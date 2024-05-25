Аталанта - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.05.2024

Матч "Аталанта" - "Торино" связан с пятью другими. "Наполи" еще играет и борется за место в Еврокубках. Которое откроется лишь в случае победы "Фиорентины" в финале Лиги Конференций. "Рома" же следит за обоими матчами бергамцев, надеясь выйти в Лигу Чемпионов. А есть еще и "Ювентус" и "Болонья" в борьбе за 3-4 местa. Так что матч в Бергамо отнюдь не товарищеский.

Серия А. 38-й тур

26 мая. 19:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Торино"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

3 Ювентус 38 19 14 5 71 4 "Болонья" 38 18 14 6 68 5 "Аталанта" 36 20 6 10 66 6 Рома 37 18 9 10 63 7 "Лаціо" 37 18 6 13 60 8 "Фіорентина" 37 16 9 12 57 9 "Торіно" 37 13 14 10 53 10 "Наполі" 37 13 13 11 52

Итак, если "Фиорентина" выиграет Лигу Конференций в среду, девятое место в Серии А выведет в Еврокубки. На нем сейчас "Торино", опережая "Наполи" на одно очко. У обоих осталось по одному матчу. У "Аталанты" осталось два. Шесть очков - и будет третьей, три очка - четвертой. А если останется пятой - "Рома" станет шестым представителем Италии в Лиге Чемпионов.

Получается, что наименее заинтересованная сторона отчётного матча - "Аталанта". Ведь между третьим, четвертым и пятым местами нет особой разницы, кроме пары миллионов призовых денег. Все ведут в Лигу Чемпионов. А вот "Торино" и "Рома" страстно заинтересованы.

В целом свои задачи на сезон "Богиня" даже перевыполнила. Вернулась в Лигу Чемпионов после двухлетнего отсутствия. Еще и в среду выиграла первый трофей с 1963-го года, разгромив "Байер" в финале Лиги Европы. В первом матче после этой победы, ещё и дома, она будет праздновать. Стадион будет переполнен, ожидаются церемонии и круги почета. Мотивирует ли это на игру?

"Торино" точно будет мотивирован. Он проводил последнюю стадию сезона невразумительно, не побеждал в пяти матчах подряд. Тренер Иван Юрич, угрожавший уйти, если не будет выхода в Еврокубки, уже объявил, что уходит в любом случае, поскольку страдает в клубе. И вдруг появилась возможность все же занять Еврокубковое место впервые с сезона 2018/19. Пусть и лишь в Лиге Конференций.

Возможностью этой "быки" в последних двух турах пользуются. Устроили камбек в Вероне после 76-ой минуты против соперника, которому были очень нужны очки в борьбе против вылета. И легко победили дома "Милан" (3:1), серебряного призера, которому, правда, ничего не нужно. Да и среди пяти матчей без побед 0:0 с "Болоньей" и "Ювентусом".

Юрич очень доволен и игрой в последнем матче, и характером в предпоследнем. При этом признавая, что в предпоследнем "украли" очки у соперника.

Иван - известнейший ученик Джан Пьеро Гасперини, и "Торино" очень похож по стилю на "Аталанту". Жёсткая, быстрая, агрессивная команда, разбивающая игру на единоборства. Очень упрямая в матчах против грандов. Против такой нужно играть на пределе мотивации и порядка. Найдёт ли такие Гасп на фоне празднований?

Последние матчи команд

Кадры

Вряд ли Юрич будет что-либо особо менять по сравнению с "Миланом". Хотя там состав был необычным. Травмированного атакующего полузащитника Влашича заменил третий опорник Риччи. Но ведь сработало. Опорник Илич даже забил. Также Рикардо Родригес тогда ушёл на левый фланг (и забил), но ныне травмирован. Тогда слева выйдет Лазаро или Войвода. А в центре вернулся Джиджи.

В атаке пришедший летом из "Аталанты" Сапата (гол "Милану") точно сыграет, а рядом с ним? Пеллегри играл против "Милана" и сделал ассист. Санабрия чаще играет в "старте".

В "Аталанте" ожидалась обширная ротация. Если бы не травма Де Роона, новые травмы Эдерсона и Колашинаца и дисквалификация Хатебура - возможно, заменили бы и всех 11 игроков по сравнению со стартовым составом против "Байера". Карнезекки, Толой, Скальвини, Пашалич, Туре, Баккер, Миранчук и Адопо - точно кандидаты на стартовый состав. Холм после травмы, и с ним ситуация неясна.

"Аталанта": Карнезекки, Толой, Хиен, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Адопо, Баккер, Миранчук, Де Кетеларе, Туре

"Торино: Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Тамез, Белланова, Илич, Линетти, Войвода, Риччи, Пеллегри, Сапата

Цифры и факты

С 2020-го года "Аталанта" начала серию матчей без поражений от "Торино". Она прервалась на семи матчах (пять побед, две ничьи) поражением в Турине в декабре 2023-го со счетом 0:3

В Бергамо последний очный матч "Аталанта" выиграла - 3:1, но до этого трижды сыграла вничью и однажды проиграла в четырех таких

В девяти последних очных матчах на всех полях забивалось три мяча и более. В том числе результаты 4:4, 3:3, 4:2, 3:2 и 7:0

"Аталанта" выиграла пять последних матчей Серии А. Шесть побед подряд в этом турнире она не одерживала с 2021-го года. "Торино" выиграл два таких последних. Три подряд он в последний раз выигрывал в 2019-ом году, причём тогда третьей была победа над "Аталантой" в Бергамо

"Аталанта" забивала в десяти последних матчах лиги подряд. "Торино" не забивал в четырех из последних шести, хотя забил в последних двух

Прогноз: Аталанта - Торино 2:2

Юрич заявляет, что "Аталанта" никогда не сбавляет оборотов. Он-то знает Гасперини. Еще и матч в Бергамо, и портить праздник игроки не захотят. Возможно, захотят также взять реванш за 0:3 от "Торино" в декабре. Сам же "Торо" побеждает не так часто. Две его победы подряд - уже странно. С другой стороны, бергамцы устали, играть особо не за что. А туринцам есть за что.

Ничья выглядит логичной. Статистика также обещает много голов.