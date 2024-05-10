Фрозиноне - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.05.2024

После досрочной победы в чемпионате всегда происходит существенное падение напряжения, и начинаются очковые подарки соперникам. Как и "Интер" в нынешнем сезоне, в предыдущем "Наполи" обеспечил себе Скудетто за пять туров до финиша. Из последних пяти неаполитанцы тогда выиграли три матча. Миланцы сейчас выиграли один из двух. В каком направлении продолжат?

Серия А. 36-ой тур

10 мая. 21:45. Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Интер"

Главный арбитр: Антонио Джуа

Состояние команд

Уже с марта "Интер" играет невзрачно. Вылет из Лиги Чемпионов серьёзно ударил по нему. Мотивация и организованность помогли добывать результаты в лиге и оформить Скудетто. Но игра уже не впечатляла. В итоге она проявилась на полную в гостях против "Сассуоло" в предыдущем туре. Лишь во второй четверти матча, после пропущенного, чемпион сильно давил. В остальное время спал.

Его сейчас отвлекают продления контрактов с лидерами команды и главным тренером, подписание новичков. Причем со всем этим наблюдаются проблемы. Через менее чем две недели клуб должен вернуть почти 400 миллионов евро кредита, иначе перейдёт к новым владельцам. Из-за этого задерживаются абсолютно все трансферные и контрактные действия. Из-за этого нервничают.

"Фрозиноне" интересует лишь выживание в Серии А. К которому в последнее время идёт неплохо. После ничьей и шести поражений в семи матчах добыты победа и пять ничьих в шести. В том числе ничьи с "Болоньей", "Наполи" и "Торино". Также, если считать с начала февраля, можно отметить 2:3 от "Милана", "Ювентуса" и "Лацио". То есть с грандами команда борется очень прилично.

Да и в Эмполи против такого же аутсайдера она играла с позиции силы, создала и остановилась лишь на вратаре соперников. Эусебио Ди Франческо довольно отметил, что чувствовала себя как дома.

Проблема с недостатком побед. Ничьи и боевитые поражения приносят слишком мало очков. А победа лишь одна в последних 14-ти турах. Впрочем, у "Сассуоло" из зоны вылета была лишь одна в 15-ти, но в предыдущем туре он переиграл "Интер". Причем довольно заслуженно, с приличной игрой.

"Фрозиноне", как все команды Ди Франческо, любит доминировать, играть смело. По владению мячом 11-ый, по забитым мячам десятый в лиге. А "Интер" пытается навязать игру, но в целом действует прагматично. Не следует удивляться смелости и активности команды Ди Франческо в этом матче, её владению мячом, опасным моментам.

Последние матчи команд

Кадры

Поражение от "Сассуоло" во многом было обусловлено ротацией. В стартовом составе не играли Зоммер, Дармиан, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Тюрам. На этот раз большинство вышеуказанных должны вернуться в стартовый состав. Но отдых могут получить Мхитарян, Думфриз, Павар, Бастони и даже Лаутаро Мартинес. Алексис Санчес, Арнаутович, Биссек, Клаассен, Аугусто могут сыграть.

Лучший бомбардир Серии А не забивал ни в одном турнире с 28-го февраля.

По-прежнему травмирован центральный защитник Ачерби, так что здесь с ротацией проблема.

Травма первого вратаря Турати не нова для "Фрозиноне". А вот дисквалификация опорника Барренечеа, как признал Ди Франческо, изменит игровой путь. Харруи или Гелли заменит его. Хотя у последнего небольшое повреждение. Как и у столпа центра поля Маццителли. Гарритано, Сек будут явным ослаблением. Как и потеря ведущего защитника Симоне Романьоли. Бонифаци и Монтеризи слабее его.

Арендованные у Топ-команд атакеры Рейньер, Чуни и Ибрагимович отстают в развитии от Хеддиры, Суле и переквалифицированного в "десятку" опорника Брешианини.

В последнее время в целом стартовый состав "Фрозиноне" стабильный. Как и тактическая схема 3-4-1-2. Похожая на 3-5-2 "Интера". Хотя на предматчевой пресс-конференции Ди Франческо заявил, что, возможно, из-за кадровых проблем схему придётся сменить. То есть перейти на игру с двумя центральными защитниками. На 4-3-3 или 4-4-2.

"Фрозиноне": Черофолини, Лирола, Околи, Бонифаци, Зортеа, Маццителли, Харруи, Валери, Брешианини, Суле, Хеддира

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Аугусто, Дармиан, Асллани, Барелла, Фраттези, Димарко, Тюрам, Арнаутович

Цифры и факты

"Фрозиноне" и "Интер" встречались в Серии А пять раз. Во всех матчах побеждал второй. Причем в четырех из них - с разницей более одного мяча. В первом круге нынешнего сезона он победил дома со счетом 2:0 благодаря голу Димарко с фланга с центральной линии и пенальти Чалханоглу

Поражением от "Сассуоло" "Интер" прервал серию из 28-ми матчей без поражений в лиге подряд (23 победы) и 16-ти матчей без гостевых поражений в лиге подряд (14 побед)

"Фрозиноне" не проигрывал в шести последних матчах лиги подряд (победа и пять ничьих). Эта серия началась сразу после ничьей и шести поражений в семи матчах лиги

"Фрозиноне" не пропускал в трех последних матчах лиги и в четырех из пяти последних. Правда, и не забивал в трех из пяти последних. Результаты его трех из пяти последних - 0:0

В предыдущем туре "Интер" потерял шансы стать второй командой в истории лиги, набравшей сто и более очков за сезон. Он все еще может набрать 98, что станет рекордом клуба. Для этого нужны три победы в трех последних турах

Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир Серии А с 23-ю голами, но не забивал в ней в девяти последних турах

Прогноз: Фрозиноне - Интер 1:1

"Сассуоло" и "Фрозиноне" позарез нужны очки в борьбе против вылета. Обе играют/ли против "Интера" дома. Обе весьма прилично выглядят именно против грандов. Почему тогда чемпион не может проиграть второй матч подряд? В принципе, может. Ведь думает уже о чем угодно, только не об этих матчах. О трансферах, финансовых проблемах.

Правда, после поражения от первого он должен немного собраться, да и состав будет посильнее. Но все же можно ставить на то, что не победит.