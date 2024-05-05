Рома - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.05.2024

В 2017-2020 годах четыре раза подряд встреча между "Ромой" и "Ювентусом" состоялась в последних турах лиги. В мае либо в августе в коронавирусный сезон 2019/20. Правда, тогда они не были предельно острыми, поскольку команды уже выполняли или точно не выполняли свои задачи. Но теперь они встречаются в мае, не обеспечив выхода в Лигу Чемпионов. Потому ожидаем очень острую игру.

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Серия А. 35-й тур

5 мая. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

2 Мілан 34 21 7 6 70 3 Ювентус 34 18 11 5 65 4 Болонья 35 17 13 5 64 5 Рома 34 17 8 9 59 6 Аталанта 33 17 6 10 57 7 Лаціо 35 17 5 13 56

Вообще-то, "Юве" почти обеспечил выход в ЛЧ. Победа сегодня в Риме точно обеспечит. Однако ужасная форма и слабые результаты в последних матчах лиги - 13 очков в 13-ти последних турах, лишь две победы в них, одна победа в восьми последних, четыре из шести последних без забитых - вызывают крайнюю нервозность. Как и унылая игра, соответствующая результатам.

Проигрывает он немного. Дважды в последних десяти турах. Кстати, последнее поражение состоялось в Риме, от "Лацио" 30-го марта (0:1). Также Массимилиано Аллегри постоянно говорит о молодости состава и выполняемых целях на сезон - зоне Лиги Чемпионов и финале Кубка. Но болельщиков и СМИ такие заявления раздражают. Они считают, что "Ювентус" обязан быть более амбициозным.

Неделю тому он как раз играл хорошо. По ударам по воротам победил "Милан" со счетом 18:9, в створ - 7:0, создал достаточно. Но не забил. А в предыдущем выезде в Кальяри ужасно отыграл первый тайм и вернулся во втором с 0:2 на 2:2 лишь с штрафным ударом и автоголом. Последняя победа же, над "Фиорентиной", была добыта с 17-ю процентами владения мячом во втором тайме.

В целом его выступления в гостях в последнее время особенно слабы. В Вероне пришлось дважды отыгрываться, и вышла та же ничья 2:2, что и в Кальяри против другого аутсайдера. "Интеру", "Наполи" и "Лацио" он проиграл, играя крайне пассивно. Проиграл тому же "Лацио" и в Кубке. Даже не выиграл Туринское дерби, которое всегда выигрывает.

"Рома" при Жозе Моуриньо играла так же, но при Даниэле Де Росси преобразилась. Играет гораздо живее, агрессивнее, атакует, ищет владение мячом, удары по воротам. Ее проблема другая - игра на два фронта. Лига Европы забирает очень много сил. Именно на неё Де Росси выставляет сильнейшие составы, в Серии А же проводит ротацию. Что ожидаемо отображается на результатах.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Рома - Ювентус Смотреть трансляцию

В последних пяти турах лиги "Рома" добыла лишь две победы, в последних семи - три. Проиграла в этих семи, правда, лишь однажды, но дома и весьма болезненно. "Болонье", с которой борется за место в Лиге Чемпионов, в одни ворота (1:3). Затем вырвала победу в Удине на 95-ой минуте, а ничью в Неаполе - на 88-ой. И Де Росси признавал, что последнюю не заслужила.

В четверг она потерпела ещё одно болезненное поражение дома. От "Байера" в Лиге Европы (0:2). Играя на равных первые 27 минут, но затем пропустив и уже не найдя себя. Де Росси говорил о хорошей игре до первого гола, об эпизодах, повлиявших на судьбу матча. Но его команда просто оказалась более слабой. И теперь ей лучше думать о лиге, где шансы пробиться в Лигу Чемпионов выше.

Ясно, что сегодня "Рома" будет доминировать, больше владеть мячом, чаще пробивать по воротам. Но вот насколько много будет этих ударов и конкретно опасных - неясно. Она очень устала. Ну а "Ювентус" просто не играет, особенно - в гостях.

Последние матчи команд

Кадры

Рик Карсдорп и Тэмми Абрахам подверглись обструкции в соцсетях после ошибок против "Байера" и перекрыли там комментарии. В таком состоянии вряд ли они выйдут сегодня с первых минут. Кристенсен или Челик справа в обороне, ну а в атаке останется Лукаку, хотя он не в лучшем физическом состоянии. Азмун поддержит.

В целом больших изменений не предвидится. Не в лучшем физическом состоянии и Смоллинг с Манчини и Спинаццолой. Но Джанлука, похоже, все же сцепит зубы. А другим есть замены. Льоренте, Ндика, Анхелиньо. Возможен также выход Бове вместо Пеллегрини либо Эль-Шаарави.

Де Росси заявил, что серьёзных травм нет, но он ещё должен подумать о составе, исходя из физического состояния игроков.

В "Ювентусе" Камбиазо может остаться в центре поля за счет МакКенни. Но скорее все же вернётся на правый фланг за счет Веа. Сандро травмирован, Йилдиз также. Но их и не ждали в стартовом составе. Кьеза выйдет, несмотря на "сухость" без голов и ассистов в лиге с третьего марта. Влахович лишь с одним голом и без ассистов в лиге с 25-го февраля. Милик в запасе.

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Бове, Эль-Шаарави, Дибала, Лукаку

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович

Цифры и факты

В последних десяти очных матчах в лиге "Ювентус" победил пять раз, дважды сыграл вничью и трижды проиграл. В последних трех были зафиксированы все виды результатов - по победе дома со счетом 1:0 и ничья 1:1. В том числе победа туринцев дома в нынешнем сезоне в декабре. Единственный гол на 47-ой минуте тогда забил Адриен Рабио

В последних трех очных матчах лиги на "Стадио Олимпико" также были зафиксированы все виды результатов - 1:0, 3:4, 2:2. Как и в трех очных матчах лиги на этом стадионе прямо перед этим

Результаты "Ювентуса" в семи последних матчах лиги - победа, пять ничьих и два поражения. В последних трех - три ничьи. Результаты "Ромы" в семи последних - три победы, три ничьи и поражение

Результаты "Ювентуса" в шести последних матчах лиги в гостях - три ничьи и три поражения. В трех из них он не забивал. Также за это время он проиграл "Лацио" в Кубке в гостях. Результаты "Ромы" в последних пяти домашних матчах лиги - три победы и два поражения. Если считать все турниры, она проиграла два последних домашних матча

"Ювентус" не забивал в четырех из шести последних матчей лиги. За это время он забил три мяча - при розыгрыше углового, прямым штрафным и с помощью автогола. "Рома" забивала в 15-ти из 16-ти последних матчей лиги

Прогноз: Рома - Ювентус 1:1

Аллегри говорит о злом сопернике после поражения в четверг, о мотивации "Ромы" в борьбе за зону Лиги Чемпионов, о перекрёстке сезона для "Ювентуса". Но и о хорошей игре своей команды против "Милана". Де Росси же говорит об усталости, о составе. И о "Байере", что явно отвлекает.

"Роме" победа нужнее, но в нынешнем состоянии она вряд ли способна победить. "Ювентус" хочет обеспечить место в Лиге Чемпионов, но и он в нынешнем состоянии вряд ли способен победить. На этом матче написано "ничья". Возможно, даже 0:0.