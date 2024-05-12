Аталанта - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.05.2024

Матч "Аталанта" - "Рома" еще не решающий, не финальный в борьбе за выход в Лигу Чемпионов. Ведь первая в финале Лиги Европы, потому возможен вариант, при котором обе выйдут в ЛЧ. Также после очного матча останутся пять матчей лиги на двоих, способные все изменить. Да и "Лацио" преследует и теоретически ещё может достать. Тем не менее, матч в Бергамо очень важен.

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Серия А. 36-й тур

12 мая. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

3 Болонья 36 18 13 5 67 4 Ювентус 35 18 12 5 66 5 Аталанта 34 18 6 10 60 6 Рома 35 17 9 9 60 7 Лацио 35 17 5 13 56 8 Наполи 36 13 12 11 51

Обе команды в четверг играли в полуфинале Лиги Европы. "Рома" совершила, казалось, невозможное, добыла 2:0 в гостях против "Байера", выйдя на общую ничью. Но пропустила на 82-ой минуте и затем на 97-ой и даже не выиграла отдельный матч. Вылетев из турнира. "Аталанта" же легко разнесла марсельский "Олимпик" (3:0) и вышла в свой первый Еврокубковый финал в истории.

"Нерадзурри" ожидаемо ликуют, без ума от счастья. Руководство клуба признает, что и не мечтало о таком. Джан Пьеро Гасперини ставят в ряд легенд итальянского футбола. "Джаллоросси" же очень болезненно переживают упущенный шанс, ужасный выход из ворот Свилара и автогол Манчини на 82-ой минуте. Даниэле Де Росси говорит о боли, об эпизодах, которые могли сложиться иначе.

Последние принесли лигу в жертву. Хотя и с календарем им не повезло. С начала апреля играли против "Лацио", "Болоньи", "Наполи" и "Ювентуса" и вынужденно дважды ездили в Удине. Там в итоге забили на 95-ой минуте и победили, дерби также выиграли, но "Болонье" дома проиграли в одни ворота, от "Наполи" незаслуженно спаслись на 88-ой минуте. А с "Ювентусом" сыграли 1:1.

Де Росси постоянно говорит об усталости. Правда, в последних двух матчах - против "Юве" и в Леверкузене - команда нашла силы неведомо откуда и поддержала бешеный темп игры с множеством опасных моментов. Неужели найдет и в Бергамо? Или же они закончились в концовке в Леверкузене? Тренер говорит, что попросит еще раз выдать все, ведь в середине недели отдых.

"Аталанта" - одна из двух команд лиги вместе с "Фиорентиной", которым "Рома" не имеет право жаловаться на усталость. Ведь они и в финале Еврокубков, и играли в полуфинале Кубка Италии. А она вылетела из Коппа ещё в январе. Бергамцев ждет финал Коппа в среду, финал ЛЕ и еще и перенесенный матч лиги, который сыграют лишь в июне, после окончания сезона.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Аталанта - Рома Смотреть трансляцию

Хотя с соперниками повезло. Ведь "Марсель" гораздо слабее "Байера", а в лиге команда Топ-9 не встречалась им с 30-го марта. В Серии А в последнее время они играли откровенно ротационным составом и при этом добыли три победы подряд. Пусть и выглядели невзрачно, чуть не упустили две победы в добавленное время - в Монце и в Салерно. Главное - три очка.

Обе команды не в Топ-5 лиги по владению мячом. Хотя Де Росси пытается его привить. Но и прагматичен, сидит в обороне, когда нужно. По ударам по воротам обе также не в Топ-5. Зато по голам - на третьем и четвертом местах. То есть эффективны. Также они любят играть быстро. Хотя ныне устали. Все же ожидаем игру с сменой темпа, быстрыми всплесками, качелями.

Де Росси заявляет, что матч не решающий, поскольку лига на нем не заканчивается, но может стать поворотным моментом. Станет в случае победы "Аталанты". Ведь три очка преимущества плюс матч в запасе так близко к финишу уже будет слишком много.

