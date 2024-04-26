Ювентус - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.04.2024

В планах руководства Серии А матч "Ювентус" - "Милан" за пять туров до окончания сезона явно занимал особое место в борьбе за Скудетто. Возможно, даже непосредственной борьбе между ними. Но в итоге никакого Скудетто не осталось. А завтра встретятся депрессивные клубы на пороге революции и тренеры, которые, как говорит журналист Сандро Сабатини, остались одинокими.

Серия А. 34-й тур

27 апреля. 19:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

1 "Інтер" 33 27 5 1 86 2 "Мілан" 33 21 6 6 69 3 Ювентус 33 18 10 5 64 4 "Болонья" 33 17 11 5 62 5 Рома 33 17 7 9 58 6 "Аталанта" 32 16 6 10 54

Пресса уже перебрала 34-ех кандидатов на пост главного тренера "Милана". Стефано Пиоли уже выступил и просил дать ему ещё один шанс, указывая на Симоне Индзаги, которого чуть не уволили дважды в предыдущем сезоне, а в нынешнем он принес "Интеру" Скудетто. Вовсю говорят также об игроках - и новых, и уходящих. Ощущение, что сезон и почти пятилетняя эра в "Милане" закончены.

Вылет от "Ромы" в Лиге Европы с двумя позорными выступлениями сильно ударил по состоянию команды. Как и шестое поражение в дерби подряд, ещё и официально обеспечившее "Интеру" Скудетто. Хотя и в дерби в понедельник играл неплохо, создавал. Пиоли говорит о лучшем дерби его команды в последние годы. Но она играла по инерции, обычный матч, а бороться начала лишь в концовке.

Пиоли признал, что последние десять дней были тяжёлыми в плане ощущений, атмосферы. А руководство клуба запретило ему проводить пресс-конференцию после дерби.

В сезоне остались лишь две цели. Занять второе место, что вряд ли особо возбуждает умы "россонери". И не опуститься ниже третьего, то есть не вылететь из участия в Суперкубке в следующем сезоне. Эта цель как раз значима, прежде всего финансово. И "Болонья" в семи очках, так что нужно остерегаться. Но сумеет ли депрессивная миланская команда настроиться?

"Ювентус" в лиге страдает уже давно. Лишь две победы и 12 очков в 12-ти последних турах, одна победа и семь очков в последних семи. Игроки признаются, что после вылета из реальной борьбы за Скудетто потеряли мотивацию. Здесь также ощущения, что трехлетняя каденция Массимилиано Аллегри завершена, также говорят об игроках и тренерах на вход и на выход.

Неделю назад в Кальяри "Юве" отыграл отвратительный первый тайм, что признал и сам Аллегри. Говоря, что хотел заменить всех, в том числе и себя. Говорил о пропущенных контратаках, о постоянных поражениях в единоборствах, о нежелании бегать. Вторым таймом, в котором команда вернулась на ничью прямым штрафным и автоголом, также остался недоволен.

В лиге у них остались цели. Не Суперкубок, в который уже пробились через Кубок. Второе место также не особо интересует. Но ещё существуют опасения потерять место в Лиге Чемпионов (хотя гандикап по потерянным очкам составляет семь очков, по набранным - десять), и об обеспечивании выхода в главный клубный турнир Европы Аллегри говорит постоянно.

Правда, отдушина у туринцев есть. Но не в лиге. Во вторник они вышли в финал Кубка. Отыграв слабо в гостях против "Лацио" в первый час и пропустив дважды, но затем включившись, заиграв активно и добыв нужный гол на 83-ей минуте. Аллегри говорил о страданиях, но и о прогрессе во втором тайме и характере.

Мотивация выиграть первый (и, похоже, единственный) трофей во второй каденции Аллегри запредельна, и по сравнению с ней Серия А не интересует.

В первом круге на "Сан Сиро" при равной скучной игре "Милан" остался вдесятером на сороковой минуте, на 63-ей пропустил из-за удара издали с рикошетом, и на этом все закончилось. Ныне ожидается владение мячом "россонери" даже в гостях, оборона и контратаки "бьянконери". Но, как показывает первый матч, маловероятные сюрпризы могут все изменить.

