Аталанта - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.04.2024

"Аталанта" пребывает в эйфории благодаря выходам в финал Кубка и полуфинал Лиги Европы. Оба праздновали бурно, причем первый - совсем недавно, в среду. На лигу же обращает меньше внимания, выставляет там теоретически менее сильный состав. Хотя попадание в Лигу Чемпионов оттуда реально. Какой состав выйдет против "Эмполи" и какой результат принесёт?

Серия А. 34-й тур

28 апреля. 19:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Эмполи"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

3 Ювентус 34 18 11 5 47 - 26 65 4 Болонья 33 17 11 5 48 - 26 62 5 Рома 33 17 7 9 59 - 39 58 6 Аталанта 32 16 6 10 59 - 37 54 7 Лацио 33 16 4 13 42 - 35 52 8 Наполи 33 13 10 10 50 - 41 49 9 Фиорентина 32 13 8 11 45 - 36 47 10 Торино 33 11 13 9 31 - 29 46 11 Монца 34 11 11 12 36 - 44 44 12 Дженоа 33 9 12 12 35 - 40 39 13 Лечче 34 8 12 14 31 - 49 36 14 Кальяри 33 7 11 15 36 - 56 32 15 Фрозиноне 34 7 10 17 43 - 63 31 16 Эллас Верона 33 7 10 16 31 - 44 31 17 Эмполи 33 8 7 18 26 - 48 31 18 Удинезе 33 4 16 13 31 - 50 28 19 Сассуоло 33 6 8 19 39 - 65 26

Джан Пьеро Гасперини называет "идиотским" мнение о том, что останется в памяти как лузер, если не выиграет ни одного турнира в карьере, говорит о фантастическом сезоне, о радости от всех турниров и желании преуспеть во всех. Но факты остаются фактами. Сильнейшие составы выходят не в Серии А, и там "фантастический" сезон выражается лишь в шестом месте.

На счету бергамцев две победы и девять очков в последних восьми турах лиги. В позапрошлом туре они открыли счёт на 13-ой минуте, но заснули и в итоге проиграли аутсайдеру "Кальяри". В предыдущем домашнем отлично провели первые 35 минут против аутсайдера "Вероны", забили дважды, но постепенно начали исчезать с поля и в итоге вышло 2:2.

Затем, правда, они поехали в Монцу и добыли победу. Но и её чуть не упустили с 2:0. Пропустили на 89-ой минуте, а в добавленное время мяч попал в стойку их ворот и покатился по линии. Да и "Монца" - не отчаянный аутсайдер, которому очки нужны позарез, а середняк. А вот "Кальяри", "Верона" и "Эмполи" яростно борются против вылета.

В среду же состоялась победа дома над "Фиорентиной" со счетом 4:1 выведшая в финал Кубка. Хотя и там легко не было. Игра в численном большинстве с 53-ей минуты, но пропущенный на 68-ой, забитый на 75-ой, выводивший лишь в овертайм, и два забитых в добавленное время.

"Эмполи" также не очень хорошо играл совсем недавно. Спурт с началом каденции Давиде Николы с января с 12-ю очками в шести матчах без поражений спал и сменился четырьмя поражениями подряд без забитых мячей. Затем последовало поражение от конкурента в борьбе против вылета "Лечче" на 89-ой минуте. Также без забитого мяча и даже без созданных моментов.

Между ними, правда, были добыты громкие победы - 3:2 над "Торино", 1:0 над "Наполи". Пусть и дома. Да и в серии из четырёх поражений были 0:1 в гостях от "Милана" и 0:1 дома от "Болоньи". Причем в последнем тосканцы пропустили лишь на 94-ой минуте. То есть они сохраняют организованность и боевитость.

В последнем матче они забили "Наполи" на четвертой минуте и затем идеально оборонялись, позволив сопернику лишь однажды попасть в створ ворот. Еще и сами создали пару очень опасных моментов. Как признаются игроки, такое выступление и такой результат вернули уже пошатнувшуюся уверенность в себе.

По забитым мячам "Эмполи" с начала сезона последний вместе с "Салернитаной" (26). Зато по пропущенным с начала каденции Николы четвёртый (13 в 13-ти матчах). И тренер очень доволен слышать это, причем говорит о командной работе, о высоком прессинге и агрессии. При этом отмечает, что и "Аталанта" агрессивна, мощна и прессингует. Называет ее страшной.

