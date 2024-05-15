Аталанта - Ювентус. Анонс и прогноз финала Кубка Италии на 15.05.2024

"Победа в Кубке изменит определение всего сезона. Будет приятно написать ещё один кусочек, пусть и небольшой, истории "Ювентуса", - говорит его капитан Данило. Для "Аталанты" же победа изменит определение всей эры Джан Пьеро Гасперини, а то и всей его тренерской карьеры. Пусть сам он и говорит, что глупо считать его лузером из-за отсутствия трофеев. Итак, на кону не просто трофей, а история.

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Кубок Италии. Финал

15 мая. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Аталанта" - "Ювентус"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

В финале Коппа Италия сезона 2023/24 встречаются одни из наиболее успешных команд в этом турнире за последние годы. В девятый из десяти последних сезонов финал не обходится как минимум без одной из этих команд. Лишь в предыдущем никого из них не было. В третий раз за последние шесть сезонов "Аталанта" вышла в финал, в четвёртый раз за последние пять - "Ювентус".

Вот только с победами в финалах проблемы. Лишь одна за последние шесть лет. Да и состоялась она в очной встрече. В 2021-ом году. Принесли её "Юве" Деян Кулушевски и Федерико Кьеза, а Руслан Малиновский лишь временно сравнял счёт. Причем в том финале "Аталанту" даже можно было считать фаворитом. Ведь в лиге шла выше "Ювентуса". Сейчас она ниже, но называется многими фаворитом.

Фаворитом она называется сейчас благодаря текущей форме. Шесть побед и ничья в последних семи матчах во всех турнирах. В том числе разгром "Фиорентины" (4:1) в ответном матче полуфинала Кубка, разгром марсельского "Олимпика" в ответном матче полуфинала Лиги Европы (3:0). Незадолго до этого был разгромлен "Ливерпуль" в гостях в 1/4 финала ЛЕ (3:0). А три дня тому в лиге переиграна "Рома".

"Волков" "Богиня" переиграла в блестящей манере. Играя как в лучшие годы эры Гасперини, не проявляя никаких признаков усталости. Непонятно как забив лишь два мяча из шквала атак и 24-ех ударов по воротам. Потому Гасперини большей частью был зол после матча, заявив, что потеря победы по такой игре сильно ударила бы по команде. Да и 20 минут потери контроля с пропущенным вызвали беспокойство.

"Ювентус" проявляет все признаки усталости. Прежде всего - ментальной. Бросил играть в лиге еще в феврале. Победив там лишь дважды в последних 15-ти турах при девяти ничьих и четырех поражениях. В Лигу Чемпионов он в итоге вышел, обеспечив место там три дня назад. И Массимилиано Аллегри в который раз повторил, что это и была цель на сезон. Иногда заявлял и о цели победы в Кубке, иногда - нет.

В воскресенье в Серии А он спасся от поражения дома голом на 91-ой минуте против "Салернитаны", у которой 15 очков за 35 туров, одно в восьми предыдущих, три в 17-ти предыдущих, которая давно вылетела. В первом тайме и вовсе играя хуже ее. Во втором уже прижав, выиграв тайм по ударам по воротам со счетом 17:5, но плохо реализуя.

Себастьяно Вернацца из Gazzetta Dello Sport говорит о позорной игре и о том, что "Юве" не хотел играть и даже не знал, что делать с мячом. Болельщики давно чувствуют так же, протестуя баннерами, острыми открытыми письмами и молчанием на трибунах.

Аллегри признал плохой первый тайм, говорил о хорошей игре, но нетерпении во втором. Заявил, что поражение в таком матче могло бы сильно ударить по команде. Ну а в целом уже желает думать о финале Кубка. Вся команда, весь клуб думают о финале Кубка. Желая взять единственный трофей за три последних года. Для самого Аллегри это единственный шанс остаться на посту.

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В Коппа он и вправду старается. Выдал три положительных матча подряд. Разнеся "Салернитану" (6:1) и "Фрозиноне" (4:0), затем победив "Лацио" (2:0). Но все это - дома. А в гостях против "Лацио" на "Стадио Олимпико" провалил час игры, пропустил дважды и лишь затем начал доминировать и забил на 83-ей минуте.

"Аталанта" же в этом турнире уверенно переиграла "Сассуоло" (3:1), устроила камбек в гостях против "Милана" (2:1), провалила первый полуфинальный матч против "Фиорентины", но пропустила лишь один, а в ответном вырвала путёвку в финал лишь в добавленное время, хотя играла в численном большинстве с 53-ей минуты.

Обе команды не очень любят владеть мячом. "Аталанта" играет в интенсивный вертикальный футбол с высоким прессингом, перехватами и быстрыми атаками. "Ювентус" играет от обороны, полагаясь большей частью на стандартные положения и контратаки. Аллегри же прежде всего хочет как можно больше побед в единоборствах. Также говорит о преодолении тяжёлых моментов, спокойствии и концентрации.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" потерял из-за дисквалификации последнего опорника Мануэля Локателли. Ранее его менял Ханс Николусси Кавилья и играл хорошо даже в сложных матчах, но в последнее время он играл крайне редко. Вариантами также являются Фабио Миретти (также мало играющий) и защитники Камбиазо и Данило. Хотя последний, капитан, вообще под вопросом на стартовый состав из-за травмы.

