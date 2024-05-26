Еще одно чудо Николы чудотворца? Эмполи - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.05.2024

Даниэле Де Росси и Давиде Никола возглавили свои нынешние команды с разницей в один день - 15-16 января. И, если смотреть на таблицу лиги исключительно с их назначения, свои задания выполнили ещё за тур до финиша. "Рома" третья с обеспеченным местом в Лиге Чемпионов, "Эмполи" - 12-ый с обеспеченным местом в Серии А. Однако полная реальность для обеих гораздо тяжелее.

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Серия А. 38-й тур

26 мая. 21:45. Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Рома"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

Полная реальность для "Ромы" состоит в том, что она даже не зависит от себя в плане выхода в Лигу Чемпионов. Более того - матч в Эмполи не имеет для неё никакого значения. "Волки" уже в Лиге Европы, а в ЛЧ попадут лишь если "Аталанта" останется на пятом месте, то есть наберёт в двух своих оставшихся матчах не более двух очков. А сам Де Росси признаёт, что не верит в такое.

В сущности, он может узнать, что этот поезд уже ушёл, ещё до начала своего матча. Ведь бергамцы играют в 19:00 и могут набрать те самые три очка. И на предматчевой пресс-конференции Даниэле говорил о встрече с новым спортивным директором, о своём первом летнем межсезонье и подготовке к нему, о трансферах. О сегодняшнем матче - очень мало.

В "Эмполи" ситуация иная. Он в зоне вылета, но как раз полностью зависит от себя. Победа над "Ромой" - и он спасён, поскольку "Фрозиноне" и "Удинезе" играют друг против друга. А вот если будет лишь ничья - придётся смотреть на параллельный матч и ждать там поражения удинцев для того, чтобы хотя бы выйти в плей-офф против вылета. Если же "Эмполи" сегодня проиграет - он вылетел.

Неудивительно, что Никола говорит о битве, о страсти, о гигантской жертвенности, о большом сердце, о борьбе не только за клуб, но и за весь город, за общество. А от него самого ожидают чуда, как те, которые приносил, спасая "Кротоне", "Дженоа", "Салернитану". В целом пафосных заявлений вокруг команды в эти дни очень много.

Что касается формы, то "Рома" в предыдущем туре в не очень качественной игре, но в интенсивной борьбе переиграла дома "Дженоа" - 1:0. Еще и забив ей в численном меньшинстве. А вот в предыдущем гостевом провалилась против "Аталанты" и чудом проиграла лишь со счетом 1:2.

В целом в гостях в лиге в последнее время она играет плохо и почти не побеждает. Хотя и проигрывает редко. Выцарапывает результаты в концовке. Победа, поражение и три ничьи в последних гостевых матчах Серии А. Причем победа над тем самым "Удинезе" добыта на 95-ой минуте, ничья с "Наполи" - на 88-ой, ничья с "Фиорентиной" - также на 95-ой.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Емполі - Рома Смотреть трансляцию

"Эмполи" в предыдущем матче играл как раз против "Удинезе" в гостях. Игра была некачественной, на 90-ой минуте тосканцы все же забили с пенальти, но на 104-ой пропустили с пенальти. Потому и оказались на "чистом" месте в зоне вылета. До этого же они проиграли в гостях "Аталанте" и "Лацио", хотя боролись (0:2), сыграли 0:0 дома с "Фрозиноне". Но и победили дома "Наполи" и "Торино".

Никола заявил, что его команда не упала духом после потери победы в Удине, а лишь развила здоровую злость. И даже подтвердил слова журналистов, что на тренировках на этой неделе игроки часто улыбались и пребывали в хорошем настроении.

Интересный аспект - болельщики "Ромы" и "Удинезе" дружны, и первые разместили на тренировочной базе своей команды баннер с призывом к игрокам "победить для нас и для наших фриульских друзей". Также интересно, что год назад "Рома" пребывала в той же ситуации. Тогда она драматично победила дома "Специю" и отправила ее в плей-офф. В итоге та вылетела. Правда, ныне матч в гостях.

