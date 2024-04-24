Аталанта - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 24.04.2024

Винченцо Итальяно и Джан Пьеро Гасперини постоянно спрашивают, не отказались ли от борьбы в Серии А из-за желания взять трофей в Кубке Италии или Еврокубках. Они отвечают раздраженно, отрицают такое. Но при этом выпускают ослабленные составы в лиге и сильнейшие - в кубковых турнирах. Сегодня они будут яростно, всеми силами, бороться за выход в финал Кубка.

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

24 апреля. 22:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина"

Результат первого матча - 0:1

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

Гасперини заявляет, что не выбирает между турнирами, и участие во всех фантастическое, весь сезон уже фантастический. Назвал "идиотской" мысль о том, что он лузер, если не выиграет ни одного трофея в карьере. Итальяно же в очередной раз отрицал, что его команда предпочитает кубковые турниры. Но гордится тем, что осталась в двух таких до сих пор.

При этом Гасп несколько оговорился, добавив, что команда выжимает из сезона максимум. В то время, как в лиге лишь на шестом месте. Хотя лишь в одном очке от лигочемпионского пятого.

В Италии даже удивились, что бергамцы и флорентийцы синхронно победили в последнем туре лиги в воскресенье. Ведь до этого первые добыли одну победу и шесть очков в семи турах, вторые шли без побед в пяти. Еще и обе добились успеха в гостях. Хотя первая играла в гостях у худшей команды лиги. А вот вторая - у крепкого середняка, который сейчас на 11-ом месте.

"Фиорентина" приехала в Салерно без лучших атакеров - Гонсалеса, Бельтрана, Бонавентуры, Белотти (хотя спортивный директор Даниэле Праде огрызался, говоря о травмах), также без Нзола, играла там с первых минут без настоящего форварда и долго не могла забить. Действовала крайне медленно. Но в итоге создала достаточно. А форвард Куаме вышел и забил ударом головой.

"Аталанта" с первых минут в Монце играла без стержневых игроков Де Роона, Коопмейнерса, Скамакки, также без Джимсити и Дзаппакосты. Потому и не доминировала, владела мячом гораздо меньше, чем соперник. Но действовала организованно, ловила и забивала на контратаках и стандартных положениях.

Обе играли с огнём, ведь второй гол "Фиорентина" забила лишь в добавленное время, а "Аталанта" пропустила на 89-ой минуте и чуть не пропустила в добавленное, когда мяч попал в стойку её ворот и покатился по линии. Но обошлось. И оба тренера были в целом довольны контролем над игрой, организованностью и помощью дублеров.

До этих же матчей, в четверг, "Аталанта" проиграла дома "Ливерпулю" (0:1), но оформила выход в полуфинал Лиги Европы. Стадион и город праздновали фейерверками, Гасперини говорил о пике истории клуба. "Фиорентина" же лишь в овертайме дома дожала "Викторию" Пльзень (2:0 после 0:0), но в итоге задание выполнила и вышла в полуфинал Лиги Конференций.

Первый полуфинальный матч в апреле "Фиорентина" выиграла дома в одни ворота. Но, как всегда, реализация её катастрофически подвела, и она победила лишь со счетом 1:0. На этот же раз должна быть совсем другая игра. Хотя команда Итальяно по-прежнему захочет владеть мячом, а команда Гасперини предпочитает прессинг и быстрые вертикальные атаки.

Следует напомнить, что эти команды уже должны были встретиться в Бергамо в марте в лиге, но матч был перенесён из-за внезапной кончины Генерального директора "Фиорентины" Джо Бароне.

Последние матчи команд

Кадры

Гонсалес, Бельтран, Белотти и Бонавентура мистическим образом вернулись в заявку "Фиорентины". Правда, последний все же под вопросом из-за повреждения. В последнее время Джакомо играет в центре поля в атакующей схеме 4-2-3-1. Заменит ли его другой атакер - Барак, или же все же опорник - Мандрагора (блестящий гол ударом издали в первом матче), Данкан, Лопес?

Миленкович, Бираги и Додо должны вернуться в первые 11 за счёт Кварты или Раньери, Паризи и Кайоде. Как и Артур. Дилемма остаётся слева в атаке. Иконе и Куаме забили в Салерно, есть ещё и Соттил.

