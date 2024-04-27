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Аталанта - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.04.2024
И в лиге бергамцам есть за что играть
Фото: Getty Images
"Аталанта" пребывает в эйфории благодаря выходам в финал Кубка и полуфинал Лиги Европы. Оба праздновали бурно, причем первый - совсем недавно, в среду. На лигу же обращает меньше внимания, выставляет там теоретически менее сильный состав. Хотя попадание в Лигу Чемпионов оттуда реально. Какой состав выйдет против "Эмполи" и какой результат принесёт?
Серия А. 34-й тур
28 апреля. 19:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Эмполи"
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Состояние команд
|3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|59 - 39
|58
|6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|16
|Эллас Верона
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|17
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|18
|Удинезе
|33
|4
|16
|13
|31 - 50
|28
|19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
Джан Пьеро Гасперини называет "идиотским" мнение о том, что останется в памяти как лузер, если не выиграет ни одного турнира в карьере, говорит о фантастическом сезоне, о радости от всех турниров и желании преуспеть во всех. Но факты остаются фактами. Сильнейшие составы выходят не в Серии А, и там "фантастический" сезон выражается лишь в шестом месте.
На счету бергамцев две победы и девять очков в последних восьми турах лиги. В позапрошлом туре они открыли счёт на 13-ой минуте, но заснули и в итоге проиграли аутсайдеру "Кальяри". В предыдущем домашнем отлично провели первые 35 минут против аутсайдера "Вероны", забили дважды, но постепенно начали исчезать с поля и в итоге вышло 2:2.
Затем, правда, они поехали в Монцу и добыли победу. Но и её чуть не упустили с 2:0. Пропустили на 89-ой минуте, а в добавленное время мяч попал в стойку их ворот и покатился по линии. Да и "Монца" - не отчаянный аутсайдер, которому очки нужны позарез, а середняк. А вот "Кальяри", "Верона" и "Эмполи" яростно борются против вылета.
В среду же состоялась победа дома над "Фиорентиной" со счетом 4:1 выведшая в финал Кубка. Хотя и там легко не было. Игра в численном большинстве с 53-ей минуты, но пропущенный на 68-ой, забитый на 75-ой, выводивший лишь в овертайм, и два забитых в добавленное время.
"Эмполи" также не очень хорошо играл совсем недавно. Спурт с началом каденции Давиде Николы с января с 12-ю очками в шести матчах без поражений спал и сменился четырьмя поражениями подряд без забитых мячей. Затем последовало поражение от конкурента в борьбе против вылета "Лечче" на 89-ой минуте. Также без забитого мяча и даже без созданных моментов.
Между ними, правда, были добыты громкие победы - 3:2 над "Торино", 1:0 над "Наполи". Пусть и дома. Да и в серии из четырёх поражений были 0:1 в гостях от "Милана" и 0:1 дома от "Болоньи". Причем в последнем тосканцы пропустили лишь на 94-ой минуте. То есть они сохраняют организованность и боевитость.
В последнем матче они забили "Наполи" на четвертой минуте и затем идеально оборонялись, позволив сопернику лишь однажды попасть в створ ворот. Еще и сами создали пару очень опасных моментов. Как признаются игроки, такое выступление и такой результат вернули уже пошатнувшуюся уверенность в себе.
По забитым мячам "Эмполи" с начала сезона последний вместе с "Салернитаной" (26). Зато по пропущенным с начала каденции Николы четвёртый (13 в 13-ти матчах). И тренер очень доволен слышать это, причем говорит о командной работе, о высоком прессинге и агрессии. При этом отмечает, что и "Аталанта" агрессивна, мощна и прессингует. Называет ее страшной.
Завтра он будет сидеть глубоко в обороне, и "Аталанте" будет тяжело её взломать. Тем более, что бергамцы позиционно атаковать не любят и даже "Фиорентине" в среду забили трижды с контратак.
Последние матчи команд
Кадры
У "Аталанты" нет возможности для ротации в центре обороны, поскольку Скальвини вернулся, но готов лишь для запаса, а Толой по-прежнему травмирован. Зато на флангах ротация будет по максимуму. В среду играли Дзаппакоста и Руджери, Холм травмирован, значит - Хатебур и Баккер.
Пашалич и Лукман вышли на замену в среду и забили и сейчас должны сдвинуть Эдерсона, Коопмейнерса или Де Кетеларе, забившего в воскресенье в Монце. Последнего также может сдвинуть Миранчук. Скамакку, также забившего в среду, может сдвинуть Туре, забивший в воскресенье.
У "Эмполи" состав почти полный, кроме защитников Эбуэхи и Исмаили. На позиции левого латераля конкурируют Какаче и Пеццелла, в центре поля за две позиции - Грасси, Марин, Мале, Бастони, Коваленко. На позиции одной из двух "десяток" в "схеме "Аталанты" 3-4-2-1 вновь должен выйти опорник Фаццини, а также Журковски, Камбиаги либо Канчелльери.
Где место украинца в этой борьбе? Одно из последних. Он не выходил на поле в трех из четырех последних матчей. Хотя в предыдущем гостевом отыграл 20 минут. В то время, как Грасси и Фаццини остались в запасе. Теперь последний нашёл себя в новой роли ближе к атаке. А первый после недель травмы и запаса вышел в "старте" против "Наполи" и отыграл хорошо.
Напомним, что "Аталанта" - одна из предыдущих команд Коваленко. Хотя отыграл он за нее считанные минуты.
Форвард Черри, автор гола в ворота "Наполи", травмирован. Ньянг, Капуто и Дестро готовы.
"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Хатебур, Де Роон, Пашалич, Баккер, Лукман, Миранчук, Туре
"Эмполи": Каприле, Берешински, Луперто, Валюкевич, Гьяси, Марин, Мале, Пеццелла, Фаццини, Камбиаги, Ньянг
Цифры и факты
- "Аталанта" выиграла три последних очных матча с общей разницей мячей 7:1. Правда, в четырех матчах перед этим победила лишь однажды - ничья и два поражения. В первом круге в октябре она победила в Эмполи со счетом 3:0. Правда, тогда соперника тренировал Аурелио Андреаццоли, а теперь - Давиде Никола
- В последних семи очных матчах в Бергамо "Аталанта" побеждала лишь дважды. Оба раза - со счетом 2:1 с помощью камбеков. Другие результаты тех матчей - три ничьи и два поражения. Последним хронологически матчем как раз и был 2:1 с камбеком, когда победный гол был забит на 86-ой минуте. Состоялся он в марте 2023-го года
- "Аталанта" выиграла лишь два из восьми последних матчей Серии А на всех полях - три ничьи и три поражения. "Эмполи" из своих последних восьми выиграл три, проиграв остальные пять
- Дома в лиге "Аталанта" не выиграла два последних матча, но до этого выиграла семь подряд. "Эмполи" в гостях проиграл три последних, не забив, но до этого выиграл два подряд, а до этого сыграл вничью в Турине с "Ювентусом"
- "Аталанта" пропускала в семи из восьми последних матчей лиги на всех полях, в трех из четырех последних дома. "Эмполи" не пропустил в последнем матче лиги, но до этого на всех полях пропустил в девяти подряд
Прогноз: Аталанта - Эмполи 2:1
Гасперини хвалит Николу и предостерегает от сценария "Вероны". Он может повториться, тем более, что мысли "Аталанты" сейчас о полуфинале Лиги Европы в четверг. Еще и "Эмполи" очки нужны позарез, и он хорош против грандов. Ставка на ничью вполне приемлема. Хотя все же безопаснее поставить на гол гостей либо на "обе забьют".
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