"Рома" Де Росси любит доминировать, владеть мячом, играть быстро, создавать. Но в гостях это хуже получается. Бывает, что и проваливает первые таймы в гостях вплоть до 3:18 по ударам по воротам против "Фрозиноне". "Эмполи" же владеет мячом и создаёт как аутсайдер, по забитым мячам - худший в лиге, отставая на пять от 19-го места. Но дома играет смелее, чувствует себя увереннее.

Последние матчи команд

Кадры

Автор гола против "Дженоа" и лучший бомбардир "Ромы" Лукаку, а также Паредес дисквалифицированы. Первого заменит Абрахам либо Азмун. Оба забивали в последнее время. Второго - скорее всего, Бове. Также не сыграет Спинаццола. Возможна ротация на других позициях - Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Манчини, Ндика могут уйти в запас в пользу Бальданци, Ауара, Льоренте, Смоллинга.

Возможно, Руй Патрисиу, уходящий из клуба, получит место в воротах вместо Свилара.

В "Эмполи" дисквалифицирован опорник Грасси, что повышает шансы Виктора Коваленко на игровые минуты. Хотя Марин, Бастони, Мале и Фаццини перед ним. Еще и Шпенди и Журковски могут выйти, если Никола решит заменить одного из трех опорников в схеме 3-5-2 более атакующим игроком, как было большую часть его каденции. В шести из последних восьми матчей Виктор остался в запасе.

В центре обороны выбор между Берешински и Валюкевичем, слева - Качаче и Пеццеллой, в атаке на два места при травме Черри - Ньянг, Капуто, Канчелльери, Камбиаги, Дестро.

"Эмполи": Каприле, Валюкевич, Исмаили, Луперто, Гьяси, Марин, С. Бастони, Мале, Пеццелла, Камбиаги, Ньянг

"Рома": Руй Патрисиу, Челик, Льоренте, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Бове, Лоренцо Пеллегрини, Бальданци, Эль-Шаарави, Абрахам

Цифры и факты

"Рома" выиграла у "Эмполи" восемь последних матчей. Последний - в Риме в первом круге со счетом 7:0. Правда, тогда обе команды тренировали другие тренеры. Последняя победа "Эмполи" над "Ромой" датирована 2007-ым годом - 1:0 дома. После этого он проиграл 12 очных матчей в лиге на всех полях и три свел вничью

В Эмполи хозяева "Кастеллани" проиграли "Роме" пять из семи последних очных матчей при двух ничьих

"Эмполи" не побеждал в последних четырех матчах лиги - две ничьи и два поражения. В последних 11-ти он побеждал дважды - также две ничьи и семь поражений

Дома "Эмполи" не проигрывал в трех последних матчах лиги - победы над "Наполи" и "Торино" и затем ничья

"Рома" выиграла лишь один из пяти последних матчей лиги в гостях. Хотя и проиграла лишь один, также добыв три ничьи. А сразу перед этими пятью матчами она выиграла три в гостях подряд

В последних шести и в десяти из последних 11-ти матчей "Эмполи" в лиге на всех полях забивалось менее трех мячей. В шести из этих 11-ти - менее двух

Если "Эмполи" не вылетит - сыграет в Серии А в четвертом сезоне подряд, чего ему никогда в истории не удавалось

Прогноз: Эмполи - Рома 2:1

Статистика "Эмполи" против "Ромы" отвратительна. 0:7 в первом круге так просто не стереть. Но тогда были другие тренеры, сейчас "Роме" ничего не нужно, она еще и может впасть в депрессию из-за результата матча "Аталанты". А сам "Эмполи" играет дома, знает, что зависит от самого себя. И Никола чудотворец руководит им. Ощущение, что все же вывезет.