Завтра он будет сидеть глубоко в обороне, и "Аталанте" будет тяжело её взломать. Тем более, что бергамцы позиционно атаковать не любят и даже "Фиорентине" в среду забили трижды с контратак.

Последние матчи команд

Кадры

У "Аталанты" нет возможности для ротации в центре обороны, поскольку Скальвини вернулся, но готов лишь для запаса, а Толой по-прежнему травмирован. Зато на флангах ротация будет по максимуму. В среду играли Дзаппакоста и Руджери, Холм травмирован, значит - Хатебур и Баккер.

Пашалич и Лукман вышли на замену в среду и забили и сейчас должны сдвинуть Эдерсона, Коопмейнерса или Де Кетеларе, забившего в воскресенье в Монце. Последнего также может сдвинуть Миранчук. Скамакку, также забившего в среду, может сдвинуть Туре, забивший в воскресенье.

У "Эмполи" состав почти полный, кроме защитников Эбуэхи и Исмаили. На позиции левого латераля конкурируют Какаче и Пеццелла, в центре поля за две позиции - Грасси, Марин, Мале, Бастони, Коваленко. На позиции одной из двух "десяток" в "схеме "Аталанты" 3-4-2-1 вновь должен выйти опорник Фаццини, а также Журковски, Камбиаги либо Канчелльери.

Где место украинца в этой борьбе? Одно из последних. Он не выходил на поле в трех из четырех последних матчей. Хотя в предыдущем гостевом отыграл 20 минут. В то время, как Грасси и Фаццини остались в запасе. Теперь последний нашёл себя в новой роли ближе к атаке. А первый после недель травмы и запаса вышел в "старте" против "Наполи" и отыграл хорошо.

Напомним, что "Аталанта" - одна из предыдущих команд Коваленко. Хотя отыграл он за нее считанные минуты.

Форвард Черри, автор гола в ворота "Наполи", травмирован. Ньянг, Капуто и Дестро готовы.

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Хатебур, Де Роон, Пашалич, Баккер, Лукман, Миранчук, Туре

"Эмполи": Каприле, Берешински, Луперто, Валюкевич, Гьяси, Марин, Мале, Пеццелла, Фаццини, Камбиаги, Ньянг

Цифры и факты

"Аталанта" выиграла три последних очных матча с общей разницей мячей 7:1. Правда, в четырех матчах перед этим победила лишь однажды - ничья и два поражения. В первом круге в октябре она победила в Эмполи со счетом 3:0. Правда, тогда соперника тренировал Аурелио Андреаццоли, а теперь - Давиде Никола

В последних семи очных матчах в Бергамо "Аталанта" побеждала лишь дважды. Оба раза - со счетом 2:1 с помощью камбеков. Другие результаты тех матчей - три ничьи и два поражения. Последним хронологически матчем как раз и был 2:1 с камбеком, когда победный гол был забит на 86-ой минуте. Состоялся он в марте 2023-го года

"Аталанта" выиграла лишь два из восьми последних матчей Серии А на всех полях - три ничьи и три поражения. "Эмполи" из своих последних восьми выиграл три, проиграв остальные пять

Дома в лиге "Аталанта" не выиграла два последних матча, но до этого выиграла семь подряд. "Эмполи" в гостях проиграл три последних, не забив, но до этого выиграл два подряд, а до этого сыграл вничью в Турине с "Ювентусом"

"Аталанта" пропускала в семи из восьми последних матчей лиги на всех полях, в трех из четырех последних дома. "Эмполи" не пропустил в последнем матче лиги, но до этого на всех полях пропустил в девяти подряд

Прогноз: Аталанта - Эмполи 2:1

Гасперини хвалит Николу и предостерегает от сценария "Вероны". Он может повториться, тем более, что мысли "Аталанты" сейчас о полуфинале Лиги Европы в четверг. Еще и "Эмполи" очки нужны позарез, и он хорош против грандов. Ставка на ничью вполне приемлема. Хотя все же безопаснее поставить на гол гостей либо на "обе забьют".