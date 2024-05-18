Лечче - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.05.2024

"Нам нужны три очка для обеспечивания места в Лиге Чемпионов, и мы хотим взять их как можно быстрее. Однако ясно, что все наши мысли о финале Лиги Европы, и мы хотим поехать туда в наилучших кондициях", - заявляет Джан Пьеро Гасперини. Найдет ли его "Аталанта" в Лечче золотую середину? Опомнится ли от поражения в финале Кубка Италии? И найдет ли "Лечче" мотивацию на игру в день парада?

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Серия А. 37-й тур

18 мая. 19:00. Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Аталанта"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

4 Ювентус 36 18 13 5 67 5 Аталанта 35 19 6 10 63 6 Рома 36 17 9 10 60 7 Лаціо 36 18 5 13 59 8 Фіорентина 35 15 8 12 53 9 Наполі 36 13 12 11 51 10 Торіно 36 12 14 10 50 11 Дженоа 36 11 13 12 46 12 Монца 36 11 12 13 45 13 Лечче 36 8 13 15 37 14 Еллас Верона 36 8 10 18 34 15 Удінезе 36 5 18 13 33 16 Кальярі 36 7 12 17 33 17 Фрозіноне 36 7 11 18 32 18 Емполі 36 8 8 20 32

В принципе, сегодняшний матч для бергамцев не важен критически, поскольку держат в руках и три очка преимущества над "Ромой", и преимущество по очным матчам, и еще и матч в запасе. Но все же, как сказал их наставник, хочется побыстрее закрыть вопрос выхода в Лигу Чемпионов. И сбросить разочарование поражения в финале Кубка, вернуть уверенность в себе перед финалом Лиги Европы.

И после финала Кубка в среду они остались без трофеев с 1963-го года, а Гасперини - в карьере. Хотя считались фаворитом против "Ювентуса" благодаря форме, к которой подошли к тому матчу. Благодаря шести победам и ничьей в семи матчах во всех турнирах. Потому разочарование очень велико. А в следующую среду ожидает еще один финал и очень сложный соперник - "Байер".

В целом команда отыграла 14 матчей за последние 47 дней и должна сыграть еще четыре за 14. С 27-го февраля она не отдыхала посреди недели, если не считать перерыва на матчи сборных. Усталость очевидно накапливается. О чем Гасперини говорит. Он заявил, что времени тренироваться просто нет, и в матче против "Ювентуса" его подопечным впервые не хватило скорости, свежести.

На самом деле им еще и не хватило тактической мысли. За весь матч бергамцы так и не попали в створ ворот соперника. Разве что однажды в стойку. Еще и пропускали контратаки, которые могли сделать счет большим. Хотя Гасперини считает, что играли очень хорошо.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Лечче - Аталанта Смотреть трансляцию

"Лечче", разумеется, не на таких высотах. Но он свой трофей уже выиграл, обеспечив место в Серии А. Еще и за три тура до финиша. Отличное достижение для команды такого калибра. И его будут праздновать. Сегодня, в последнем домашнем матче в сезоне, после финального свистка состоится круг почета игроков по заполненному стадиону, а затем - даже их парад по городу в открытом автобусе.

Еще неделю тому на фоне празднований он не сумел настроиться на игру и проиграл "Удинезе" дома со счетом 0:2. Играя сильно лишь в начале матча и в середине второго тайма. Лука Готти был очень недоволен таким выступлением, такой низкой сконцентрированностью команды и обещает прогресс в этом. Но хватит ли желания у самих игроков?

В форме "Лечче" хорошей. Готти тренирует восемь матчей и проиграл в них лишь дважды, трижды победив и трижды сыграв вничью. В том числе 0:0 дома с "Ромой", с которой "Аталанта" и борется за выход в Лигу Чемпионов. Также еще до прихода Луки в этом сезоне состоялись победы дома над "Фиорентиной" и "Лацио", ничьи с "Миланом" и "Болоньей". Лишь 0:1 в гостях от самой "Аталанты".

Салентини играют в динамичный интересный футбол с быстрыми атаками через короткий пас. Мячом владеть не любят, но активно атакуют. А схема Готти 4-4-2 принесла стройность.

Последние матчи команд

Кадры

В среду вылетел Де Роон. До конца сезона. Еще не вернулись Колашинац и Холм. Коопмейнерс сегодня дисквалифицирован. Скамакка был дисквалифицирован как раз в среду, то есть отдохнул. Но СМИ сообщают, что Гасперини побережет его к финалу Лиги Европы. Как и ветерана Дзаппакосту. И Де Кетеларе, отыгравшего блестяще неделю тому против "Ромы" (дубль), но плохо в среду.

Хотел бы он поберечь и центральных защитников, но Колашинаца и так нет, а Толой выходил в среду на замену и выглядел явно не в форме. Хотя Гасперини заявляет, что в плане физической формы в порядке.

В "Лечче" по-прежнему отсутствуют Дермаку, Каба и Банда. По одному в каждой линии. Фальконе и Алмквист вернулись после пропущенных тренировок, но, возможно, второй начнет матч в запасе. Вернулся также форвард Пикколи, принадлежащий "Аталанте". Сансоне травмирован.

Как всегда, наибольшая дилемма Готти - два силовых форварда (Крстович и Пикколи) или вингер, а то и игрок центра поля рядом с одним - Уден, Рафия, Бериша, Пьеротти, Гонсалес? Хотя кто-то из них нужен вместо Алмквиста на фланге.

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло, Уден, Блен, Рамадани, Доргу, Пикколи, Крстович

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини, Хиен, Джимсити, Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Баккер, Миранчук, Лукман, Туре

Цифры и факты

"Лечче" выиграл два из трех последних очных матчей на всех полях. Последний выиграла "Аталанта" - дома в первом круге лиги со счетом 1:0. В целом в последних 11-ти очных матчах на всех полях счет по победам - 4:3 в пользу "Аталанты" при четырех ничьих

Предпоследний очный матч в Лечче "Аталанта" выиграла со счетом 7:2, но последний проиграла со счетом 1:2. В пяти последних таких результаты - по две победы и ничья

"Аталанта" проиграла один из последних восьми матчей во всех турнирах - также шесть побед и ничья. "Лечче" - два из восьми при трех победах и трех ничьих. В лиге бергамцы не проигрывали в последних пяти - четыре победы и ничья

В последних восьми домашних матчах лиги "Лечче" потерпел четыре поражения, дважды победил и дважды сыграл вничью

В последних 12-ти гостевых матчах лиги "Аталанта" набрала равное число побед, ничьих и поражений - по четыре. Правда, выиграла три из последних четырех. При этом единственное поражение в этих четырех потерпела от команды, идущей ниже "Лечче" в турнирной таблице - "Кальяри"

В восьми из десяти последних матчей "Лечче" на всех полях и в пяти последних дома забивалось менее трех мячей. Сам "Лечче" не забивал в четырех из шести последних домашних. В девяти из десяти последних матчей "Аталанты" в лиге на всех полях и в шести ее последних гостевых забивалось три или более. Сама она забивала в пяти последних гостевых

"Аталанта" пропускала в девяти из 11-ти последних матчей лиги, "Лечче" не пропускал в четырех из последних восьми

Прогноз: Лечче - Аталанта 1:2

"Лечче" - опасный соперник для "Аталанты". Особенно сейчас, когда та перегружена матчами, еще и разочарована поражением в финале Кубка. Интенсивная игра Салентини может застать бергамцев врасплох. Впрочем, сегодняшние хозяева уже завершили сезон и готовятся к параду.

Пожалуй, можно ожидать динамичную интенсивную игру с голами от обеих команд. Но в итоге фаворит должен набрать нужные три очка и обеспечить себе место в Лиге Чемпионов.