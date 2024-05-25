Ювентус - Монца. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.05.2024

Бурный сезон "Ювентуса" подходит к концу. Причем окончательное его место в Серии А все еще неясно. Диапазон с третьего по пятое все еще открыт. Правда, все они ведут в Лигу Чемпионов, так что разница невелика. Тем не менее, прервать серию без побед в лиге, встретить нового тренера победой было бы неплохо. Хотя и "Монца" давно не побеждала и, возможно, провожает своего тренера.

Серия А. 38-й тур

25 мая. 19:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Монца"

Главный арбитр: Мария Соле Феррьери Капути

Состояние команд

Особенно бурной получилась для "Юве" концовка сезона. С победой в Кубке, но потерей самоконтроля Массимилиано Аллегри в тот же вечер и в итоге его увольнением. Паоло Монтеро, главный тренер Примаверы, возглавлял команду в Болонье. Там также получилось бурно. 0:2 уже в дебюте, затем медленное возвращение в игру, но 0:3 в дебюте второго тайма и камбек на 3:3 с 76-ой по 84-ую минуты.

Монтеро был восхищён характером подопечных, который назвал ювентусовским, сам тренер также попал в заголовки благодаря замене центрального защитника Гатти на форварда Йилдиза, которая позволила начать давление и камбек (последний забил). Но результат тот же, что и был при Аллегри. Шестая ничья "Юве" в лиге подряд. Лишь одна победа там в последних 11-ти матчах, две в 16-ти.

В предыдущем домашнем матче лиги туринцы и вовсе играли отвратительно. Сравняв счёт с давно вылетевшей "Салернитаной" лишь на 91-ой минуте. Особенно - в первом тайме. Вновь в первом тайме. Во втором, как и в Болонье, они хотя бы давили. Позапрошлый домашний против "Милана" также был с гораздо лучшим вторым таймом, чем первый, даже с отличным. Но с 0:0 в итоге.

"Монца" также побед давно не видела. Восемь матчей подряд без них. И это как раз в тот момент, когда появилась возможность не только пробиться в Топ-10, но даже побороться за место в Еврокубках. Такая слабая серия к последнему туру математически лишила такой возможности. 12-ое место - таким будет исход второго сезона команды в Серии А. Чем она вполне довольна.

Она вовсе не развалилась. За эти восемь матчей добыла 0:0 в Болонье, 2:2 дома против "Лацио". Против последнего отыгралась дважды, в том числе на 92-ой минуте. "Фиорентине" и "Аталанте" проиграла со счетом 1:2 в плотной борьбе. Но искры нет. В предыдущем туре дома уступила аутсайдеру "Фрозиноне" (0:1), которому победа нужна была позарез. Разница в мотивации была видна.

По владению мячом "Монца" седьмая, а "Ювентус" - лишь 12-ый. Ясно, кто играет в более комбинационный футбол. Однако комбинации ломбардийцев слишком часто стерильны. По ударам по воротам они 13-ые, а пьемонтцы - пятые. В целом же может не хватать опасных моментов. Также, разумеется, в любом матче "Юве" следует обращать внимание на стандартные положения.

На днях "Болонья" объявила об уходе Тьяго Мотты. О его близости к "Ювентусу" известно давно, так что матч против "Монцы" может стать демонстрацией перед новым тренером. "Монца" же не объявляла насчёт судьбы Раффаэле Палладино ничего, но не исключено, что он покинет команду, поскольку получил предложения от более амбициозных клубов. Если так, его игроки захотят достойно попрощаться.

Последние матчи команд

Кадры

Неясно, какую тактическую схему изберет Монтеро - 3-5-2 или 4-3-3. С Андреа Камбиазо можно было бы менять прямо на поле, но он дисквалифицирован. Также Адриен Рабио травмирован. Миретти готов заменить его, Веа - Камбиазо. Слева дилемма между Илингом-Джуниором и Костичем. В центре кого-то из тройки Гатти-Бремер-Данило может сдвинуть Ругани. Либо уходящий из клуба Алекс Сандро.

Николо Фаджоли вернулся после семи месяцев дисквалификации и уже вышел на замену в Болонье. Сейчас, возможно, выйдет с первых минут. Тем более, что в центре поля игроков не хватает.

В атаке Влахович, Кьеза и Йилдиз могут выйти вместе, либо же кто-то из них начнёт в запасе. Душан был признан лучшим форвардом лиги в сезоне, но в Болонье забил не он, а вышедший на замену вместо него Милик. Федерико же и Кенан забили.

В последние дни говорят о переходе вратаря "Монцы" Ди Грегорио в "Ювентус", но его смотр вряд ли состоится в субботу из-за повреждения. Второй вратарь Соррентино должен выйти во втором матче подряд. Под вопросом защитник Мари, но вроде бы он вернулся. Если нет - опытные Кальдирола и Д'Амброзио готовы.

Мальдини не вернулся, как и Чуррия, но, кроме них, вся атака в сборе. Мота, Дзербин, Валентин Карбони и Капрари борются за одно из мест в атакующей тройке в 4-2-3-1 позади Джурича. Поскольку капитан Пессина и Кольпани свои вряд ли уступят. Не уступит и сам Джурич, автор трех голов в мае - дубля против "Лацио" и гола против "Фиорентины". В апреле он забивал "Наполи".

"Ювентус": Щенсны, Веа, Гатти, Ругани, Бремер, Илинг-Джуниор, Локателли, Фаджоли, Миретти, Кьеза, Влахович

"Монца": Соррентино, Биринделли, Мари, Иццо, Кирьякопулос, Бондо, Гальярдини, Кольпани, Пессина, Мота, Джурич

Цифры и факты

"Монца" выиграла два из трех очных матчей в Серии А. В том числе единственный в Турине - со счетом 2:0 в предыдущем сезоне. Ее поражение состоялось в нынешнем сезоне дома со счетом 1:2. Тогда она сравняла счет на 91-ой минуте, но пропустила на 94-ой

Последние шесть матчей "Ювентуса" в лиге завершились вничью. До этого он победил, таким образом, не проиграл в семи последних. В последних десяти его результаты - победа, поражение и восемь ничьих, в последних 11-ти - победа, два поражения и восемь ничьих, в последних 16-ти - две победы, десять ничьих и четыре поражения

"Монца" не побеждала в последних восьми матчах лиги - три ничьи и пять поражений. При этом четыре из пяти поражений - с разницей в один мяч

Дома "Ювентус" не проигрывал в последних шести матчах лиги, но выиграл лишь два из них (четыре ничьи). "Монца" не побеждала в последних четырех в гостях - две ничьи и два поражения. Но до этого выиграла в гостях два матча подряд

В четырех последних домашних матчах "Ювентуса" в лиге в целом было забито три мяча. Два их них завершились со счетом 0:0

Прогноз: Ювентус - Монца 2:1

Статистика и последние тенденции говорят, что будет мало голов, что ничья наиболее вероятна. Тем более, что командам особо не за что играть. Но все же концовка "Ювентуса" в Болонье и общее безразличие "Монцы" скорее в пользу туринцев. Обращаем внимание на стандартные положения - и "Юве", и двухметрового Джурича. И на концовку матча, в которой может состояться драма.