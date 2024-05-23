Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженоа - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2024
Окончание редкого успешного сезона для обеих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" и "Болонья" идут сразу за "большой тройкой" в таблице выигранных чемпионских титулов в Италии. У первой - девять, у второй - семь. Правда, первая свой последний выигрывала в 1924-ом году, вторая - в 1964-ом. С тех пор они редко переживали успешные сезоны и крайне редко - одновременно. Но сезон 2023/24 именно такой для обеих. Его окончание собираются отпраздновать.
Серия А. 38-й тур
24 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Болонья"
Главный арбитр: Альберто Санторо
Состояние команд
|3
|37
|18
|14
|5
|68
|4
|37
|18
|14
|5
|68
|5
|36
|20
|6
|10
|66
|6
|37
|18
|9
|10
|63
|7
|37
|18
|6
|13
|60
|8
|36
|15
|9
|12
|54
|9
|37
|13
|14
|10
|53
|10
|37
|13
|13
|11
|52
|11
|37
|11
|13
|13
|46
|12
|37
|11
|12
|14
|45
"Болонья" уже отпраздновала первый выход в Кубок Чемпионов с того самого 1964-го года. Даже парадом по городу в открытом автобусе. Также кругом почета по своему стадиону с музыкой Лиги Чемпионов и репликой "ушастого" Кубка. Цель на сезон ещё осталась - "россоблу" могут занять место от третьего до пятого. Но не факт, что сумеют найти мотивацию для борьбы за такое.
Они ещё и отвлечены уходом творца этого успеха Тьяго Мотты. В четверг о нем объявили официально, а реально было известно как минимум месяц. На днях Мотта подпишет контракт с "Ювентусом" и вряд ли уже мыслями в "Болонье". Он даже отменил предматчевую пресс-конференцию в Генуе.
В плане формы в последнее время команда не лучшая. Две победы и пять ничьих в семи матчах, из них трижды 0:0. Она добыла 2:0 против "Ювентуса" к 11-ой минуте, 3:0 к 53-ей, но между 76-ой и 84-ой пропустила трижды. В последнем гостевом матче добыла 2:0 над "Наполи" к 12-ой и удержала счёт, но пришлось отбивать пенальти. Унылые ничьи же состоялись с середняками и аутсайдерами.
"Дженоа" далеко не так высока. Но 11-ое место - очень неплохо для новичка. Если удержит его - станет лучшим новичком в сезоне в лигах Топ-5. Даже если нет - в худшем случае будет 12-ой. Речь об очень крепкой, собранной команде, неудобной для любого гранда. Тренерской. Как и "Болонья". Причем Альберто Джилардино в итоге решил остаться, чем очень порадовал клуб и болельщиков.
В предыдущем туре "грифоны" уступили "Роме" в гостях со счетом 0:1 в яростной борьбе. И наставник соперника Даниэле Де Росси очень хвалил их мотивацию. Говоря, что в этом секрет прогресса Серии А. Правда, им побед также не хватает. Две в последних шести матчах, три в девяти. Но всего два поражения в этих девяти. В том числе 3:3 в гостях с "Миланом", 0:0 с "Ювентусом", 1:1 с "Фиорентиной".
Владение мячом команда Джилардино совершенно не любит. 15-ая в этом. А вот "Болонья" - вторая. По ударам по воротам генуэзцы и вовсе 19-ые. Но они очень эффективны, выдавливают максимум из минимума. А вот команда Мотты как раз страдает не лучшей реализацией преимущества и опасных моментов.
Последние матчи команд
Кадры
Джилардино объявил, что сыграет второй вратарь Леали, а не первый - Мартинес. Однако в целом много замен не ожидается. Кевин Строотман покидает клуб и должен получить овацию и место в стартовом составе. Капитан Бани возвращается после долгой травмы, а Де Винтер как раз травмирован. Мессиас вряд ли готов.
Альберт Гудмундссон, скорее всего, сыграет последний матч за команду перед переходом в стан одного из грандов.
Руслан Малиновский в предыдущем туре вышел на поле за "Дженоа" впервые с 30-го марта. На 81-ой минуте. Мог сравнять счёт, но его фирменный удар - с фланга, в дальний угол, по уходящей траектории - вытащил вратарь. В целом играл активно. Коснулся мяча 17 раз, отдал 11 передач - все точные. Однако его выход в "старте" против "Болоньи" не ожидается. Хотя можно ожидать выход на замену.
В "Болонье" также не ожидается особая ротация. Вратарь Равалья может заменить Скорупски. Автор дубля против "Ювентуса" Калафиори останется в центре обороны, Беукема или Лукуми рядом. В центре поля Фройлер и Эбишер, а вот рядом с ним может выйти и Эль Аззузи, и Фаббиан, и Моро, и Урбански.
Лучше себя чувствует Зиркзее, но им не будут рисковать из-за травмы. Его дублер в атаке Кастро забил "Ювентусу", а ещё один дублер Одгар выходил в последних матчах на фланге атаки и очень хорошо работал. На флангах также есть Ндой, Салемакерс и Орсолини.
"Дженоа": Леали, Вольякко, Бани, Васкес, Спенс, Бадель, Строотман, Мартин, Френдруп, Гудмундссон, Ретеги
"Болонья": Равалья, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Урбански, Ндой, Кастро, Одгар
Цифры и факты
- Результаты последних четырех очных матчей - две ничьи и две гостевые победы. Результаты последних 12-ти очных матчей - четыре победы "Дженоа", три - "Болоньи" и пять ничьих. В первом круге в Болонье команды сыграли со счетом 1:1
- Результаты последних девяти очных матчей в Генуе - по три победы у каждой и три ничьи. Последний выиграла "Болонья" со счетом 1:0
- "Болонья" не проигрывала в девяти последних матчах лиги. Правда, пять из них - ничьи. В семи последних ничьих пять
- "Дженоа" проиграла в последних девяти матчах в лиге дважды - три победы и четыре ничьи
- В гостях "Болонья" не проигрывала в восьми последних матчах лиги - пять побед и три ничьи
- "Дженоа" дома проиграла в трех из семи последних матчей лиги - три победы и ничья
- "Дженоа" не проиграла большинство своих матчей в сезоне в лиге против команд нынешней Топ-10 - 11:8. "Болонья" не выиграла большинство своих матчей в сезоне в лиге против команд нынешней второй десятки - 9:10
Прогноз: Дженоа - Болонья 1:1
Джилардино хочет завершить сезон достойно, тем более - перед полным стадионом своих болельщиков. Но его команде во втором круге дома тяжелее, чем в гостях. А "Болонье" в гостях легче, чем дома. Впрочем, Мотта уже мыслями в Турине и вряд ли думает о третьем месте. Да и в целом обе команды не так много побеждают в последнее время. Ничья более чем реальна.
Популярное сейчас
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Болонья - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.05.2024
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО