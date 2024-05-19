Интер - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.05.2024

Победа "Аталанты" в 37-ом туре официально лишила "Лацио" шансов выйти на пятое место. Но если бергамцы останутся пятыми и одновременно выиграют Лигу Европы - шестое место также выйдет в Лигу Чемпионов. А от него, от "Ромы", "лациале" отделяет лишь одно очко. Да и обойти соседей хочется всегда, вне зависимости от мест и задач. Проблема в том, что на пути стоит чемпион.

Серия А. 37-й тур

19 мая. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио"

Главный арбитр: Хуан Лука Сакки

Состояние команд

1 "Інтер" 36 29 5 2 92 2 "Мілан" 37 22 8 6 74 3 "Болонья" 36 18 13 5 67 4 Ювентус 36 18 13 5 67 5 "Аталанта" 36 20 6 10 66 6 Рома 36 17 9 10 60 7 "Лаціо" 36 18 5 13 59 8 "Фіорентина" 36 15 9 12 54

"На пути стоит чемпион", - звучит впечатляюще, даже пугает. Правда, сам чемпион сейчас пугается. 21-го мая он может перейти к новому владельцу из-за долга нынешнего, и все новости, все заявления сейчас вокруг этого. Такое событие, несомненно, будет землетрясением в "Интере". Кроме того, Скудетто обеспечено ещё в 33-ем туре, играть особо не за что.

В чем "нерадзурри" все же могут найти мотивацию? Шесть очков в двух последних турах выведут их на 98 – рекорд клуба по очкам за сезон. Также поражение "Милана" позволяет сбежать от него на расстояние более 20-ти очков. И именно сегодня, в последнем домашнем матче сезона, состоится церемония вручения трофея, и праздновать такую после поражения не хочется.

Чемпион уже показал, на что способен, когда мотивирован. Поражение от "Сассуоло" в позапрошлом туре разозлило его, и в предыдущем он вынес "Фрозиноне" со счетом 5:0. Забив более двух мячей в одном матче впервые с 28-го февраля. Хотя соперник там держал 0:1 на 59-ой минуте, а матч в целом выиграл по ударам по воротам и в створ, создав много опасных моментов.

"Лацио" же в разгаре борьбы. Игор Тудор принёс изменения по крайней мере в результатах. Четыре победы и ничья в пяти последних матчах лиги, пять побед, ничья и поражение в семи с ним - лучшие результаты в лиге за эти периоды. И хорват это подчёркивает, доволен прогрессом команды, требует уважения за свою работу. Пусть и игра не впечатляет, остаётся бледной.

В этих самых последних пяти матчах он не играл против команд Топ-10. А мучился с аутсайдерами и середняками. Добыл дома лишь 1:0 против "Вероны" и мог пропустить в концовке. Дважды потерял преимущество в Монце и в итоге победу на 92-ой минуте. "Эмполи" дома забил второй гол на 90-ой (первая победа с разницей более одного мяча с 22-го февраля), до этого страдая.

В обоих последних матчах он уступил по ударам по воротам.

В последнем же Топ-матче в лиге он проиграл "Роме" со счетом 0:1. Хотя в предпоследнем, в дебютном матче Тудора в команде, победил "Ювентус" с тем же. Победил его и в Кубке в апреле. Но оба раза - дома. В Турине же в Кубке проиграл.

Выходит парадокс - в Топ-матчах в лиге и в Кубке "Лацио" Тудора как раз играл активно, много владел мячом, пробивал по воротам. А вот против гораздо более слабых соперников часто был пассивным. "Интер" же дома захочет быть активным, но отлично способен играть и в прагматичный футбол, без излишнего владения мячом. Так что игра сегодня, скорее всего, будет качелями.

Последние матчи команд

Кадры

В последних матчах Симоне Индзаги ротировал, предоставлял игровое время запасным. Но на этот матч должны вернуться все сильнейшие. В том числе Хакан Чалханоглу, не игравший в двух предыдущих. И Лаутаро Мартинес, не игравший с первых минут в предыдущем. Лучший бомбардир лиги в Фрозиноне вышел на замену и наконец-то забил, впервые с 28-го февраля.

Останутся лишь привычные дилеммы - Думфриз и Дармиан справа, Де Фрай и Ачерби в центре обороны. Причем последний после травмы и не в лучшей форме, так что дилемма, по сути, одна.

В "Лацио" также ожидается много изменений. Защитник Романьоли дисквалифицирован. Тудор также сообщил, что Проведель вернётся в ворота, хотя признал, что Мандас был лучшим на поле против "Эмполи". И что Ровелла и Лука Пеллегрини выйдут с первых минут. Скорее всего, за счёт Гендузи и Лаццари. Хотя, возможно, в запас уйдёт кто-то из атакеров - Андерсон, Дзакканьи.

Возможен и уход в запас Чиро Иммобиле в пользу Кастельяноса.

Защитник Патрик и опорник Весино забивали "Эмполи", последний также забил в Монце.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Лацио": Проведель, Хила, Патрик, Казале, Марушич, Весино, Ровелла, Лука Пеллегрини, Камада, Дзакканьи, Кастельянос

Цифры и факты

Результаты последних пяти очных матчей лиги на всех полях - три победы "Интера" и две - "Лацио", результаты десяти последних таких - пять побед "Интера", ничья и четыре победы "Лацио". Правда, в "Милане" "Интер" выиграл четыре последних очных матча лиги. В первом круге лиги он выиграл и в Риме - 2:0. Также выиграл со счетом 3:0 в Суперкубке в январе в Саудовской Аравии

"Лацио" выиграл четыре из пяти последних матчей лиги при одной ничьей. В каденции Игорь Тудора он в лиге выиграл пять, один сыграл вничью и один проиграл. Оба показателя - лучшие в лиге за соответствующие периоды, последний - совместно с "Интером"

В случае побед в двух последних турах "Интер" установит рекорд клуба по набранным очкам за сезон в лиге - 98

"Интер" не проигрывал дома в лиге в последних 14-ти матчах - 11 побед и три ничьи. Правда, из последних четырех выиграл лишь дважды - две ничьи

"Лацио" выиграл четыре из семи последних гостевых матчей лиги, проиграв два и сыграв вничью один

Результаты "Лацио" в гостевых матчах лиги против других команд Топ-8 Серии А в нынешнем сезоне - шесть поражений в шести матчах. Результаты "Интера" в таких домашних - пять побед и ничья

Прогноз: Интер - Лацио 1:1

"Лацио" матч гораздо нужнее. Но он, похоже, примет несколько сомнительных кадровых решений, а "Интер" выпустит сильнейших. Да и матч в Милане. Тудор говорит, что для победы над чемпионом его команде нужно отыграть идеально, но она на самом деле и не близка к идеалу. Ожидается яростная борьба, обе команды должны забить. Ничья вполне возможна.