Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 23.04.2024

Чемпион Италии официально определился вчера. Обладатель Суперкубка - в январе. Оба трофея взял ненавистный "Ювентусу" "Интер". Остался Кубок Италии, в котором "Юве" хочет хотя бы частично подсластить горький сезон и всю каденцию Массимилиано Аллегри. Но и "Лацио" хочется взять трофей для усиления позиций Игора Тудора в самом начале его каденции.

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

23 апреля. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Результат первого матча - 0:2

Состояние команд

В обоих клубах бурлит. Болельщики обоих явно недовольны ситуацией. Обе команды играют далеко не лучшим образом. Разница в том, что "Лацио" уже сменил тренера и потихоньку начал кое-что строить с Тудором. А "Ювентус" не может дождаться лета, когда распрощается с Аллегри. Хотя это прощание и не объявлено и не оформлено официально.

В последних 12-ти матчах лиги "Ювентус" одержал лишь две победы и набрал лишь 12 очков. В последнем в Кальяри отыграл совершенно отвратительный первый тайм. Во втором несколько опомнился, прикрыл оборону, но из 79-ти процентов владения мячом создал лишь шесть ударов по воротам. В итоге вытащив ничью штрафным ударом и автоголом на 86-ой минуте.

Аллегри жёстко критиковал своих игроков за "семь пропущенных контратак" до перерыва и отсутствие борьбы, неудачи в единоборствах. За неправильную игру. "Мы пытались играть в тики-таку вместо того, чтобы испачкать руки и бороться. После такого первого тайма я должен был заменить всех, в том числе и себя". Критиковал и за отсутствие качества во втором тайме.

"Лацио" с Тудором в лиге как раз выиграл три матча из четырёх. Проиграв Римское дерби, в котором играл прилично. Вместе с победой временного тренера Джованни Мартускьелло получается 12 очков в пяти последних турах. Он сохраняет шансы на зону Лиги Чемпионов. Хорват признает, что по игре до его идеала ещё очень далеко, но видит прогресс, особенно в обороне.

Первый тайм в последнем туре и ему не понравился. В Генуе "Лацио" пропускал контратаки от "Дженоа". Хотя не так много, как "Ювентус" в Кальяри. Да и не пропустил. А во втором тайме прикрыл оборону, установил чёткое доминирование и в итоге нашёл своей гол. Пусть и не создал много. Еще и забил с красивой комбинации.

Впрочем, для выхода из кризиса и особенно - для возвращения любви болельщиков - этого мало. В предыдущем домашнем матче "Лацио" разгромил "Салернитану" (4:1), но на фоне протестов болельщиков, оскорбительных баннеров. Тудор назвал атмосферу на стадионе "сюрреалистичной".

Команды уже встречались дважды за последний месяц. В первом матче Тудора на посту он вынес "Ювентус" в одни ворота по игре, полностью доминируя. "Лацио" создал много моментов. Но реализовал лишь в добавленное время, ударом головой защитника Марушича. А через несколько дней в Кубке после унылого первого тайма "Юве" мощно начал второй, забил дважды и удержал 2:0.

Оба тренера ожидают сегодня долгую борьбу. Тудор говорит, что понадобится идеальная игра, без ошибок. Требует много подключений в штрафную площадку соперника. А Аллегри предостерегает от агрессивной игры соперника и ни в коем случае не хочет увидеть повторения первого тайма в Кальяри. Хочет увидеть борьбу и интенсивность, бег своих игроков.

Невозможно не отметить очень сильную мотивацию "Ювентуса" на Кубок. Игроки прямо признают, что в лиге потеряли мотивацию ещё в феврале, потому и такая игра и результаты. Но трофей очень хотят взять. Они уже почти три года без них - все три года второй каденции Аллегри. Что для них, для такого клуба, невыносимо и неприемлемо.

Последние матчи команд

Кадры

В Генуе из-за травм отсутствовали Проведель, Дзакканьи, Гендузи и Иммобиле. Двое последних возвращаются, но Чиро вряд ли готов для стартового состава, да и по уровню игры не соответствует. В Генуе также травмировались Лаццари и Патрик. Последний может быть в заявке, но не в первых 11-ти.

