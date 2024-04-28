Наполи - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.04.2024

Бесполезно, да и не нужно пытаться определить, кто сейчас в худшем настроении - "Милан", "Ювентус" или "Наполи"? Или кто в лучшем - "Интер", "Аталанта" или "Рома"? Римляне в замечательном настроении, в эйфории, борются за победу в Лиге Европы, за выход в Лигу Чемпионов и через лигу. А неаполитанцам, похоже, уже все равно. Но, может, последние соберутся на Солнечное дерби?

Серия А. 34-й тур

28 апреля. 19:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рома"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

4 "Болонья" 33 17 11 5 62 5 Рома 33 17 7 9 58 6 "Лаціо" 34 17 4 13 55 7 "Аталанта" 32 16 6 10 54 8 "Наполі" 33 13 10 10 49 9 "Фіорентина" 32 13 8 11 47 10 "Торіно" 33 11 13 9 46

"Рома" в блестящем стиле выбила "Милан" из Лиги Европы и готовится к первому полуфинальному матчу против "Байера" в ближайший четверг. В прошлый четверг ей также пришлось доигрывать 18 минут плюс добавленное время матча лиги в гостях против "Удинезе" и удалось вырвать победу на последних секундах. Так что в обоих турнирах последние эмоции положительные и бурные.

В целом в клубе, в команде и вокруг в восхищении от работы Даниэле Де Росси, запредельно мотивированы и оптимистично настроены на концовку сезона. Он же сам прям и честен. Говорит, что не знал, как готовиться к 18-ти минутам в Удине и извинился перед соперником за бурные празднования победы.

Правда, помехи и сомнения все же существуют. Усталость накапливается - физическая и эмоциональная. Де Росси и вся "Рома" были очень недовольны тем, что пришлось возвращаться в Удине сейчас, а не в мае, заявили, что Серия А не помогает участникам Еврокубков. Кроме того, в плане качества игры матч против "Удинезе" и до, и после прекращения не был хорошим.

Тем более не был таким матч лиги дома неделю тому против "Болоньи", в котором "Рома" проиграла в единоборствах, также тактически была разгромлена. В целом была далека даже от ничьей. Де Росси признал заслуженность победы соперника. Перед этим тяжёлыми в лиге были и дерби, пусть и выигранное, но большей частью сидением в обороне, и выезд на юг Италии к "Лечче" (0:0).

О последнем Де Росси вспоминает до сих пор. Отношение к игре там ему очень не понравилось.

Впрочем, нынешний выезд на юг к команде, которая относится к игре на световые годы хуже. "Наполи" в предыдущем туре в Эмполи пропустил на четвертой минуте и после этого попал в створ ворот лишь однажды. Безропотно проиграв. В предыдущем домашнем матче позволил "Фрозиноне" из зоны вылета отыграться дважды. В позапрошлом домашнем получил 0:3 от "Аталанты".

4:2 в Монце с четырьмя голами за 13 минут во втором тайме в начале апреля на этом фоне выглядит случайным. Да и тогда первый тайм был совершенно отвратительным. А болельщики протестуют, освистывают, вывешивают оскорбительные баннеры, вызывают игроков к трибуне и поносят их на чем свет стоит. Как было и после финального свистка в Эмполи.

Франческо Кальцона в Эмполи говорил о крайне медленной, ленивой игре своих неаполитанцев, о немыслимости такого отношения. Обвинял себя в том, что не сумел настроить их на игру и борьбу, заставить их играть за честь клуба. Говорил о проклятом сезоне. Извинялся перед болельщиками и даже благодарил их за то, что протестовали не слишком яростно.

В целом вокруг команды говорят о лете, о трансферах на вход и на выход, о новом тренере. О текущем сезоне не говорят вообще. Хотя Аурелио Де Лаурентис не хочет оставаться без Еврокубков. Но до Лиги Чемпионов почти безнадёжно далеко. Даже в случае победы сегодня пятое место "Ромы" останется в шести очках за четыре тура до финиша. А другие Еврокубки не прельщают.

"Наполи" остаётся первым в лиге по владению мячом и ударам по воротам с приличным преимуществом. Правда, качество всего этого вызывает сомнение. "Рома" с Де Росси также старается играть в агрессивный, активный футбол, доминировать. Хотя и умеет включать прагматизм, когда нужно. Интересно, насколько сумеет активничать в Неаполе.

Де Росси отмечает, что "Наполи" - единственный, кто приближается к "Интеру" по составу и игре, что мы увидели в предыдущем сезоне. Также говорит, что, несмотря на нынешнее отношение болельщиков "везувиани" к своей команде, сегодня они поддержат ее и создадут враждебную атмосферу для "Ромы". Но в этом есть сомнения.