Последние матчи команд

Кадры

Гатти возвращается в оборону "Ювентуса" после дисквалификации в Кубке. Там его заменил Алекс Сандро и отыграл плохо. Веа сделал ассист в Кубке и может начать матч на правом фланге. От этого зависит позиция Камбиазо на поле и сам выход на поле Костича и Илинга-Джуниора. Щенсны вернётся в ворота.

Травмы опорника Миретти и форварда Кена - не новость. В центральной зоне тройка ясна, а вот в атаке автор гола в Кубке Милик, а также Йилдиз могут конкурировать за стартовый состав с Влаховичем и Кьезой. Особенно последним, не забивавшим в лиге с третьего марта.

В "Милане" отсутствуют ведущие защитники Томори, Калабрия и Эрнандес. Они дисквалифицированы, причем двое последних - за драки в дерби. Также травмированы Кьер и Калулу. Варианты замен - юный Терраччьяно на одном из флангов либо универсал Муса справа и тогда Флоренци слева.

В центре поля Адли, Беннасер и Рейндерс претендуют на две позиции. При этом Пиоли заявил сегодня, что второй в плохой форме, а первый - в хорошей. Справа в атаке конкурируют Чуквуэзе и Пулишич. Первый в хорошей форме, но места в "старте" не получал. Второй может сместиться на позицию "десятки", убрав в запас Лофтуса-Чика.

В атаке Окафор может сдвинуть Жиру, забившего в лиге лишь один мяч с 18-го февраля. Хотя и Ноа забил лишь один с первого марта. Йович сегодня не тренировался и, скорее всего, не сыграет.

Схема в дерби с "фальшивой девяткой" Леау и Мусой как правым вингером была испробована впервые в сезоне и точно не вернётся завтра.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович

"Милан": Маньян, Муса, Тиав, Габбия, Флоренци, Адли, Рейндерс, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Леау, Жиру

Цифры и факты

В 2017-19 годах "Ювентус" победил "Милан" во всех турнирах девять раз подряд. Однако затем в десяти матчах туринцы выиграли лишь дважды, четыре раза сыграли вничью и четыре раза проиграли. В лиге в последних восьми матчах туринцы выиграли дважды, дважды сыграли вничью и четыре раза проиграли. Правда, последний выиграли в Милане в октябре со счетом 1:0

В последних трех очных матчах лиги в Турине "Милан" победил дважды и однажды сыграл вничью, пропустив один мяч, но до этого в девяти таких подряд проиграл

"Ювентус" выиграл один из последних семи матчей лиги, четыре сыграв вничью и два проиграв, также два из последних 12-ти, шесть сыграв вничью и четыре проиграв. "Милан" выиграл пять матчей лиги подряд, но затем один сыграл вничью и один - проиграл. Поражение от "Интера" прервало серию из семи матчей Серии А без таких

В четырех из последних пяти матчей лиги с участием "Ювентуса" забивалось менее двух мячей. Из результаты - дважды 0:0, 1:0 и 0:1. Результат последнего - 2:2. В пяти последних матчах лиги с участием "Милана" забивалось более двух. Их результаты - 3:1, 2:1, 3:0, 3:3, 1:2

"Ювентус" проиграл лишь один домашний матч в сезоне в лиге - 12-го февраля "Удинезе". Предыдущее его поражение дома в Серии А состоялось в мае от "Милана" - 0:1. "Милан" проиграл в сезоне три гостевых матча лиги, последний - 18-го февраля в Монце

"Милан" забивал в 22-ух последних матчах лиги на всех полях и в последних 18-ти гостевых. В 11-ти из последних 12-ти гостевых он забивал как минимум два мяча. "Ювентус" в последних десяти домашних матчах в Серии А дважды не забивал, пять раз забил один мяч, однажды - два мяча и дважды - три

Прогноз: Ювентус - Милан 1:1

Оба тренера говорят о борьбе за второе место. Но бесполезно пытаться понять, насколько на самом деле этот матч им вообще нужен. Также не факт, что "Ювентус" устал намного больше после игры во вторник, ведь "Милан" играл в понедельник. Хотя ясно, что туринцы в лучшем настроении благодаря Кубку. Но миланцы в целом в лучшей игровой форме.

Можно ставить на гол "Милана", ведь много забивает в гостях. И в целом на скромную ничью.