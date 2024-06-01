Аталанта - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.06.2024

Этот матч не состоялся 17-го марта из-за внезапной кончины Генерального директора "Фиорентины" Джо Бароне. Из-за занятости обеих команд в трех турнирах сыграть его удастся лишь через неделю после того, как остальные 18 команд Серии А завершили свой сезон. Причем ничего важного матч не решает. К радости организаторов турнира. И все же играют две хорошие команды, так что может быть интересно.

Серия А. Перенесенный матч

2 июня. 19:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

3 Ювентус 38 19 14 5 71 4 Аталанта 37 21 6 10 69 5 Болонья 38 18 14 6 68 6 Рома 38 18 9 11 63 7 Лаціо 38 18 7 13 61 8 Фіорентина 37 16 9 12 57 9 Торіно 38 13 14 11 53

Для "Аталанты" матч кое-что решает. Если победит, завершит сезон третьей, опередив "Ювентус". Если нет - четвёртой. Оба места ведут в Лигу Чемпионов, так что большой разницы нет. Но всё же призовых денег за третье место немного больше, да и приятнее завершить в "тройке", в "призах", в "медалях", "на подиуме". "Фиорентина" же в любом случае останется восьмой с путёвкой в Лигу Конференций.

"Фиалки" уже играли финал этой самой Лиги Конференций в среду. И проиграли в дополнительное время "Олимпиакосу" со счётом 0:1. Несмотря на 17:6 по ударам по воротам в матче и созданные опасные моменты. Таким образом, они проиграли третий финал из трёх за последние два года - дважды этого Евротурнира и Кубка Италии.

Нынешнее поражение было встречено крайне болезненно. Особенно болельщиками, оскорблявшими игроков после финального свистка на трибунах в Афинах. Ультрас ещё и на следующий день выдали официальное заявление, остро критикуя клуб за недостаточные траты на трансферы, за отсутствие усиления в январе, критиковали также игроков за недостаточные усилия и отсутствие характера.

Что касается формы в лиге, то в шести предыдущих турах были одержаны четыре победы при ничьей и поражении. Правда, победа в Кальяри чуть более недели тому - камбеком после 87-ой минуты с голом с пенальти на 13-ой добавленной. А до этого состоялись пять туров без побед подряд. Сезоном в лиге команда не может быть довольна.

Ныне, впрочем, она думает лишь об одном - о новом главном тренере. Винченцо Итальяно покидает клуб, что известно уже как минимум месяц. Ведутся переговоры с его возможными преемниками, и последние новости - о сближении с Раффаэле Палладино. На этом фоне, как и на фоне усталости и ужасного настроения после проигранного финала, матч в Бергамо не интересует.

У "Аталанты" все наоборот. Цель на сезон в лиге достигнута - выход в Лигу Чемпионов, причём уверенно, за два матча до финиша. Также выигран свой финал - Лиги Европы 22-го мая. То есть взят первый трофей клуба с 1963-го года. Это уже отпраздновали домашним 3:0 над "Торино" в лиге неделю тому и после этого - парадом по городу в открытом автобусе. Но почему бы не отпраздновать ещё раз?

Даже с тренером вышло наоборот. Джан Пьеро Гасперини уже поглядывал в сторону "Наполи" и открыто признавался в этом. Но в итоге решил остаться в "Аталанте". Что также стоит отпраздновать.

"Фиорентина" третья в лиге по владению мячом, а "Аталанта" - лишь десятая. Но по созданным моментам, по ударам по воротам, голам вторая лучше. На два места выше по ударам и голам (4-6, 3-5). Матчи между ними всегда интересны, одни из красивейших в лиге. Вопрос, хватит ли мотивации на такой в нынешней ситуации?

Они уже встречались трижды в нынешнем сезоне, и все матчи были очень интересными. Во Флоренции - 3:2 в первом круге лиги в пользу "Фиорентины", 1:0 в её же пользу в Кубке со её множеством неиспользованных моментов. В Бергамо в Кубке - 4:1 в пользу "Аталанты", но в тяжелой борьбе, с тремя голами бергамцев лишь после 75-ой минуты, при том, что на 53-ей флорентийцы остались вдесятером.

Следует отметить, что нынешний матч будет последним клубным в карьере арбитра Даниэле Орсато.

Последние матчи команд

Кадры

Гасперини никаких послаблений давать не собирается, никого в сборные заранее не отпустил. Отсутствуют травмированные Колашинац и Де Роон, остальные же все в сборе. Баккер, Хатебур, Миранчук и Туре, как и вратарь Муссо, должны начать в запасе. Толой вместо Скальвини и Холм вместо Дзаппакосты в обороне - более реальные замены.

На равных конкуренция на двух местах позади центрфорварда. Коопмейнерс, Де Кетеларе и Лукман борются за них.

У "Фиорентины" дисквалифицирован Мандрагора и давно травмирован Соттил. Она как раз должна провести обширную ротацию вплоть до вратаря Кристенсена вместо Терраччьяно. Также Кайоде вместо Додо, Паризи вместо Бираги, Данкан, Лопес, Барак или Бельтран вместо Артура, Мандрагоры и Бонавентуры, Иконе и Кастровилли вместо Куаме и Гонсалеса, Нзола вместо Белотти.

В центре обороны Миленкович, Кварта и Раньери всегда борются на равных за два места. Хотя, возможно, молодой Комуццо также получит шанс.

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини, Хиен, Джимсити, Холм, Эдерсон, Пашалич, Руджери, Коопмейнерс, Лукман, Скамакка

"Фиорентина": О. Кристенсен, Додо, Миленкович, Раньери, Паризи, Артур, Данкан, Иконе, Бельтран, Кастровилли, Нзола

Цифры и факты

Результаты пяти последних очных матчей во всех турнирах - по две победы и ничья. До этого "Фиорентина" выиграла три подряд, а до этого - "Аталанта" три подряд. В 12-ти последних очных матчах состоялась лишь одна ничья. В Бергамо "Аталанта" выиграла два последних очных матча во всех турнирах, но до этого два подряд выиграла "Фиорентина"

"Аталанта" выиграла шесть последних матчей Серии А. Семи подряд она не добивалась с июня 2020-го года, когда выиграла девять подряд

В десяти из последних 12-ти матчей "Аталанты" в Серии А забивалось более двух мячей

"Фиорентина" выиграла два из трех последних гостевых матчей в Серии А (одно поражение), но до этого не выиграла шесть таких подряд (две ничьи и четыре поражения)

В последних семи матчах в Серии А "Аталанта" забила как минимум по два мяча. Причем в шести первых из них - ровно два, а в последнем - три

"Фиорентина" забивала в семи последних матчах Серии А. При этом в пяти из шести последних - более одного мяча

Прогноз: Аталанта - Фиорентина 3:1

Абсолютно все расклады в пользу "Аталанты". Именно в таком случае может показаться, что все перевернётся, и следует ставить на "Фиорентину", но мы не будем советовать такое. На что можно реально рассчитывать - так это на три или больше гола в матче, на голы обеих команд.