Последние матчи команд

Кадры

Усталость "Ромы" перерастает в травмы. Лукаку остаётся в лазарете, Смоллинг и Залевски - его новые пополнения. Кроме того, Льоренте и Паредес дисквалифицированы. Похоже, в обороне придётся выходить Эвану Ндике, из-за плохого самочувствия которого был прекращен матч в Удине две недели тому. Врачи дали ему разрешение вернуться. Если не он - то юный Хюйсен.

Дилемма в центре поля между Бове и Ауаром. В центре атаки - между Азмуном и Абрахамом, которые все еще не в форме после своих травм. Хотя Сердар уже забил. "Болонье". Слева в обороне - между Спинаццолой и Анхелиньо, справа - между Карсдорпом и Челиком. Последний блестяще остановил Рафаэля Леау, и задача остановить Хвичу Кварацхелию очень похожа.

Стержень команды - Джанлука Манчини, автор важнейших голов в обоих матчах против "Милана" и в дерби, Пауло Дибала, автор гола в домашнем матче против "Милана", ассиста в Милане, в дерби и в Удине и Брайан Кристанте - автор гола и ассиста в Удине. Лоренцо Пеллегрини также важен.

У "Наполи" вернулись Руи и Ррахмани после дисквалификации. Первый слева в обороне заменит травмированного Оливеру и очень мало играющих Натана и Мадзокки, игравших в Эмполи. Правда, из-за травмы выбыл Зелински. Каюст кажется более близким к стартовому составу вместо него, чем более атакующий Траоре. Лоботка и Ангисса сыграют.

Что касается атаки, то Осимхен и Политано забили и против "Фрозиноне", и против "Монцы". Кварацхелия ассистировал в обоих матчах. Но этого очевидно не хватает. Да и в Эмполи все они исчезли. О Викторе и Хвиче много говорят как о трансферах на выход летом, и они должны продемонстрировать, что все еще здесь мыслями и желанием.

Также есть Распадори, забивавший в Монце. Нгонг и Симеоне слабее.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Лоботка, Ангисса, Каюст, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Спинаццола, Кристанте, Бове, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Эль-Шаарави, Азмун

Цифры и факты

В первом круге "Рома" победила "Наполи" со счетом 2:0 благодаря голам после 75-ой минуты. При этом на 66-ой неаполитанцы остались вдесятером, а на 83-ей - вдевятером. Эта победа прервала серию из семи очных матчей без побед римлян - две ничьи и пять поражений

В последних пяти домашних очных матчах "Наполи" не проигрывал "Роме" - три победы и ничьи. Правда, прямо перед этим проиграл дважды подряд

В пяти из шести последних очных матчей во всех турнирах забивалось менее трех мячей. А прямо перед ними в пяти из шести забивалось три и более

В шести из семи последних очных матчей в Неаполе забивали обе команды. "Рома" не забила в одном

"Наполи" выиграл один из семи последних матчей во всех турнирах - три ничьи и три поражения. В лиге он выиграл один из шести последних - три ничьи и два поражения. "Рома" во всех турнирах выиграла четыре из последних пяти - одно поражение. А в лиге - три из последних шести с двумя ничьими и одним поражением

В целом в сезоне в лиге "Наполи" набрал больше очков в гостях, чем дома - 26:23. В домашней таблице он лишь 11-ый. Его результаты в последних пяти домашних матчах лиги - победа, поражение и три ничьи. С другой стороны, в последних девяти таких он проиграл лишь однажды - четыре победы и четыре ничьи. Интересно, что все победы состоялись со счетом 2:1

Даниэле Де Росси не проиграл ни в одном гостевом матче лиги во главе "Ромы" - четыре победы и две ничьи

Де Росси набрал во главе "Ромы" в лиге в сезоне 2023/24 столько же очков, сколько и Жозе Моуриньо (29), проведя на семь туров меньше

"Наполи" пропускал в последних 14-ти матчах на всех полях во всех турнирах и в последних восьми домашних. "Рома" не пропускала в четырех матчах подряд на всех полях во всех турнирах, но затем пропустила в трех подряд

Прогноз: Наполи - Рома 1:1

Матчи между этими командами часто остры, драматичны, решаются в концовке и подтверждают звание дерби. Но ныне "Рома" устала, наелась матчами, что признает и Де Росси. Также больше думает о "Байере". Да и в Серии А в последнее время не впечатляет. А "Наполи" вообще думает о лете. Ничья без драм в концовке кажется логичным результатом.