Под вопросом и другой опытный защитник Алекс Сандро, так что с первых минут может выйти и Ругани. На флангах Веа, Илинг-Джуниор и Костич - варианты вместе с Камбиазо, в атаке под вопросом Йилдиз, но он в любом случае не вышел бы с первых минут. Кьеза и Влахович выйдут. Авторы красивых голов в первом полуфинале против "Лацио". Милик, автор драгоценного гола в Риме, готов выйти на замену.

В воротах Щенсны заменит кубковый вратарь Перин.

"Аталанта" потеряла форварда Скамакку, забившего десять мячей во всех турнирах с шестого марта. Вряд ли его заменит Туре, три месяца назад вернувшийся после тяжёлой травмы и уже забивший трижды. Ожидается более мобильная атака. Забивать умеет и Шарль Де Кетеларе, автор дубля против "Ромы" в воскресенье, и Лукман. И Коопмейнерс, трансферная цель "Ювентуса". Миранчук в запасе.

В центре поля за место борются Эдерсон и Пашалич. А вот в обороне борьбы мало, поскольку Холм и Колашинац по-прежнему травмированы. Дзаппакоста и Хатебур борются на правом фланге, а не полностью готовый после травмы Скальвини будет вынужден выйти в центре. Если все же не сможет - отход Де Роона назад всегда реален, и тогда Эдерсон и Пашалич выйдут на поле вместе.

Муссо начинал в воротах в Кубке, но затем уступил место Карнезекки.

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Лукман

"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Николусси Кавилья, МакКенни, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович

Цифры и факты

За восемь лет в "Аталанте" Джан Пьеро Гасперини встречался с "Ювентусом" 21 раз. Победив лишь трижды, проиграв восемь раз и десять раз сыграв вничью. Правда, в последних 14-ти матчах результаты равны - по три победы и восемь ничьих. В последних шести результаты также равны - четыре ничьи и по победе. В том числе 0:0 и 2:2 в нынешнем сезоне в лиге

В Кубке "Аталанта" Гасперини встречалась с "Ювентусом" пять раз. Три первых матча проиграв с разницей в один мяч, затем разгромив со счетом 3:0 в 2019-ом году и проиграв в финале в 2021-ом со счетом 1:2

В девятый из десяти последних сезонов финал Кубка не обходится как минимум без одной из этих команд. Исключение - сезон 2022/23. В третий раз за последние шесть сезонов "Аталанта" в финале, в четвертый за последние пять - "Ювентус". Правда, бергамцы проиграли оба своих финала, а туринцы - два из трех последних, победив лишь эту же "Аталанту"

В целом на обе команды вместе приходятся шесть проигранных финалов из восьми за последние шесть лет. "Аталанта" проиграла оба в Кубке, "Ювентус" - два из трех в Кубке и два из трех - в Суперкубке. Причем туринцы за это время проиграли все три финала, не решенные в основное время - в дополнительное в Кубке и Суперкубке и в серии пенальти в Кубке

Единственный трофей "Аталанты" в истории - Кубок Италии, выигранный в 1963-ем году. А "Ювентус" опережает всех по выигранным Коппа - 14. В том числе четыре подряд в 2015-2018 годах под руководством Массимилиано Аллегри и в 2021-ом под руководством Андреа Пирло. Джан Пьеро Гасперини не выигрывал ни одного трофея в своей тренерской карьере

На пути в финал "Ювентус" прошёл "Салернитану" (6:1 дома), "Фрозиноне" (4:0 дома) и "Лацио" (2:0 дома, 1:2 в гостях). "Аталанта" прошла "Сассуоло" (3:1 дома), "Милан" (2:1 в гостях) и "Фиорентину" (0:1 в гостях, 4:1 дома)

"Аталанта" не проигрывала в последних семи матчах во всех турнирах - шесть побед и ничья. "Ювентус" проиграл однажды в последних восьми - две победы и пять ничьих

Прогноз: Аталанта - Ювентус 1:1, 2:1 в дополнительное время

"Аталанта" сейчас играет гораздо сильнее. Но на вопрос о ее статусе фаворита Данило отвечает напоминанием о трофеях и истории "Ювентуса", говоря, что отнюдь не чувствует себя слабее. Когда "Юве" чувствует трофей - его силы и вправду возрастают с неимоверной скоростью. Кроме того, он давно бросил все силы на Кубок, а "Аталанта" разрывается между тремя турнирами и должна сильно устать.

В матчах между этими командами в последние годы очень много ничьих. При этом в пяти в Кубке не было ни одной. Странная аномалия, которая должна исправиться. А что ожидает в овертайме? Разумеется, характер и история "Ювентуса" могут решить. Но его характер и история конкретно в овертаймах и сериях пенальти в последнее время неудачны. Ставим, что решит скамья запасных "Аталанты" в атаке.