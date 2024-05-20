Болонья - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.05.2024

Долго казалось, что очный матч между "Болоньей" и "Ювентусом" в 37-ом туре будет очень важным в борьбе за зону Лиги Чемпионов. Но в итоге обе обеспечили себе место в главном клубном турнире Европы после 36-го тура. Что остается? Матч за третье место? Дерби Тьяго Мотты, возможно, уходящего из одной команды в другую?

Серия А. 37-й тур

20 мая. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Состояние команд

1 "Інтер" 37 29 6 2 93 2 "Мілан" 37 22 8 7 74 3 "Болонья" 36 18 13 5 67 4 Ювентус 36 18 13 5 67 5 "Аталанта" 36 20 6 10 66 6 Рома 37 18 9 10 63 7 "Лаціо" 37 18 6 13 60

"Ювентус" будто делал все для того, чтобы этот матч оставался важным. В пяти последних турах лиги сыграл пять раз вничью, в 15-ти победил лишь дважды и набрал 15 очков. Не победил даже "Салернитану" в предыдущем туре дома. Спасся от поражения от нее лишь на 91-ой минуте. Отыграв слабый первый тайм, во втором добавив, но дойдя лишь до ничьей.

Можно заявить, что все мысли были о финале Кубка. И его "бьянконери" выиграли в среду, полностью переиграв тактически "Аталанту", не позволив ей даже пробить в створ ворот. Но после этого уже столько случилось - бешенство Массимилиано Аллегри, его увольнение, назначение временным главным тренером легенды клуба и тренера Примаверы Паоло Монтеро.

Президент, Генеральный директор и спортивный директор клуба пришли на первую тренировку после увольнения Аллегри и разговаривали с игроками. Сумели ли настроить их на отчетный матч? Монтеро, разумеется, также разговаривал с игроками, но с прессой - отказался, отменив предматчевую пресс-конференцию. Явно решение клуба.

"Болонья" давно не в Кубке, в лиге в последнее время также побеждала не так часто. Две победы в последних шести матчах. В том числе трижды 0:0. Правда, в последнем и она отыграла впечатляюще тактически. Забив два ранних гола "Наполи" в гостях и затем четко засушивая игру. Лишь пенальти на 21-ой минуте мог поколебать ее, но Равалья отбил его.

В среду клуб и город собираются праздновать возвращение в Кубок Чемпионов впервые с сезона 1964/65 парадом в открытом автобусе. Ожидаются церемонии, баннеры и песни и сегодня на стадионе. Кроме того, о Мотте говорят лишь в плане ухода в "Ювентус" летом, и его голова, вполне возможно, уже не в Болонье. Насколько все это повлияет на игру?

Владеть мячом в этом матче должны хозяева. Вторые в лиге в этом. Гости же лишь 12-ые. А вот по ударам по воротам гости немного опережают хозяев. По забитым мячам отстают лишь на два, и обе не в Топ-6 (7-8 места). Кроме того, "Болонья" сильно зависит от интенсивности своей игры, своего прессинга. Наберет ли нужный уровень в, по сути, товарищеском матче?

Команды ныне делят третье место с 67-ю очками и 1:1 в очном матче. Победа обеспечит любой из них место в турнирной таблице выше сегодняшнего соперника по итогам сезона. Как минимум четвертое. Однако обеих может в итоге обойти "Аталанта". Так что для сохранения третьего места понадобится добывать результат и в последнем туре.

Следует отметить, что 52-летний Монтеро работал главным тренером в клубах Высших дивизионов Уругвая и Аргентины, тренировал команду Серии С в Италии, но в Серии А на Апеннинах дебютирует.

Последние матчи команд

Кадры

В Неаполе Мотта неожиданно выпустил в стартовом составе второго вратаря Равалью, Ндоя, а не отлично игравшего в последнее время Салемакерса, второго форварда Одгара на фланге, а не вингера Орсолини. Ндой и защитник Пош быстро забили свои первые голы в сезоне. Сохранятся ли эти изменения?