Последние матчи команд

Кадры

Пауло Дибала пропустил второй тайм против "Ювентуса", весь матч в Леверкузене. Пропустит и сегодня. В Германии Де Росси удивил, выпустив вместо него в стартовом составе второго форварда Азмуна. Но здесь ожидается более конвенциональное решение - Бове, Бальданци, Ауар. Азмун и Абрахам - ресурсы на замену.

Активную ротацию Де Росси проводит лишь в обороне. Хотя и здесь есть потеря. Спинаццола, начавший матч в Леверкузене на поле, травмирован и закончил сезон. Смоллинг и Льоренте не в лучшей физической форме, потому с первых минут вновь ожидаются Манчини и Ндика. Справа Спинаццолу заменит Челик. Есть ещё и Карсдорп, и Кристенсен.

"Аталанта" прекратит ротацию на этот матч лиги. На этот раз Миранчук, Туре, Баккер будут помогать лишь выходом на замену. При этом дилемма есть. Коопмейнерс в атаке вместе с Лукманом или Де Кетеларе позади Скамакки? Или же в центре поля позади всех этих троих, как было в четверг? В центре ведь ещё есть Де Роон, Эдерсон и Пашалич.

В обороне на этот раз изменений будет мало. Ведь латераль Холм и центральные защитники Толой и Колашинац травмированы. Зато Скальвини набрал форму после травмы и вернется. Дзаппакоста или Хатебур на правом фланге? Вот это неясно. Карнезекки вернется в ворота.

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон, Пашалич, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Бальданци, Лукаку

Цифры и факты

В последних шести очных матчах показатели равны - по две победы и ничья. Сразу перед этим "Аталанта" выиграла три очных матча подряд, а сразу перед этим состоялись две ничьи подряд со счетом 3:3

В последних четырех очных матчах в Бергамо счет по победам - 3:1 в пользу хозяев. За это время обе команды добыли по победе со счетом 4:1. В последних шести счет ближе к равному - три победы хозяев, две победы гостей и ничья

"Аталанта" пропускала от "Ромы" в 13-ти последних очных матчах в Бергамо, забивала ей в пяти последних таких

"Рома" выиграла лишь один из шести последних матчей во всех турнирах - в лиге в гостях у "Удинезе" со счетом 2:1 благодаря голу на 95-ой минуте. В остальных добыла три ничьи и потерпела два поражения. "Аталанта" выиграла пять из шести таких при одной ничьей

"Аталанта" добыла в Серии А пять побед подряд, затем выиграла лишь один матч из семи (три ничьи и три поражения), а затем добыла три победы подряд

"Рома" выиграла лишь один матч лиги из последних четырех (две ничьи и поражение), лишь три из последних восьми (четыре ничьи и поражение)

"Рома" не проигрывала в семи последних гостевых матчах лиги - четыре победы и три ничьи. С другой стороны, почти не побеждала в последних четырех таких - победа и три ничьи. "Аталанта" дома в лиге после семи побед подряд выдала поражение, ничью, а в последнем матче – победу

После ничьей 1:1 в очном матче первого круга в январе "Аталанта" отыграла шесть матчей лиги против других команд нынешней Топ-9. Их результаты - две победы, две ничьи, два поражения. "Рома" отыграла с тех пор семь таких. Их результаты - победа, три ничьи и три поражения

"Аталанта" забивала в восьми последних матчах лиги и в 16-ти из 17-ти последних. "Рома" забивала в шести последних и в 16-ти из 17-ти последних таких

Прогноз: Аталанта - Рома 1:1

Обе очень устали, при этом находят в себе силы на хороший футбол. "Аталанта" занята ещё и в Кубке, но в лиге давно не встречала грандов, "Рома" же против них ныне часто. Значит, больше устала или больше набила руку? Ей нужнее победа, но она в гостях. Насколько бергамцы будут думать о финале Кубка? Насколько повлияет разница в настроении после Лиги Европы?

В этом матче может случиться все, что угодно. Как случалось в матчах между ними после прихода Гасперини в "Аталанту". Были ведь и 3:3 дважды подряд, и 4:1 с обеих сторон в Бергамо. Но были и дважды 1:1 и дважды 1:0 за последние три года и месяц. Ставим на усталость обеих и на еще один 1:1.