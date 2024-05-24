Де Росси готов подписать новый контракт с Ромой - Источник

"Рома" стремится продлить сотрудничество с тренером Даниэле Де Росси после того, как он сменил Жозе Моуринью в январе.

По информации издания Football-Italia, итальянский клуб намерен предложить специалисту новый трехлетний контракт.

"Рома" под руководством Де Росси одержала победу в 14 матчах, 6 раз сыграла в ничью и 5 раз проиграла.