Торино - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.05.2024

В предыдущем туре "Болонья" обеспечила себе возвращение в Еврокубки после 22-ух лет отсутствия. Впрочем, никто и не собирался праздновать такое достижение. Цель гораздо выше - вернуться в Кубок Чемпионов впервые с 1965-го года. Место для этого сейчас более чем подходящее - четвертое. Но вот игровая форма вызывает опасения. Хватит ли её в гостях у крепкого "Торино"?

Серия А. 35-й тур

3 мая. 21:45. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Болонья"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

3 Ювентус 34 18 11 5 65 4 "Болонья" 34 17 12 5 63 5 Рома 34 17 8 9 59 6 "Аталанта" 33 17 6 10 57 7 "Лаціо" 34 17 4 13 55 8 "Фіорентина" 33 14 8 11 50 9 "Наполі" 34 13 11 10 50 10 "Торіно" 34 11 13 10 46 11 Монца 34 11 11 12 44

После слов "крепкого "Торино" в первом абзаце я хотел добавить, "все еще мечтающего о месте в Еврокубках". Но на самом деле он уже и не особо мечтает. Смирился с нынешним десятым местом (которое еще даже не обеспечено и может быть потеряно), окончанием трёхлетней каденции Ивана Юрича, его уходом, существенными кадровыми изменениями летом.

В принципе, он ещё сохраняет шансы на Еврокубки, поскольку Италия в итоге может послать туда девять и даже десять команд. Но атмосфера борьбы в команде не чувствуется. А Юрич говорит, что понимает разочарование болельщиков, желающих вернуть времена "Гранде Торино", но десятое место, ещё и место в Топ-10 три года подряд - на самом деле очень хорошее достижение.

В предыдущем туре "Торо" очень прилично отыграл первый тайм в гостях против "Интера". Юрич остался очень довольным им. Четко прикрыл оборону, создал в атаке больше, чем соперник. А пропустил дважды лишь после удаления, которое считает несправедливым. Но в итоге поражение. А до этого состоялась 0:0 дома против "Фрозиноне" из зоны вылета, когда будто даже не хотел играть.

В четырех последних матчах он не побеждал, как и в восьми из десяти последних. В последних трех не забивал. Два из них, правда, были против сложных соперников - "Ювентуса" и "Интера". Но были и 0:0 с "Фрозиноне" и 2:3 от "Эмполи".

"Болонье" осталось набрать шесть очков в четырех последних турах для обеспечивания места в Лиге Чемпионов. Вроде бы немного. Столько же, сколько набрала в четырех предыдущих. Вот только набирала их тяжело, натужно. Как и "Торино", за это время дважды сыграла 0:0. Причем против того же "Фрозиноне", а также против середняка "Монцы". Сыграла 1:1 дома против "Удинезе" из зоны вылета.

В матче против фриуланцев удалось сравнять счёт вдесятером, и Тьяго Мотта, да и журналисты, видят прежде всего позитив в том, что команда не развалилась, сохранила структуру, отыгралась. Но играла она плохо и до удаления на 64-ой минуте. А уверенная победа в гостях над "Ромой" две недели назад (3:1) выглядит странной на фоне последней формы.

"Болонье" очевидно легче против грандов, чем середняков и аутсайдеров. А "Торино" ближе к последним. Он не любит владение мячом, мало создаёт в атаке (лишь 16-ый по забитым). Зато по пропущенным четвёртый. "Болонья" в обороне третья, а в атаке не так сильна, как кажется - седьмая по забитым, восьмая по ударам. Так что вполне возможна вязкая игра без скорости и опасных моментов.

Также следует отметить, что четвертого мая "Торино" отмечает 75-ую годовщину трагедии на Суперге, когда разбился самолёт с легендарной командой второй половины сороковых годов. В эти дни команда всегда более мотивирована, о чем говорили и Мотта, и Юрич.

Последние матчи команд

Кадры

В "Болонье" дисквалифицирован защитник Беукема, удалённый против "Удинезе". Также после тяжёлой травмы Фергюсона всегда дилемма на позиции выдвинутого опорника. Эль-Аззузи заработал гол и ассист против "Ромы", но против "Удинезе" отыграл плохо, Фаббиан - кандидат. А теперь появилась новая идея - переместить вингера Салемакерса, забившего "Удинезе" штрафным ударом с фланга.

Лидер атаки Джошуа Зиркзее забивал или ассистировал лишь в одном матче с третьего марта - гол и ассист в гостях против "Ромы".

В "Торино" дисквалифицирован защитник Тамез, давно травмирован его коллега по амплуа Схуурс. Под вопросом из-за травм также защитники Сазонов, Джиджи и Ловато. Так что, возможно, придется не впервые за последнее время ставить латераля Войводу. Либо же, как против "Интера", перейти с 3-5-2 на 4-2-3-1 либо 4-3-3. Хотя есть и Мазина.

Возвращается опорник Линетти, но вряд ли в стартовый состав. На флангах обороны должны играть Белланова и Лазаро либо Войвода. В атаке - настоящие форварды Сапата и Санабрия либо атакующий полузащитник Влашич вместо второго. А, возможно, и все трое. Опять же, зависит от схемы.

"Торино": Милинкович-Савич, Войвода, Буонджорно, Родригес, Белланова, Риччи, Илич, Лазаро, Влашич, Сапата, Санабрия

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Салемакерс, Ндой, Зиркзее, Орсолини

Цифры и факты

В последних пяти очных матчах на всех полях команды добыли по две победы и ничью. Перед этим три очные встречи завершились вничью, а перед этим команды обменялись победами

"Болонья" победила в первом круге со счетом 2:0. Две победы подряд в очных матчах во всех турнирах не было ни у кого с 2016-го года, у "Болоньи" - с 1981-го

"Торино" выиграл два последних очных матча в Турине и три из последних четырех при одной ничьей. "Болонья" побеждала там в последний раз в 2019-ом году

Ничья с "Удинезе" оформила статистическое достижение "Болоньи". Впервые с сезона 1980/81 она сумела за один сезон в Серии А набрать очки против всех соперников

"Болонья" не проиграла в шести последних матчах на всех полях, но выиграла лишь три из них. Из последних четырех таких она выиграла один. В гостях ее показатели лучше - четыре победы и 0:0 в пяти последних матчах, шесть последних без поражений (четыре победы, две ничьи)

"Торино" не побеждал в четырех последних матчах на всех полях - две ничьи и два поражения. В последних десяти он победил лишь дважды - четыре ничьи и четыре поражения. Дома он проиграл лишь однажды в последних 12-ти и не проиграл в последних четырех, но три из этих четырех - ничьи 0:0, а еще один - победа со счетом 1:0

В последних семи матчах в Турине с участием "Торино" было забито пять мячей и ни разу - более двух за матч. В пяти из семи последних матчей с участием "Болоньи" на всех полях забивалось менее трех мячей

Прогноз: Торино - Болонья 1:1

"Болонья" гораздо более мотивирована, чем "Торино". Еще и очень хорошо играет в гостях. В предыдущем гостевом матче вынесла "Рому". Но "Торо" будет закрываться, играть от обороны. А против таких соперников "россоблу" в последнее время малоэффективны. К тому же, хозяева "Олимпико Гранде Торино" на нем неуступчивы. А сейчас ещё и поминальные дни "Гранде Торино".

Ничья - логичный прогноз. Также вряд ли стоит ожидать обилие голов. Может быть и 0:0, тем более, что команды слишком часто выдают такой результат в последнее время.