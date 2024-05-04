Сассуоло - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.05.2024

"Интер" уже обеспечил себе 20-ое Скудетто и даже отпраздновал его парадом в открытом автобусе. Что остается? Установить клубный рекорд по очкам за сезон - 98, для чего нужны девять в четырех оставшихся турах. Стать второй командой в истории Серии А с сотней и более очков за сезон, для чего нужны все 12. И взять реванш у "Сассуоло", единственной команды лиги, которой проиграл.

Серия А. 35-й тур

4 мая. 21:45. Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Интер"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Состояние команд

1 Інтер 34 28 5 1 89 2 Мілан 34 21 7 6 70 3 Ювентус 34 18 11 5 65 4 Болонья 35 17 13 5 64 5 Рома 34 17 8 9 59 6 Аталанта 33 17 6 10 57 7 Лаціо 34 17 4 13 55 8 Фіорентина 33 14 8 11 50 9 Наполі 34 13 11 10 50 10 Торіно 35 11 14 10 47 11 Монца 34 11 11 12 44 12 Дженоа 34 10 12 12 42 13 Лечче 34 8 12 14 36 14 Кальярі 34 7 11 16 32 15 Фрозіноне 34 7 10 17 31 16 Еллас Верона 34 7 10 17 31 17 Емполі 34 8 7 19 31 18 Удінезе 34 4 17 13 29 19 Сассуоло 34 6 8 20 26 20 Салернітана 34 2 9 23 15

Празднования в воскресенье включали матч против "Торино" на "Меацца". В первом тайме которого чемпион выглядел невзрачно. Даже создал меньше, чем соперник, при том, что обе команды создали очень мало. Разрешилось все в начале второго тайма после удаления игрока "Торо" - Хакан Чалханоглу быстро сделал дубль, и на этом матч завершился.

Этот матч стал одним из череды невразумительных от "Интера" в последнее время. Выигранное дерби было неплохим, но по сравнению с предыдущими "Милан" имел шансы. Перед этим же дважды было потеряно преимущество дома против "Кальяри" и добыта победа в гостях над "Удинезе" лишь на 95-ой минуте. А речь о двух аутсайдерах, которые, как и "Сассуоло", борются против вылета.

Впрочем, заявление "Сассуоло" борется" не совсем соответствует истине. В двух последних турах он проиграл с общим счетом 1:8. В том числе и дома прямому конкуренту - "Лечче" - со счетом 0:3. 1:5 от "Фиорентины", занятой Кубком и Лигой Конференций, также удручающий результат. Складывается впечатление, что очень скоро определится второй вылетевший вслед за "Салернитаной".

При Давиде Баллардини "нероверди" набирают в среднем даже меньше очков, чем при уволенном Алессио Дионизи. Новый тренер принес команде первую победу за два месяца, затем трижды подряд сыграл вничью. В своем позапрошлом домашнем матче она вела со счетом 2:0 против "Милана" уже на десятой минуте, и лишь на 86-ой гранд вышел на ничью - 3:3. Но затем наступил "Лечче".

Баллардини заявляет, что его команда по качеству игроков способна бороться со всеми. А проблемами называет отсутствие агрессии, игроков в штрафной площадке соперника, борьбы за мяч, желания и успеха в единоборствах. Также - излишне эмоциональную реакцию на ситуацию.

В матче первого круга "Сассуоло" пропустил первым, но забил дважды во втором тайме и победил. Тогда "нероверди" играли в красивый, смелый, интенсивный футбол и особенно успешно противостояли грандам. Прямо перед тем матчем добыли 4:2 над "Ювентусом". Против "Милана" в апреле и "Ромы" в марте (0:1 в гостях) такая игра также просматривалась. Появится ли сегодня?

Последние матчи команд

Кадры

Симоне Индзаги желает предоставить больше игровых минут тем, кто играл меньше. Фраттези вместо Мхитаряна и Асллани вместо Чалханоглу в центре поля, Алексис Санчес или Арнаутович вместо Тюрама или Лаутаро Мартинеса в атаке, Бьюкенен или Карлос Аугусто вместо пропускавшего тренировки Димарко слева в обороне, Биссек вместо Павара в ее центре. Аудеро вместо Зоммера в воротах.

А вот Ачерби по-прежнему травмирован, потому Де Фрай останется. Думфриз и Дармиан же всегда конкурируют на правом фланге.

Внимание на лучшего бомбардира лиги Лаутаро Мартинеса (если будет играть), не забивавшего и не ассистировавшего ни в одном турнире с 28-го февраля. Успеет проснуться до окончания сезона?

У "Сассуоло" остаются кадровые потери. Защитник Руан дисквалифицирован, вингеры Берарди, Кастильехо и Дефрель давно травмированы. Один из лидеров опорной зоны Торстведт под большим вопросом из-за травмы, как и защитник Вити.

В центре обороны Эрлич и Феррари должны опередить Кумбуллу, Тольян может сдвинуть Педерсена справа. Рачич и Болока борются за место последнего опорника, хотя один из них может заменить Торстведта. Энрике и Липани также могут заменить последнего. На правом фланге в последнее время из-за всех травм играют центральные атакующие полузащитники - Вольпато, Байрами.

Стремительный вингер Лорьенте очень опасен в контратаках. Он сделал дубль против "Милана". Центрфорвард Пинамонти, воспитанник "Интера", также забил "россонери".

"Сассуоло": Консильи, Педерсен, Эрлич, Д. Феррари, Дойг, Болока, Обьянг, Энрике, Байрами, Пинамонти, Лорьенте

"Интер": Аудеро, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Барелла, Фраттези, Карлос Аугусто, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

Последний очный матч выиграл "Сассуоло" - 2:1 в Милане в октябре в первом круге. До этого же "Интер" выиграл три подряд, а до этого "Сассуоло" вновь победил в Милане. В последних восьми очных матчах "Интер" шесть раз победил и дважды проиграл

В последних пяти очных матчах в Реджо-Эмилии "Интер" побеждал. А в пяти матчах до этого - однажды победил и четырежды проиграл. В последних трех очных матчах на "МАПЕИ Стадиум" "нерадзурри" побеждали с разницей в один мяч

В последний раз "Сассуоло" побеждал "Интер" в обоих очных матчах в лиге в сезоне 2017/18. Также ему удалось это сделать в сезоне 2015/16

Серия матчей лиги "Интера" без поражений составляет 28 матчей. Из них 23 победы и пяти ничьих. Началась она сразу после поражения от "Сассуоло" в октябре. Серия "нерадзурри" без поражений в лиге в гостях началась в предыдущем сезоне и уже достигла 16-ти матчей (14 побед, две ничьи)

"Сассуоло" не побеждал в последних шести матчах лиги - три ничьи и три поражения. В последних 15-ти матчах на его счету лишь одна победа, также четыре ничьи и десять поражений

Прогноз: Сассуоло - Интер 1:2

"Сассуоло" очень слаб. Матч против "Милана" не факт, что показатель, ведь гранд выставил практически второй состав. С другой стороны, "Интер" также выставит многих запасных. Да и для "нероверди" это может быть последним боем за выживание в Серии А. Потому они поборются. К тому же, против грандов играют лучше, чем против середняков и аутсайдеров.

Вторая победа в сезоне над "Интером" вряд ли состоится. Ничья возможна. Но более безопасна и выгодна ставка на голы обеих команд.