В центре поля может состояться обычная ротация. В Генуе играли Весино и Камада, здесь готовы Гендузи, Катальди, Ровелла. Романьоли там отыграл лишь тайм и потому здесь выйдет с первых минут. Луис Альберто забил победный гол в Генуе и показывал на эмблему клуба. После волны критики, вызванной его просьбой об уходе летом, такой ответ очень важен.

"Ювентус" на этот матч потерял защитника Гатти из-за дисквалификации. Ругани или Алекс Сандро заменит его. Форвард Кен продолжает отсутствовать, а его коллега по амплуа Милик вернулся еще в Кальяри, но не готов на сто процентов для стартового состава. Так что Влахович останется, а за место рядом с ним вновь борются Кьеза и Йилдиз.

Для Влаховича "Лацио" - любимый соперник. Семь голов в девяти матчах против него, в том числе дубль дома в лиге и гол дома в Кубке в нынешнем сезоне. В гостях в лиге он был дисквалифицирован. Кьеза также забил ему в первом матче полуфинала Кубка, и это его единственный гол за клуб с третьего марта.



Опорник Миретти близок к возвращению, но шансы, что сразу попадет в стартовый состав, очень малы. На флангах же должна вернуться привычная расстановка - Камбиазо справа, Костич слева. Веа и Илинг-Джуниор в запасе. Кубковый вратарь Перин займет свое место, заменив Щенсны.

"Лацио": Мандас, Казале, Хила, А. Романьоли, Хюсай, Катальди, Гендузи, Марушич, Фелипе Андерсон, Луис Альберто, Кастельянос

"Ювентус": Перин, Ругани, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович

Цифры и факты

В последних шести очных матчах во всех турнирах побеждали хозяева. Четырежды им был "Ювентус", дважды - "Лацио". При этом в четырех случаях проигравшие даже не забивали. Последний матч состоялся в рамках этой же стадии Кубка в Турине в начале апреля и завершился победой "Ювентуса" со счетом 2:0

"Лацио" побеждал в последних двух очных матчах в Риме, правда, в двух до этого побед не одерживал - ничья и поражение. В последних семи очных матчах в Риме счет по победам равен - 3:3 при одной ничьей

С разницей более одного мяча "Лацио" побеждал "Ювентус" в последний раз в 2019-ом году в Суперкубке - 3:1 в Саудовской Аравии. С тех пор прошли 11 очных матчей без таких побед

В последних 13-ти матчах во всех турнирах "Ювентус" одержал три победы, шесть раз сыграл вничью и четырежды проиграл. В последних четырех матчах он не проигрывал. Последнее поражение состоялось в лиге 30-го марта в Риме от "Лацио" - 0:1

"Ювентус" не побеждал в шести последних гостевых матчах - три ничьи и три поражения. Эта серия - худшая для него с сезона 2009/10. "Лацио" победил в двух последних домашних, но прямо перед этим проиграл три таких подряд

Последнее поражение "Ювентуса" с разницей в два мяча состоялось в сентябре - 2:4 в лиге в гостях от "Сассуоло"

Последнее домашнее кубковое поражение "Лацио" в основное время состоялось в 2016-ом году - 0:1 от "Ювентуса". С тех пор он отыграл дома в турнире 13 матчей - десять побед и три ничьи в основное время

На пути к нынешнему полуфиналу "Ювентус" прошел "Салернитану" (6:1) и "Фрозиноне" (4:0). Сегодня впервые в нынешнем розыгрыше он сыграет в гостях. "Лацио" прошел "Дженоа" (1:0) и "Рому" (1:0), также оба раза играя дома

"Лацио" играл в финале Кубка в последний раз в 2019-ом году и победил "Аталанту". "Ювентус" - в 2022-ом и уступил "Интеру". Также за последнее десятилетие "Юве" играл в финалах в 2021-ом (победа), 2020-ом (поражение) и в 2015-18 годах (четыре победы). В 2015-ом и 2017-ом годах он переигрывал в финале "Лацио"

Прогноз: Лацио - Ювентус 1:1

Если судить по результатам, "Лацио" в гораздо лучшей форме, чем "Ювентус". Еще и играет дома, где менее месяца назад возил "Юве". Впрочем, и тогда он забил лишь один мяч, да и тот - в добавленное время. Сегодня он также будет доминировать, много создаст. Но, скорее всего, упустит свои шансы. А мотивация туринцев на этот турнир очень велика. Так что могут и забить.