после семи побед подряд во всех турнирах. Большинство из которых, правда, были невзрачными и вызывали вопросы.

Индзаги уже несколько раз повторил, что обеспечить Скудетто в дерби - вовсе не навязчивая идея ни для него, ни для игроков, что его команда идет тем же путем весь сезон. Также отметил, что играет против второй команды лиги, которая "сделает все, чтобы осложнить нам жизнь". А Пиоли призывает СМИ говорить не о нем и о других тренерах, а о "Милане", игроков же - бороться за честь клуба.

В первом круге "Интер" выиграл дерби со счетом 5:1. В целом он выиграл пять последних во всех турнирах, и в них "Милан" выглядел откровенно беспомощно. "Россонери" владели мячом, прессинговали, но раз за разом были пойманы на контратаках и стандартных положениях. У них выработался комплекс неполноценности по отношению к соседям. Особенно - в начале матчей, когда часто пропускали.

Последние матчи команд

Кадры

СМИ требуют кадровую революцию в "Милане". Прежде всего - выход Чуквуэзе, находящегося в отличной форме. Возможна атакующая схема с ним справа, а Пулишичем в качестве "десятки" за счёт Лофтуса-Чика. Также возможна замена в центре атаки Жиру на Йовича или Окафора. Оба забили "Сассуоло", но Оливье известен как победитель Миланского дерби и вообще Топ-матчей.

На Рафаэля Леау наибольшее внимание. Лидер атаки "россонери" провалил оба матча против "Ромы", хотя во втором и ассистировал и заработал удаление для соперника. Он забивал в трех последних матчах лиги.

В центр поля должен вернутся Рейндерс. Скорее всего, рядом с Беннасером, а не Адли или Мусой. В обороне из-за травм Калулу и Кьера и дисквалификации Тиава дилемм мало. Калабрия опередит Флоренци справа.

"Интер" как раз в центре поля и в атаке никого не меняет. Только в случае травм или дисквалификаций. Лучший бомбардир лиги Лаутаро Мартинес отбыл дисквалификацию. Хотя он не забивал ни в одном турнире с 28-го февраля. Его партнёр по атаке Тюрам забил "Кальяри", но до этого не забивал с 16-го февраля.

Арнаутович не забивал с 20-го февраля. А вот Алексис Санчес уже забил в апреле. Как и дублер в полузащите Фраттези. Дублер Мхитаряна, свои единственные два гола в сезоне забившего в дерби в первом круге.

Возвращается после дисквалификации и защитник Павар. Он заменит Биссека. Ачерби и Бастони должны остаться в стартовом составе. Как и Дармиан справа вместо Думфриза и Бьюкенена. Аугусто поможет выходом на замену, как и Биссек. А вот Де Фрай под вопросом.

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Томори, Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Леау, Жиру

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" выиграл пять последних дерби во всех турнирах - два в лиге, два в Лиге Чемпионов и один - в Суперкубке. Общий счет этих матчей - 12:1. Правда, в предыдущих пяти перед этим победил лишь однажды при двух ничьих и двух поражениях. Последний хронологически матч состоялся в лиге в сентябре и завершился 5:1 в его пользу

Шесть дерби подряд "Интер" не выигрывал никогда. "Милан" делал это дважды, но в последний раз - между 1946-ым и 1948-ым годами. Семь подряд никто никогда не выигрывал

"Интер" выиграл два последних очных матча лиги, но два перед этим выиграл "Милан". В семи последних очных матчах в Серии А счёт побед равен - 3:3 при одной ничьей

"Интер" забивал в последних семи и в 16-ти из последних 17-ти очных матчах во всех турнирах. "Милан" не забивал в четырех из последних пяти и в шести из последних восьми таких

"Интер" не проиграл в 26-ти последних матчах лиги - 21 победа и пять ничьих. "Милан" не проиграл в последних семи таких - пять побед и две ничьи, проиграл лишь один из 17-ти последних - 12 побед и четыре ничьи

В случае победы "Интера" впервые в истории одна из миланских команд официально обеспечит себе Скудетто в дерби

В случае победы "Интер" обеспечит себе Скудетто за пять туров до окончания сезона. Это будет повторением рекорда лиги, установленного пять раз, в том числе и им самим в сезоне 2006/07

Стефано Пиоли проиграл наибольшее количество дерби во всех турнирах в истории - девять. Все - во главе "Милана". Он также участвовал в двух дерби в качестве главного тренера "Интера" (в сезоне 2016/17) и дважды сыграл вничью 2:2

Прогноз: Милан - Интер 1:3

В дерби не бывает формы, фаворитов. Как раз тот, кто подходит к нему в лучшей форме, часто проигрывает. Все эти клише мы слыхали много раз. Но "Милан" настолько устал и развален после "Ромы", а его комплекс неполноценности перед "Интером" настолько велик, что лучшее, что можно ему предсказать - это забитый мяч.

Как в предыдущих дерби, многое будет зависеть от начала матча. Если "Интер" забьет в дебюте - может состояться еще один разгром. Если нет - возможна плотная игра до конца.