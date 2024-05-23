Не только проводы Раньери. Кальяри - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.05.2024

Матч "Кальяри" - "Фиорентина" пройдёт под влиянием двух знаковых событий, непосредственно с ним не связанныx. Флорентийцы готовятся к финалу Лиги Конференций и именно потому играют так рано, уже в четверг. Сарды же провожают Клаудио Раньери, уходящего из клуба и почти наверняка из футбола. Сумеют ли обе команды настроиться на игру?

Серия А. 38-й тур

23 мая. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Состояние команд

7 Лаціо 37 18 6 13 60 8 Фіорентина 36 15 9 12 54 9 Торіно 37 13 14 10 53 10 Наполі 37 13 13 11 52 11 Дженоа 37 11 13 13 46 12 Монца 37 11 12 14 45 13 Еллас Верона 37 9 10 18 37 14 Лечче 37 8 13 16 37 15 Кальярі 37 8 12 17 36 16 Фрозіноне 37 8 11 18 35 17 Удінезе 37 5 19 13 34 18 Емполі 37 8 9 20 33

"Кальяри" и вправду в последнем туре не за что играть, кроме как за достойное прощание с Раньери. Выведшим его в Серию А ещё в конце 80-х и дебютировавшим в Высшем дивизионе как тренер именно с ним. Ныне он вновь вывел сардов в Высший дивизион, ещё и удержал их там. Причем обеспечив спасение от вылета ещё в предыдущем туре, 2:0 в гостях над прямым конкурентом "Сассуоло".

Выходит ещё более символично, поскольку соперником в его последнем матче выступает "Фиорентина". Команда, с которой Раньери выиграл первый трофей в тренерской карьере - Кубок Италии. И второй - Суперкубок. Нынешний наставник "фиалок" Винченцо Итальяно горд и счастлив быть последним оппонентом Клаудио.

Впрочем, у команды Итальяно есть другие цели, кроме проводов тренера соперников. Она готовится к финалу Лиги Конференций. И Винченцо подаёт пример "Аталанты". Не только поскольку она выиграла свой трофей, а и поскольку прямо перед финалом Лиги Европы поехала в гости к "Лечче" и довольно уверенно победила со счетом 2:0. Итальяно хочет такое же выступление.

На предматчевой пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что очень важно поехать в Афины после правильного, собранного выступления на Сардинии.

Кроме того, не следует забывать и о турнирных целях в Серии А, а они есть. "Фиорентина" ныне на восьмом месте, ведущем в Лигу Конференций в следующем сезоне. Опережая "Торино" на одно очко и "Наполи" на два. Хотя у неё матч в запасе, который будет сыгран после всех. Но в гостях с "Аталантой". Ей хочется обеспечить место в Еврокубках уже сейчас, или, по крайней мере, удержать гандикап.

Она могла это сделать в 37-ом туре, но не переиграла дома "Наполи". Хотя владела мячом 63 процента времени. Потеряла преимущество в счете, и Итальяно не был доволен игрой в плане собранности. Хотя игра получилась очень энергичной с множеством опасных моментов. До этого же в лиге в двух не менее энергичных матчах состоялись сложная победа над "Монцей" и поражение от "Вероны". 2:1, 1:2.

Что касается формы "Кальяри", то победа над "Сассуоло" прервала серию из пяти матчей без них, среди них 1:5 от "Милана". Впрочем, среди них и 2:2 дома с "Ювентусом" и в гостях с "Интером". А последняя домашняя победа состоялась над "Аталантой" в апреле - 2:1. Перед ней же предыдущий матч против команды Топ-10 также состоялся в Кальяри и завершился 1:1 с "Наполи".

Ясно, что "Фиорентина", третья команда лиги по владению мячом, сегодня будет владеть больше, чем 19-ый в этом "Кальяри". Но владение "фиалок" часто стерильно, и вовсе не факт, что они создадут больше опасных моментов, больше пробьют по воротам. Контратаки и стандартные положения сардов очень опасны.

Последние матчи команд

Кадры

Поскольку речь о последнем туре, возможны неожиданные изменения в "Кальяри", вроде вратаря - Радунович, а не Скуффет. Да и неожиданными их назвать трудно, поскольку команда очень часто забивает силами вышедших на замену, то есть первый состав условный. Виола, Прати, Шомуродов, Ористаньо, Паволетти уже забивали, выходя на замену.

Доссена дисквалифицирован. Он ассистировал к первому голу "Кальяри" против "Сассуоло". Ассистировал Прати, который тогда вышел на замену. Макумбу и Янкто травмированы.

"Фиорентина" в лиге часто применяла обширную ротацию, готовясь к Кубку и Лиге Конференций. Но сейчас Итальяно вряд ли захочет расхолодить стартовый состав. Тем более, что финал ЛК почти через неделю, в среду, а предыдущий матч в любом турнире, против "Наполи", был в пятницу. Отдохнуть могут лидер команды Гонсалес и возрастные Бонавентура и Бираги.

Хотя, если ротация все же состоится, уйти в запас могут также Терраччьяно, Додо, Артур, Мандрагора, Белотти в пользу Кристенсена, Кайоде, Лопеса, Данкана, Нзолы. Ну а ротация между Миленковичем, Квартой и Лукой Раньери (никакой связи с Клаудио) всегда на равных.

Вингер Соттил давно травмирован. Так что слева может выйти Барак, Куаме или Кастровилли - не вингер по главному амплуа.

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа, Мина, Хацидиакос, Ауджелло, Нандес, Сулемана, Прати, Гаэтано, Лувумбо, Лападула

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Паризи, Артур, Данкан, Иконе, Бельтран, Барак, Белотти

Цифры и факты

"Фиорентина" не проигрывала "Кальяри" в шести последних матчах. Трижды победив и трижды сыграв вничью. А прямо перед этим проиграла ему трижды в четырех матчах при одной ничьей. В первом круге во Флоренции она победила со счетом 3:0

Два последних очных матча в Кальяри завершились вничью. Прямо перед этим два подряд выиграл "Кальяри", а прямо перед этим три подряд - "Фиорентина"

Победа над "Сассуоло" прервала серию "Кальяри" из пяти матчей лиги без них - три ничьи, два поражения

"Фиорентина" в лиге в последних трех матчах добыла все виды результатов - поражение, ничья, победа, прямо перед этим победила дважды, а прямо перед этим не побеждала в пяти матчах подряд - три ничьи и два поражения

"Фиорентина" побеждала лишь в одном из восьми последних гостевых матчей лиги - две ничьи и пять поражений. "Кальяри" не проигрывал в последних шести таких домашних - две победы и четыре ничьи

14 раз за "Кальяри" забивали в нынешнем сезоне игроки, вышедшие на замену. В предыдущем туре это сделал Маттео Прати

Прогноз: Кальяри - Фиорентина 2:2

"Кальяри" уже ничего не нужно. Кроме как достойно проводить Раньери. Достаточно ли такой мотивации для игры против команды, у которой еще есть задача в лиге? С другой стороны, у "Фиорентины" матч лиги в запасе, в котором можно догнать, и финал Лиги Конференций на носу. Да и в гостях она в целом побеждает редко. А "Кальяри" дома проигрывает редко. И играть против грандов умеет.

Похоже на результативную ничью. Кроме того, всегда есть резон ставить на голы "Кальяри" в последней четверти матча, особенно - вышедших на замену.