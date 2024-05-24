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Де Росси готов подписать новый контракт с Ромой - Источник

Италия
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Рома хочет продолжить сотрудничество с тренером

Де Росси готов подписать новый контракт с Ромой - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" стремится продлить сотрудничество с тренером Даниэле Де Росси после того, как он сменил Жозе Моуринью в январе.

По информации издания Football-Italia, итальянский клуб намерен предложить специалисту новый трехлетний контракт.

"Рома" под руководством Де Росси одержала победу в 14 матчах, 6 раз сыграла в ничью и 5 раз проиграла.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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