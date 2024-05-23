Дженоа - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2024

"Дженоа" и "Болонья" идут сразу за "большой тройкой" в таблице выигранных чемпионских титулов в Италии. У первой - девять, у второй - семь. Правда, первая свой последний выигрывала в 1924-ом году, вторая - в 1964-ом. С тех пор они редко переживали успешные сезоны и крайне редко - одновременно. Но сезон 2023/24 именно такой для обеих. Его окончание собираются отпраздновать.

Серия А. 38-й тур

24 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Болонья"

Главный арбитр: Альберто Санторо

Состояние команд

3 "Болонья" 37 18 14 5 68 4 Ювентус 37 18 14 5 68 5 "Аталанта" 36 20 6 10 66 6 Рома 37 18 9 10 63 7 "Лаціо" 37 18 6 13 60 8 "Фіорентина" 36 15 9 12 54 9 "Торіно" 37 13 14 10 53 10 "Наполі" 37 13 13 11 52 11 "Дженоа" 37 11 13 13 46 12 Монца 37 11 12 14 45

"Болонья" уже отпраздновала первый выход в Кубок Чемпионов с того самого 1964-го года. Даже парадом по городу в открытом автобусе. Также кругом почета по своему стадиону с музыкой Лиги Чемпионов и репликой "ушастого" Кубка. Цель на сезон ещё осталась - "россоблу" могут занять место от третьего до пятого. Но не факт, что сумеют найти мотивацию для борьбы за такое.

Они ещё и отвлечены уходом творца этого успеха Тьяго Мотты. В четверг о нем объявили официально, а реально было известно как минимум месяц. На днях Мотта подпишет контракт с "Ювентусом" и вряд ли уже мыслями в "Болонье". Он даже отменил предматчевую пресс-конференцию в Генуе.

В плане формы в последнее время команда не лучшая. Две победы и пять ничьих в семи матчах, из них трижды 0:0. Она добыла 2:0 против "Ювентуса" к 11-ой минуте, 3:0 к 53-ей, но между 76-ой и 84-ой пропустила трижды. В последнем гостевом матче добыла 2:0 над "Наполи" к 12-ой и удержала счёт, но пришлось отбивать пенальти. Унылые ничьи же состоялись с середняками и аутсайдерами.

"Дженоа" далеко не так высока. Но 11-ое место - очень неплохо для новичка. Если удержит его - станет лучшим новичком в сезоне в лигах Топ-5. Даже если нет - в худшем случае будет 12-ой. Речь об очень крепкой, собранной команде, неудобной для любого гранда. Тренерской. Как и "Болонья". Причем Альберто Джилардино в итоге решил остаться, чем очень порадовал клуб и болельщиков.

В предыдущем туре "грифоны" уступили "Роме" в гостях со счетом 0:1 в яростной борьбе. И наставник соперника Даниэле Де Росси очень хвалил их мотивацию. Говоря, что в этом секрет прогресса Серии А. Правда, им побед также не хватает. Две в последних шести матчах, три в девяти. Но всего два поражения в этих девяти. В том числе 3:3 в гостях с "Миланом", 0:0 с "Ювентусом", 1:1 с "Фиорентиной".

Владение мячом команда Джилардино совершенно не любит. 15-ая в этом. А вот "Болонья" - вторая. По ударам по воротам генуэзцы и вовсе 19-ые. Но они очень эффективны, выдавливают максимум из минимума. А вот команда Мотты как раз страдает не лучшей реализацией преимущества и опасных моментов.

Последние матчи команд

Кадры

Джилардино объявил, что сыграет второй вратарь Леали, а не первый - Мартинес. Однако в целом много замен не ожидается. Кевин Строотман покидает клуб и должен получить овацию и место в стартовом составе. Капитан Бани возвращается после долгой травмы, а Де Винтер как раз травмирован. Мессиас вряд ли готов.

Альберт Гудмундссон, скорее всего, сыграет последний матч за команду перед переходом в стан одного из грандов.

Руслан Малиновский в предыдущем туре вышел на поле за "Дженоа" впервые с 30-го марта. На 81-ой минуте. Мог сравнять счёт, но его фирменный удар - с фланга, в дальний угол, по уходящей траектории - вытащил вратарь. В целом играл активно. Коснулся мяча 17 раз, отдал 11 передач - все точные. Однако его выход в "старте" против "Болоньи" не ожидается. Хотя можно ожидать выход на замену.

В "Болонье" также не ожидается особая ротация. Вратарь Равалья может заменить Скорупски. Автор дубля против "Ювентуса" Калафиори останется в центре обороны, Беукема или Лукуми рядом. В центре поля Фройлер и Эбишер, а вот рядом с ним может выйти и Эль Аззузи, и Фаббиан, и Моро, и Урбански.

Лучше себя чувствует Зиркзее, но им не будут рисковать из-за травмы. Его дублер в атаке Кастро забил "Ювентусу", а ещё один дублер Одгар выходил в последних матчах на фланге атаки и очень хорошо работал. На флангах также есть Ндой, Салемакерс и Орсолини.

"Дженоа": Леали, Вольякко, Бани, Васкес, Спенс, Бадель, Строотман, Мартин, Френдруп, Гудмундссон, Ретеги

"Болонья": Равалья, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер, Урбански, Ндой, Кастро, Одгар

Цифры и факты

Результаты последних четырех очных матчей - две ничьи и две гостевые победы. Результаты последних 12-ти очных матчей - четыре победы "Дженоа", три - "Болоньи" и пять ничьих. В первом круге в Болонье команды сыграли со счетом 1:1

Результаты последних девяти очных матчей в Генуе - по три победы у каждой и три ничьи. Последний выиграла "Болонья" со счетом 1:0

"Болонья" не проигрывала в девяти последних матчах лиги. Правда, пять из них - ничьи. В семи последних ничьих пять

"Дженоа" проиграла в последних девяти матчах в лиге дважды - три победы и четыре ничьи

В гостях "Болонья" не проигрывала в восьми последних матчах лиги - пять побед и три ничьи

"Дженоа" дома проиграла в трех из семи последних матчей лиги - три победы и ничья

"Дженоа" не проиграла большинство своих матчей в сезоне в лиге против команд нынешней Топ-10 - 11:8. "Болонья" не выиграла большинство своих матчей в сезоне в лиге против команд нынешней второй десятки - 9:10

Прогноз: Дженоа - Болонья 1:1

Джилардино хочет завершить сезон достойно, тем более - перед полным стадионом своих болельщиков. Но его команде во втором круге дома тяжелее, чем в гостях. А "Болонье" в гостях легче, чем дома. Впрочем, Мотта уже мыслями в Турине и вряд ли думает о третьем месте. Да и в целом обе команды не так много побеждают в последнее время. Ничья более чем реальна.