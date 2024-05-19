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Интер - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.05.2024
"Лацио" нужнее, но "Интер" дома и празднует Скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine
Победа "Аталанты" в 37-ом туре официально лишила "Лацио" шансов выйти на пятое место. Но если бергамцы останутся пятыми и одновременно выиграют Лигу Европы - шестое место также выйдет в Лигу Чемпионов. А от него, от "Ромы", "лациале" отделяет лишь одно очко. Да и обойти соседей хочется всегда, вне зависимости от мест и задач. Проблема в том, что на пути стоит чемпион.
Серия А. 37-й тур
19 мая. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Лацио"
Главный арбитр: Хуан Лука Сакки
Состояние команд
|1
|36
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|5
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|2
|37
|22
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|6
|74
|3
|36
|18
|13
|5
|67
|4
|36
|18
|13
|5
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|5
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|20
|6
|10
|66
|6
|36
|17
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|10
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|7
|36
|18
|5
|13
|59
|8
|36
|15
|9
|12
|54
"На пути стоит чемпион", - звучит впечатляюще, даже пугает. Правда, сам чемпион сейчас пугается. 21-го мая он может перейти к новому владельцу из-за долга нынешнего, и все новости, все заявления сейчас вокруг этого. Такое событие, несомненно, будет землетрясением в "Интере". Кроме того, Скудетто обеспечено ещё в 33-ем туре, играть особо не за что.
В чем "нерадзурри" все же могут найти мотивацию? Шесть очков в двух последних турах выведут их на 98 – рекорд клуба по очкам за сезон. Также поражение "Милана" позволяет сбежать от него на расстояние более 20-ти очков. И именно сегодня, в последнем домашнем матче сезона, состоится церемония вручения трофея, и праздновать такую после поражения не хочется.
Чемпион уже показал, на что способен, когда мотивирован. Поражение от "Сассуоло" в позапрошлом туре разозлило его, и в предыдущем он вынес "Фрозиноне" со счетом 5:0. Забив более двух мячей в одном матче впервые с 28-го февраля. Хотя соперник там держал 0:1 на 59-ой минуте, а матч в целом выиграл по ударам по воротам и в створ, создав много опасных моментов.
"Лацио" же в разгаре борьбы. Игор Тудор принёс изменения по крайней мере в результатах. Четыре победы и ничья в пяти последних матчах лиги, пять побед, ничья и поражение в семи с ним - лучшие результаты в лиге за эти периоды. И хорват это подчёркивает, доволен прогрессом команды, требует уважения за свою работу. Пусть и игра не впечатляет, остаётся бледной.
В этих самых последних пяти матчах он не играл против команд Топ-10. А мучился с аутсайдерами и середняками. Добыл дома лишь 1:0 против "Вероны" и мог пропустить в концовке. Дважды потерял преимущество в Монце и в итоге победу на 92-ой минуте. "Эмполи" дома забил второй гол на 90-ой (первая победа с разницей более одного мяча с 22-го февраля), до этого страдая.
В обоих последних матчах он уступил по ударам по воротам.
В последнем же Топ-матче в лиге он проиграл "Роме" со счетом 0:1. Хотя в предпоследнем, в дебютном матче Тудора в команде, победил "Ювентус" с тем же. Победил его и в Кубке в апреле. Но оба раза - дома. В Турине же в Кубке проиграл.
Выходит парадокс - в Топ-матчах в лиге и в Кубке "Лацио" Тудора как раз играл активно, много владел мячом, пробивал по воротам. А вот против гораздо более слабых соперников часто был пассивным. "Интер" же дома захочет быть активным, но отлично способен играть и в прагматичный футбол, без излишнего владения мячом. Так что игра сегодня, скорее всего, будет качелями.
Последние матчи команд
Кадры
В последних матчах Симоне Индзаги ротировал, предоставлял игровое время запасным. Но на этот матч должны вернуться все сильнейшие. В том числе Хакан Чалханоглу, не игравший в двух предыдущих. И Лаутаро Мартинес, не игравший с первых минут в предыдущем. Лучший бомбардир лиги в Фрозиноне вышел на замену и наконец-то забил, впервые с 28-го февраля.
Останутся лишь привычные дилеммы - Думфриз и Дармиан справа, Де Фрай и Ачерби в центре обороны. Причем последний после травмы и не в лучшей форме, так что дилемма, по сути, одна.
В "Лацио" также ожидается много изменений. Защитник Романьоли дисквалифицирован. Тудор также сообщил, что Проведель вернётся в ворота, хотя признал, что Мандас был лучшим на поле против "Эмполи". И что Ровелла и Лука Пеллегрини выйдут с первых минут. Скорее всего, за счёт Гендузи и Лаццари. Хотя, возможно, в запас уйдёт кто-то из атакеров - Андерсон, Дзакканьи.
Возможен и уход в запас Чиро Иммобиле в пользу Кастельяноса.
Защитник Патрик и опорник Весино забивали "Эмполи", последний также забил в Монце.
"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес
"Лацио": Проведель, Хила, Патрик, Казале, Марушич, Весино, Ровелла, Лука Пеллегрини, Камада, Дзакканьи, Кастельянос
Цифры и факты
- Результаты последних пяти очных матчей лиги на всех полях - три победы "Интера" и две - "Лацио", результаты десяти последних таких - пять побед "Интера", ничья и четыре победы "Лацио". Правда, в "Милане" "Интер" выиграл четыре последних очных матча лиги. В первом круге лиги он выиграл и в Риме - 2:0. Также выиграл со счетом 3:0 в Суперкубке в январе в Саудовской Аравии
- "Лацио" выиграл четыре из пяти последних матчей лиги при одной ничьей. В каденции Игорь Тудора он в лиге выиграл пять, один сыграл вничью и один проиграл. Оба показателя - лучшие в лиге за соответствующие периоды, последний - совместно с "Интером"
- В случае побед в двух последних турах "Интер" установит рекорд клуба по набранным очкам за сезон в лиге - 98
- "Интер" не проигрывал дома в лиге в последних 14-ти матчах - 11 побед и три ничьи. Правда, из последних четырех выиграл лишь дважды - две ничьи
- "Лацио" выиграл четыре из семи последних гостевых матчей лиги, проиграв два и сыграв вничью один
- Результаты "Лацио" в гостевых матчах лиги против других команд Топ-8 Серии А в нынешнем сезоне - шесть поражений в шести матчах. Результаты "Интера" в таких домашних - пять побед и ничья
Прогноз: Интер - Лацио 1:1
"Лацио" матч гораздо нужнее. Но он, похоже, примет несколько сомнительных кадровых решений, а "Интер" выпустит сильнейших. Да и матч в Милане. Тудор говорит, что для победы над чемпионом его команде нужно отыграть идеально, но она на самом деле и не близка к идеалу. Ожидается яростная борьба, обе команды должны забить. Ничья вполне возможна.
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