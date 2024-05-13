Фиорентина - Монца. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.05.2024

Вчера среди прочих вердиктов стало ясно, что "Фиорентина" потеряла даже математические шансы выйти в Лигу Чемпионов. Реальные же она потеряла уже давно. Зато шанс на Лигу Европы остается, а на Лигу Конференций - более чем реален. Поборется ли она за сохранение этих шансов? Или же окончательно переключилась на финал нынешней Лиги Конференций?

Серия А. 36-й тур

13 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Монца"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Состояние команд

В финал флорентийцы вышли в среду благодаря ничьей в Брюгге. Матч получился очень тяжелым, шел к дополнительному времени. Лишь на 85-ой минуте удалось забить, с довольно сомнительного пенальти. А опасные моменты, созданные до этого подопечными Винченцо Итальяно, были запороты, как очень часто с ними бывает.

При этом в окончательном переключении на нынешний розыгрыш Лиги Конференций "фиалок" обвиняют уже давно. О желании взять трофей, этот либо Кубок Италии, из которого вылетели в полуфинале в конце апреля, свидетельствовали крайне ослабленные стартовые составы на матчи лиги. Конкретно - на три последних.

Самое интересное, что в двух первых матчах те составы одержали победы. Хотя "Салернитане" начали забивать лишь на 80-ой минуте. Зато "Сассуоло" в итоге забили пять. Как раз более сильные составы были отвлечены на кубковые турниры либо устали и выдавали плохую серию. Но в итоге и второй состав проиграл - в Вероне неделю тому, причем по делу.

В целом на счету флорентийцев лишь четыре победы и 17 очков в 16-ти матчах лиги в 2024-ом году. Потому "Торино" ныне равен с ними по очкам, "Наполи" в одном впереди, "Лацио" - в девяти. А обогнать способны даже "Дженоа" (четыре очка) и "Монца" (пять). Да, у "фиалок" матч в запасе, но в гостях против "Аталанты". А уже в пятницу играть с "Наполи".

Соберутся ли они на лигу, пока можно оставить в стороне Лигу Конференций? Ведь финал ЛК лишь 29-го мая, и до него состоятся три матча Серии А с отдыхом посреди недели. То есть можно выложиться.

"Монца" и не мечтала оказаться в позиции борьбы за Еврокубковую зону. В первый сезон после смерти своего владельца Сильвио Берлускони она хотела лишь избежать борьбы против вылета. Сделала это. Но теперь вдруг открылась возможность свершить историю. Победа над "Фиорентиной" сократит отставание от нее до двух очков, а от реального Еврокубкового места - до трех.

Ее результаты в последнее время неудачны - три ничьи и три поражения. Но ничьи с "Болоньей" и "Лацио". Неделю тому она дважды отыгралась против "лациале", в том числе в добавленное время. Причем не просто случайно, а во втором тайме прижав их к воротам и полностью доминируя. Также чуть не добыла ничью с "Аталантой", играя и против нее с позиции силы.

"Фиорентина" - третья в лиге по владению мячом. "Монца" также довольно хороша в этом - седьмая. Обе стараются доминировать, играть в динамичный комбинационный футбол. Но не всегда получается. По ударам по воротам "фиалки" шестые, а "брианцоли" - 12-ые, по голам - шестое и 13-ое места соответственно.

Матч особо пикантен тем, что наставник "Монцы" Раффаэле Палладино - один из главных кандидатов на пост главного тренера "Фиорентины" вместо уходящего Итальяно. Успех сегодня во Флоренции усилит его позиции в борьбе за пост.

Последние матчи команд

Кадры

У "Фиорентины" вне заявки Белотти и Иконе. Вновь экстремальная ротация? Похоже, все же травмы. Бонавентура вновь под вопросом. Первый вратарь Терраччьяно может вновь уступить место Кристенсену, хотя Оливер грубо ошибся в Вероне. Уступить может и капитан Бираги Паризи, ведущие опорники Артур и Мандрагора, форвард Бельтран.

На равных борются за два места в центре обороны Миленкович (также ошибся в Вероне, не выбив мяч из штрафной), Кварта и Раньери, а также Додо и Кайоде справа. Кастровилли и Барак недавно забивали в лиге, причем первый - неделю тому и впервые за год. Он набирает форму после тяжелейшей травмы.

Вингер Соттил по-прежнему травмирован.

"Монце" ротация не нужна, но конкуренция есть. Даже при том, что Чуррия, Андреа Карбони, Мачин, Мальдини и Беттелла отсутствуют. Ведь и в предыдущие недели играли без них в "старте". Гальярдини отбыл дисквалификацию. Капрари вернулся после серьезной травмы.

Кроме нижеуказанного ориентировочного состава кандидат - защитник Донати. Он вышел на замену против "Лацио", сделал ассист, но и привез гол. Также защитники Перейра, Д'Амброзио и Кальдирола, атакеры Мота и Валентин Карбони. Возможно даже возвращение к трем центральным защитникам, от которых отказались около двух месяцев назад.

Милан Джурич сделал дубль против "Лацио". Также он забил "Наполи" чуть более месяца тому.

"Фиорентина": О. Кристенсен, Кайоде, Миленкович, Раньери, Паризи, М. Лопес, Данкан, Кастровилли, Н. Гонсалес, Нзола, Куаме

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли, Иццо, Мари, Кирьякопулос, Гальярдини, Бондо, Пессина, Кольпани, Дзербин, Джурич

Цифры и факты

Результаты встреч "Фиорентины" и "Монцы" в Серии А - по одной победе и ничья. В первом круге нынешнего сезона "Фиорентина" победила в Монце со счетом 1:0 благодаря голу Бельтрана на седьмой минуте. Ничья 1:1 была зафиксирована в единственном матче между ними в Серии А во Флоренции

В последних 16-ти турах Серии А "Фиорентина" одержала лишь четыре победы и набрала 17 очков (пять ничьих, семь поражений). В последних восьми одержала лишь две победы и набрала девять очков (три ничьи, три поражения)

"Монца" не побеждала и набрала лишь три очка в предыдущих шести матчах лиги - три поражения и три ничьи

"Монца" проиграла лишь один из шести предыдущих гостевых матчей лиги, но выиграла лишь два из них - также три ничьи

"Фиорентина" проиграла лишь один из шести предыдущих домашних матчей лиги, но половину из них не выиграла - три победы, две ничьи. Из последних восьми таких она выиграла те же три - также три ничьи и два поражения

В пяти последних матчах с участием "Фиорентины" во всех турнирах забивали обе команды. Как и в четырех из пяти последних матчей с участием "Монцы" (кроме одного 0:0)

Прогноз: Фиорентина - Монца 1:1

Палладино призывает сделать сезон экстраординарным. Говорит о стимулах, о мотивации. О Еврокубках, ста очках за два сезона. Считает, что в предыдущих шести турах его команда заслужила больше очков. Пожалуй, да. Но и "Фиорентина" создает очень много и не реализует. И к ее мотивации также есть вопросы.

Предсказать результат такого матча очень трудно. Логичнее ставить на "обе забьют". Может быть и существенно больше голов в матче, чем два.