Одгар может перейти в атаку вместо главного форварда Зиркзее, завершившего сезон из-за травмы. Скорупски должен вернуться в ворота. Беукема должен сдвинуть в центре обороны Лукуми или Калафиори. В центре поля всегда дилемма после травмы Фергюсона - Фаббиан, Урбански, Эль Аззузи, Моро.

Несмотря на ожидаемую усталость после финала Кубка, вряд ли "Ювентус" многое изменит кадрово. Вратарь лиги Щенсны должен сместить кубкового Перина. Локателли должен вернуться после дисквалификации за счет Николусси Кавильи. Костич может подвинуть Илинга-Джуниора. И на этом все.

Вряд ли Веа сдвинет Камбиазо справа, а Миретти, хорошо вышедший на замену в среду - кого-либо в центре поля. Также вряд ли Йилдиз или Милик сдвинут кого-либо из главных форвардов. Как и Ругани и Сандро - кого-либо из тройки главных центральных защитников.

В среду Аллегри удивил "Аталанту" сменой мест между флангом и центром поля между Камбиазо и МакКенни. Первый, латераль, уже на четвертой минуте отдал отличный пас из центра поля на ход Влаховичу, и тот забил. Попробует ли Монтеро также удивить? Или же они вернутся к классическому расположению?

Николо Фаджоли, дисквалифицированный на более полугода за незаконные ставки, впервые после отбытия наказания должен появиться в заявке.

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Фаббиан, Орсолини, Одгар, Салемакерс

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович

Цифры и факты

Три из четырех последних очных матчей между командами на всех полях в лиге завершились со счетом 1:1. Четвертый выиграл "Ювентус" со счетом 3:0. "Болонья" не побеждала "Юве" в 23-ех последних матчах в лиге - шесть ничьих и 17 поражений. Последняя ее победа над ним состоялась в 2011-ом году

Последний очный матч в Болонье в лиге завершился со счетом 1:1, но до того местная команда проиграла "Ювентусу" шесть таких подряд. Забив лишь в двух из них. В последнем 21-ом таком она не побеждала - шесть ничьих и 15 поражений. Последняя ее победа над ним состоялась в 1998-ом году

"Болонья" выиграла два из шести последних матчей лиги - также четыре ничьи. Три из ничьих - со счетом 0:0. Она не проигрывала в восьми последних в турнире - четыре победы, четыре ничьи

"Ювентус" сыграл вничью пять последних матчей лиги - в том числе дважды со счетом 0:0. Он не проигрывал в лиге в последних шести матчах, но выиграл лишь однажды в последних десяти и дважды - в последних 15-ти

"Ювентус" не побеждал в семи последних гостевых матчах лиги - четыре ничьи и три поражения. При этом три последних таких сыграл вничью. "Болонья" сыграла вничью два последних домашних, выиграла лишь один из последних четырех домашних - у "Салернитаны" (две ничьи и поражение от "Интера")

"Болонья" пропустила лишь в двух из последних восьми матчей лиги. "Ювентус" пропустил в четырех из восьми. В целом первая пропустила в 36-ти турах этого сезона 27 мячей, второй - 28. Лучше оборона только у "Интера" - 20 в 37-ми





Прогноз: Болонья - Ювентус 1:0

"Ювентус" устал после Кубка, чувствует задание на сезон выполненным, отвлечен событиями с Аллегри, выйдет на матч с временным тренером в дебюте в Серии А. "Болонья" также чувствует задание на сезон выполненным, отвлечена празднованиями и мыслями о будущем Мотты.

Трудно предсказать, что будет в таком матче. Все же логично предположить, что команды, проблемные в атаке, но очень сильные в обороне, много не забьют. А результат? Пора уже "Болонье" побеждать этого соперника. Столько лет и матчей прошло! Сейчас она готова к победе над ним как никогда.