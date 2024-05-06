Фабио Каннаваро против любимой команды. Удинезе - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.05.2024

В концовке сезона обычно трудно догонять, поскольку те, кому нужны победы - побеждают. Однако в 35-ом туре Серии А шесть из восьми первых матчей завершились ничьими. Да и в целом и наверху, и внизу в последних турах побеждают редко. Что предоставляет шанс "Удинезе" и "Наполи" приблизиться к своим целям. Впрочем, сами они почти не побеждают. Получится ли сегодня?

Серия А. 35-й тур

6 мая. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Наполи"

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Состояние команд

5 Рома 35 17 9 9 60 6 "Аталанта" 33 17 6 10 57 7 "Лаціо" 35 17 5 13 56 8 "Фіорентина" 34 14 8 12 50 9 "Наполі" 34 13 11 10 50 10 "Торіно" 35 11 14 10 47 11 Монца 35 11 12 12 45 12 "Дженоа" 35 10 13 12 43 13 Лечче 35 8 13 14 37 14 "Еллас Верона" 35 8 10 17 34 15 "Кальярі" 35 7 12 16 33 16 "Фрозіноне" 35 7 11 17 32 17 "Емполі" 35 8 8 19 32 18 "Удінезе" 34 4 17 13 29 19 "Сассуоло" 35 7 8 20 29

"Наполи" победил лишь в одном из семи последних матчей лиги. Проиграл в них также мало - дважды. Но такого набора очков (7) явно недостаточно для достижения высоких целей. Учитывая проблемы соперников, с 4-5 дополнительными очками в кармане он сейчас даже мог бы побороться за зону Лиги Чемпионов. Но без них реально бороться лишь за зону Лиги Европы.

Недобрал свои очки он в предыдущем домашнем матче против "Ромы", когда играл очень хорошо, создал много, забил на 84-ой минуте, но пропустил на 88-ом. В позапрошлом домашнем он дважды упустил преимущество в счете над аутсайдером "Фрозиноне". Ну а в предыдущем гостевом пропустил ранний гол от аутсайдера "Эмполи" и выключился, нанеся лишь один лёгкий удар в створ ворот.

В целом болельщики ныне протестуют и оскорбляют игроков с трибун, а те гораздо больше думают о лете, о трансферах, о новом главном тренере, чем об игре сейчас. И нынешний главный Франческо Кальцона признает это, говоря, что не получается настроить игроков как следует, не получается изменить психологию. Хотя игрой против "Ромы" остался очень доволен.

"Удинезе" также упустил очки, которые позволили бы ему покинуть зону вылета еще до отчётного тура. В трех матчах подряд он пропускал в добавленное время и упускал ничью - против "Интера", "Вероны" и "Ромы". А затем, в предыдущем туре в Болонье, остался в численном большинстве на 64-ой минуте, но именно тогда упустил преимущество в счете и сыграл вничью.

Он - специалист по грандам. Что видно и по последним результатам, и в целом. Все четыре победы в сезоне одержаны над командами, которые сейчас в турнирной таблице выше "Наполи" - "Ювентусом", "Миланом", "Болоньей" и "Лацио". Также он ещё осенью дома упустил победу над "Аталантой" и ничью с "Миланом" в добавленное время (тенденция).

Третий главный тренер в сезоне Фабио Каннаваро прежде всего и говорит, что нужно изменять характер, привить игрокам веру в себя и самообладание, убрать страх. Пока не получается. Что ещё он пытается привить, и это уже было заметно за 18 минут доигрывания против "Ромы" и матч в Болонье - так это более смелую игру, больше владения мячом, более высокий прессинг.

Каннаваро - уроженец Неаполя, бывший игрок и ярый болельщик "Наполи". Обо всем этом он напомнил на своей предматчевой пресс-конференции. При этом ожидаемо заявил, что все его мысли сейчас об "Удинезе", которому очень нужны результаты. Символично, что первый полный домашний матч в карьере главного тренера в Серии А он проведёт именно против любимой команды.

"Наполи" - первый в лиге по владению мячом, "Удинезе" - последний. Причем оба - с большой разницей с ближайшими конкурентами. Хотя последнее Каннаваро пытается изменить. Интересно, насколько получится сегодня.

