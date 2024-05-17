Фиорентина - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2024

"Фиорентина" может выйти в Еврокубки следующего сезона через победу в финале Лиги Конференций. Который состоится 29-го мая. И через Серию А, в которой можно даже догнать "Лацио" в борьбе за зону Лиги Европы, а в пятницу ожидает прямая битва с "Наполи" за зону Лиги Конференций. Хотя прямая ли она для самого "Наполи"? Борется ли он вообще сейчас?

Серия А. 37-й тур

17 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Наполи"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Состояние команд

6 Рома 36 17 9 10 60 7 "Лаціо" 36 18 5 13 59 8 "Фіорентина" 35 15 8 12 53 9 "Наполі" 36 13 12 11 51 10 "Торіно" 36 12 14 10 50

Победа "Фиорентины" в этом очном матче обеспечит ей восьмое место и участие в Лиге Конференций следующего сезона. Даже вернется шанс на седьмое место и Лигу Европы. Ведь "Лацио" будет всего в трех очках. "Наполи" же должен побеждать, если хочет играть в Еврокубках в следующем сезоне. Ничья также оставит шансы, но небольшие.

Винченцо Итальяно призывает подопечных выкладываться на полную в лиге. И для самой лиги, и для надлежащей подготовки к финалу Лиги Конференций. Он прав, поскольку терять напряжение и относиться к официальным матчам наплевательски, а затем мистическим образом собраться, выложиться на один матч и преуспеть - звучит как сказка. Звучит даже несправедливо.

Его подопечные слышат это и начали выкладываться в лиге. Несмотря на ослабленные, даже вторые составы, которые выпускает там. После пяти матчей Серии А подряд без побед (три ничьи, два поражения) добыты три победы в четырех последних матчах турнира (одно поражение). Учитывая занятость в Лиге Конференций и недавнюю занятость в Кубке Италии, улов очень приличный.

После тяжелого выезда в Брюгге и гола, обеспечившего финал, лишь на 85-ой минуте, "Фиорентина" в лиге переиграла дома "Монцу". Не без слабых отрезков. Она даже пропустила первой. Но в целом играла солидно, доминировала, очень старалась. И нашла победный гол силами опорника Артура, не забивавшего нигде никому более трех лет.

"Наполи" в последнее время перемежает апатичные, безразличные матчи с матчами, в которых как раз играет с желанием, но действует крайне наивно, несобранно. Конец эры ощущается очень четко, и Франческо Кальцона практически признает, что летом уйдет. Гораздо больше, чем о настоящем, в клубе думают о лете. О новом тренере, уходящих и приходящих игроках.

В пяти последних матчах он не побеждал. В последнем пропустил два ранних гола от "Болоньи", не реализовал пенальти на 21-ой минуте и потерял интерес к игре. В Эмполи пропустил ранний гол и также потерял интерес. А между этими матчами вел в счете и старался, но пропустил от "Ромы" на 88-ой минуте, а от "Удинезе" - на 91-ой и сыграл оба матча лишь вничью.

"Наполи" лидирует в лиге по владению мячом. Впрочем, "Фиорентина" недалека, третья в этом и дома не захочет уступить. При этом по ударам по воротам неаполитанцы также первые, а флорентийцы - шестые. По забитым мячам обе пятые. В целом обе хотят доминировать, владеть мячом, но весьма неэффективны, создают мало, а реализовывают еще меньше.

Последние матчи команд

Кадры

"Фиорентина" восстанавливает Иконе и Белотти, отсутствовавших в матче против "Монцы". Также Бонавентура ближе к игре, чем был. Хотя вряд ли его выпустят. Ожидается, что состав на этот матч будет более приближенным к составу на финал Лиги Конференций. Потому Бираги, а не Паризи, Додо, а не Кайоде, Артур и Мандрагора, а не Лопес и Данкан.

Соттил по-прежнему травмирован. Возможен также отдых для лидера атаки Нико Гонсалеса. Не потому что он не ожидается в стартовом составе в финале Лиги Конференций. А потому что просто устал. Его следует поберечь. Бельтрана также берегут для важных матчей. Неясно, выйдет ли в этом с первых минут. Куаме, Кастровилли и Барак ближе ко второму составу.

В центре обороны всегда на равных борются Миленкович, Раньери и Кварта.

В "Наполи" серьезная потеря. Виктор Осимхен пропускал тренировки. Почти наверняка он не выйдет с первых минут. Симеоне и Распадори, очень мало игравшие в последнее время - кандидаты на его место. Также по-прежнему отсутствуют Зелински и Руи. Каюст (а не Траоре) и Оливера (а не Мадзокки) заменят их.

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович, Раньери, Бираги, Артур, Мандрагора, Барак, Иконе, Белотти, Кастровилли

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса, Каюст, Политано, Симеоне, Кварацхелия

Цифры и факты

В последних шести очных матчах во всех турнирах в основное время результаты - по две победы и две ничьи. До этого же "Наполи" выиграл три очных матча подряд. В лиге в последних пяти очных матчах результаты - по две победы и ничья, а до этого "Наполи" выиграл два матча подряд

В последних пяти очных матчах во Флоренции в лиге и во всех турнирах результаты - две ничьи и три победы "Наполи". Прямо перед этим "Фиорентина" однажды победила, а прямо перед этим два матча завершились вничью

"Наполи" не выиграл пять последних матчей лиги - три ничьи и два поражения. В последних девяти в этом турнире он победил однажды - также пять ничьих и три поражения

"Фиорентина" выиграла три из четырех последних матчей лиги при одном поражении. Прямо перед этим она не побеждала в пяти матчах Серии А подряд - три ничьи и два поражения

Обе команды забили в шести последних матчах с участием "Фиорентины" во всех турнирах

"Наполи" пропускал в последних 17-ти матчах во всех турнирах. В 13-ти из этих 17-ти он также забивал

"Наполи" набрал больше очков в нынешнем сезоне в лиге в гостях, чем дома - 27:24. "Фиорентина" набрала больше дома, чем в гостях - 34:19

Прогноз: Фиорентина - Наполи 2:1

"Фиорентина" отвлечена на Лигу Конференций. Но все же в последнее время собралась и в лиге, несмотря на ослабленный состав. Она в хорошем настроении. "Наполи" же в плохом и думает о лете. Иногда он борется, но упускает результат, а иногда не борется вообще, особенно - когда рано пропускает.

Обе должны забить, ожидается плотная игра, хозяева - фавориты.