Наполи - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.05.2024

Очень медленно, с перерывами, маленькими шагами, но "Болонья" приближается к математическому обеспечиванию места в Лиге Чемпионов. Такое возможно и по итогам 36-го тура, в котором она играет в Неаполе. Символично получится, если главная сенсация нынешнего сезона оформится в гостях у главной сенсации предыдущего.

Серия А. 36-й тур

11 мая. 19:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Болонья"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

3 Ювентус 35 18 12 5 66 4 Болонья 35 17 13 5 64 5 Аталанта 34 18 6 10 60 6 Рома 35 17 9 9 60 7 Лацио 35 17 5 13 56 8 Наполи 35 13 12 10 51 9 Фиорентина 34 14 8 12 50

Медленный темп "россоблу" вызван отсутствием побед. Одна в пяти последних матчах при четырёх ничьих. Причем три из ничьих - со счетом 0:0. Она сейчас очень мало создаёт и не реализует. Не получается как следует прижать соперника к его воротам. Неделю тому забивать должен был как раз "Торино", ведь попадал в каркас ворот и заставлял Скорупски работать.

Тьяго Мотта в который раз повторил, что гордится игроками и очень рад их "фантастической борьбе". Что иногда, в некоторых матчах, как в этом, нужно просто бороться. Что цель приближается с каждым набранным очком. Так и есть. Но лучше проснуться и начать побеждать и забивать раньше, чем это сделают соперники.

"Наполи" - один из тех, кто спит. И уже не соперник для "Болоньи". Отстает от нее на 13 очков. От места в Лиге Европы - на пять. Да и ЛЕ, как и Лига Конференций, его мало интересует. Он думает о лете, о трансферах на вход и выход, об имени нового тренера, которое еще неизвестно.

Он бодался с "Удинезе" весь первый тайм с 0:0 по ударам в створ ворот, в дебюте второго забил, забил второй из минимального офсайда, мог забить в концовке, но вместо этого пропустил в концовке во втором матче подряд. Потому и остался с одной победой в восьми последних матчах лиги, без них в четырех.

Он пропустил в 16-ом матче во всех турнирах подряд, и неспособность прикрыть оборону после достигнутого преимущества в счёте отбирает у него очки раз за разом.

Франческо Кальцона после "Удинезе" говорил о медленном, стерильном, предсказуемом перекатывании мяча, о хаотичной игре, признавал проблемы его команды в жесткой борьбе. Говорил о проклятом сезоне и об очевидных помехах, создаваемых всеми слухами вокруг. И все же желает вывести команду в Еврокубки.

В гостях против грандов "Болонья" как раз очень хороша. Единственная ее победа в последних пяти матчах была добыта в Риме над "Ромой", и в весьма уверенной манере. С начала календарного года в ее гостевом резюме также ничьи с "Миланом", победы над "Аталантой" и "Лацио". А "Наполи" даже набрал в гостях больше очков, чем дома.

Также следует отметить, что сегодня в Неаполе встретятся два лидера лиги по владению мячом. При этом "Наполи" лидер и по ударам по воротам, а "Болонья" в этом лишь восьмая. По забитым мячам у неаполитанцев также преимущество - пятое место против седьмого. Зато по пропущенным "Болонья" вторая, а "Наполи" - лишь 11-ый (27:44).

Мотта говорит о сильном сопернике, против которого придется хорошо обороняться. Не понимает, почему "Наполи" набирает так мало очков, опасается его.

Последние матчи команд

Кадры

Руи только-только вернулся, а уже вновь получил травму. Оливера заменит его слева в обороне "Наполи". Жезус вернулся окончательно и заменит Эстигора в центре. Вернулся и Хвича Кварацхелия. Не вернулся Петр Зелински, и вновь скорее выйдет Каюст, чем Траоре. Распадори также остается в лазарете.

Виктор Осимхен забил в четырех из пяти последних матчей команды. Он в форме для реванша против "Болоньи", которой не забил пенальти в первом круге. Из-за чего и начался "кокосовый" инцидент с Тик-током. А вот Хвича не забивал с восьмого марта. Хотя выдал два ассиста в начале и в середине апреля.

В "Болонье" отбыл дисквалификацию важный центральный защитник Беукема. Калафиори или Лукуми рядом с ним. Фланги обороны и позиции двух опорников в последнее время стабильны - Пош, Кристиансен, Фройлер, Эбишер. Дилемма лишь на позиции тяжело травмированного капитана Фергюсона - Эль Аззузи или Фаббиан.

В атаке Ндой, скорее всего, останется в запасе. Он в лиге в этом сезоне не забивал. Орсолини забил десять раз, но без голов с первого апреля. Салемакерс забивает - три гола с начала апреля. Зиркзее лишь с одним голом с третьего марта, но как раз против "Ромы". Также в 2024-ом году забивал в гостях против "Милана", "Лацио" и "Аталанты".

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса, Каюст, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Эль Аззузи, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс

Цифры и факты

Последние два очных матча завершились вничью. 2:2 в мае 2023-го года и 0:0 в сентябре. Оба состоялись в Болонье. В последнем неаполитанец Осимхен не реализовал пенальти. До этих же двух ничьих "Наполи" выиграл пять очных матчей подряд

В Неаполе последний очный матч выиграл "Наполи" - 3:2, хотя проигрывал со счетом 0:1. "Болонью" тогда уже тренировал Тьяго Мотта. В целом в последних девяти очных матчах в Неаполе "Наполи" победил восемь раз и проиграл однажды. Поражение состоялось в 2019-ом году со счетом 1:2

"Наполи" выиграл лишь один из последних восьми матчей лиги на всех полях - также пять ничьих и два поражения. В четырех последних он однажды проиграл и трижды сыграл вничью. Дома он также не побеждал в четырех последних - также поражение и три ничьи. Правда, проигрывал дома лишь однажды в последних десяти

"Болонья" выиграла лишь один из последних пяти матчей лиги на всех полях - также четыре ничьи. Три из ничьих - со счетом 0:0. В гостях она не проигрывала в последних семи - четыре победы и три ничьи. Команде нынешней Топ-8 лиги в гостях она не проигрывала с января 2023-го года

"Наполи" пропускал в 14-ти последних матчах лиги. "Болонья" не пропускала в пяти из последних семи таких

"Наполи" набрал больше очков в сезоне в лиге в гостях, чем дома - 27:24. В домашней таблице лиги он лишь 14-ый. "Болонья" же набрала больше дома, чем в гостях - 40:24, но и в гостевой таблице на высоком месте - третьем

Прогноз: Наполи - Болонья 1:1

Мотта постоянно заявляет, что давления в плане выхода в Лигу Чемпионов нет, не хочет повышать напряжение. Но признает, что сегодня - один из матчболов в борьбе за ЛЧ, и его хочется реализовать. А это реально, поскольку "Болонья" сильна и умеет добывать победы в гостях над грандами.

С другой стороны, неаполитанцы дома очки набирают. В предыдущем матче на "Стадио Марадона" "Рома" еле спаслась от них и заслужила проиграть, в марте здесь проиграл "Ювентус". А "Болонье" сейчас в целом тяжело побеждать. Потому результативная ничья весьма реальна.