Последние матчи команд

Кадры

В "Наполи" вылетели Хвича Кварацхелия и его первый дублер Джакомо Распадори. Под вопросом ещё один вингер Маттео Политано, хотя он в заявке. Остаются глухие запасные Нгонг, Линдстрем и Траоре. Последний может выйти и в центре поля вместо Зелински, который также травмирован. Хотя скорее там выйдет Каюст.

Виктору Осимхену придется тащить на себе атаку. В предыдущих четырех матчах он забил трижды.

Под вопросом защитник Жуан Жезус, хотя он также в заявке. Эстигор или Натан могут заменить его. А слева в обороне всегда дилемма между Руи и Оливерой.

В "Удинезе" дисквалифицированы один из лучших центральных защитников Перес и атакующий полузащитник автор гола в Болонье Пайеро. Эбосс и Деулофеу травмированы давно. Товен, Джаннетти, Ловрич также почти наверняка не сыграют из-за травм. Остаётся не так много выбора. Похоже, в центре обороны сыграет один, а то и два игрока, которые обычно играют на краях.

Главный форвард Лоренцо Лукка не забивал с 11-го марта. Главные атакующие полузащитники Самарджич и Роберто Перейра как раз забивали в апреле. Первый - "Интеру", второй - "Роме". Причем оба сделали это дома.

"Удинезе": Окойе, Феррейра, Бийол, Т. Кристенсен, Эхизибе, Уолас, Саррага, Х. Камара, Самарджич, Р. Перейра, Лукка

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Оливера, Лоботка, Ангисса, Каюст, Нгонг, Осимхен, Траоре

Цифры и факты

В последний раз "Удинезе" побеждал "Наполи" в лиге в 2016-ом году. С тех пор неаполитанцы выиграли 13 очных матчей и два свели вничью. Последний матч, в сентябре, они выиграли дома со счетом 4:1

Та победа в 2016-ом году состоялась в Удине и оформила серию из двух побед "Удинезе" над "Наполи" дома в лиге подряд и восьми домашних очных матчей подряд без поражений. После неё в Удине результаты - две ничьи и пять побед "Наполи". Последний матч завершился со счетом 1:1

"Удинезе" пропускал от "Наполи" в 18-ти матчах лиги подряд на всех полях и восьми домашних подряд. При этом и забивал ему в четырех последних и в девяти из десяти последних на всех полях

В последних восьми домашних матчах лиги "Удинезе" не побеждал - три ничьи и пять поражений. В целом на его счету лишь одна домашняя победа в сезоне. 17 из своих 29-ти очков в сезоне в лиге он набрал в гостях. "Наполи" также набрал большинство своих очков в сезоне в лиге в гостях - 26 из 50-ти

"Удинезе" - лидер сезона в лиге по ничьим - 17. На его счету лишь четыре победы. При этом все одержаны над командами, которые сейчас стоят выше "Наполи" в турнирной таблице - "Миланом", "Ювентусом", "Болоньей" и "Лацио"

"Наполи" пропустил в 15-ти матчах подряд во всех турнирах на всех полях. "Удинезе" - в десяти

"Наполи" пропускал первым в восьми из десяти последних матчей лиги в гостях. Результаты этих восьми матчей - две победы, ничья и пять поражений. В еще одном он забил первым, а один завершился со счетом 0:0

Прогноз: Удинезе - Наполи 1:1

Поражение от "Эмполи", ничья с "Фрозиноне" - "Наполи" тяжело против аутсайдеров в последнее время. В феврале был 6:1 в гостях над "Сассуоло", но прямо перед этим - 1:1 в Кальяри. Точно будет тяжело и сейчас. Тем более, что неаполитанцы уже не очень борются, а как раз "Удинезе" очки нужны позарез. И тем более, что удинцы - специалист по грандам.

Логично предположить, что Каннаваро все же постепенно улучшает характер команды, и теперь она не пропустит в добавленное время. Также логично предположить, что слабые защитные порядки обеих команд в который раз пропустят. В принципе, может быть и счет 2:2.