В 1/8 финала и четвертьфинале Кубка ворота команды защищал Кристенсен и выиграл две серии пенальти. Но в первом полуфинальном матче он был только-только после травмы и не играл. Сейчас более здоров. Хотя вряд ли сдвинет Терраччьяно.

Нзола отсутствует по личным причинам.

В "Аталанте" Джимсити, Де Роон, Коопмейнерс и Скамакка должны вернуться в стартовый состав. Толой получил травму в Монце, Пашалич, Туре (гол в Монце) и Лукман (два ассиста там) здоровы, но должны уйти в запас. Миранчук должен остаться в запасе. Де Кетеларе (гол в Монце) как раз должен остаться в первых 11-ти.

Защитник Скальвини близок к возвращению после почти месяца травмы, но не факт, что его уже сегодня бросят в бой.

Из латералей Холм травмировался в Монце, Баккер провел там очередной неудачный матч. Остаются Хатебур, Дзаппакоста и Руджери.

Вратарь Муссо стоял в обоих матчах против "Ливерпуля", но во Флоренции в Кубке стоял Карнезекки. Как и в Монце.

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Хиен, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Мандрагора, Н. Гонсалес, Бельтран, Иконе, Белотти

Цифры и факты

После прихода в "Фиорентину" Винченцо Итальяно она выиграла у "Аталанты" пять матчей во всех турнирах при одной ничьей и одном поражении. Прямо перед его приходом проиграв три подряд

В последних трех кубковых очных матчах побеждала "Фиорентина". 1:0 в первом матче полуфинала нынешнего розыгрыша во Флоренции, 3:2 в Бергамо в 1/4 финала в сезоне 2021/22 и 2:1 дома в сезоне 2019/20. А перед этим, в сезоне 2018/19, "Аталанта" взяла верх в полуфинале - 3:3 в гостях, 2:1 дома

В последних восьми очных матчах во всех турнирах трижды были зафиксированы результаты 1:0, но и трижды - 3:2

"Фиорентина" вышла в полуфинал Кубка благодаря победам дома в сериях пенальти над "Пармой" (2:2 после 120-ти минут, 4:1 в серии) и "Болоньей" (0:0, 5:4). "Аталанта" - благодаря 3:1 дома над "Сассуоло" и 2:1 в гостях над "Миланом" в основное время

"Фиорентина" в полуфинале Кубка в третий раз подряд. В предыдущем сезоне она вышла в финал, где проиграла "Интеру", в позапрошлом проиграла в обоих полуфинальных матчах "Ювентусу". "Аталанта" в двух предыдущих сезонах подряд не была в полуфинале, а до этого проиграла в финале "Ювентусу", также в 2019-ом году проиграла в финале "Лацио"

"Фиорентина" не брала трофей ни в одном турнире с 2001-го года, "Аталанта" - с 1963-го. Для обеих последним был Кубок Италии

В 2024-ом году "Фиорентина" не выдавала серии из хотя бы двух побед подряд во всех турнирах в основное время. Сегодня это может произойти

"Фиорентина" не пропускала в четырех из шести последних матчей во всех турнирах, "Аталанта" пропускала в пяти из шести таких

"Аталанта" выиграла лишь один из четырёх последних домашних матчей во всех турнирах - 2:1 над "Спортингом" в Лиге Европы. "Фиорентина" проиграла лишь один из шести последних гостевых - 0:1 "Ювентусу" в Серии А

Прогноз: Аталанта - Фиорентина 2:1, победа Аталанты в серии пенальти

За "Фиорентину" - новое умение не проигрывать в гостях. Также очевидное преимущество в последних очных матчах, то есть Итальяно над Гасперини. Особенно - в первом полуфинальном матче. Гасп еще и дисквалифицирован. Кроме того, "Аталанта" мало побеждает дома в последнее время. Также проход "Ливерпуля" может вызвать у неё излишнюю эйфорию.

С другой стороны, в матче на вылет форма и статистика не важны и возможен любой результат. И мы имеем полное право ставить на драму. Возможно, "Фиорентина" докатит до третьей серии пенальти подряд в Кубке. Но выиграть три подряд слишком сложно. Да и кажется логичным, что в итоге будет плакать из-за всех запоротых моментов в первом матче.