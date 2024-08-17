Руслан Малиновский против чемпиона. Дженоа - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.08.2024

"Мы чувствуем огромную ответственность защитить наш титул чемпиона". И в этом заявлении Симоне Индзаги еще и мягок. Атмосфера вокруг налагает не просто ответственность, а обязанность. Все считают "нерадзурри" явным фаворитом сезона 2024/25 и требуют от них доказывать этот статус уже с первого тура. Удастся ли на очень сложном выезде?

Серия А. Первый тур

17 августа. 19:30. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Интер"

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Состояние команд

В мае "Интер" перешел к новым владельцам. Эра Suning завершилась, эра Oaktree началась. Впрочем, новые хозяева практически ничего не изменили. Даже улучшили, поставив президентом клуба того, кто и так был его реальным лидером - Джузеппе Маротту. Так что проект продолжается, он очень силен, вдохновлен, в очень хорошем настроении, и от него требуют начать династию.

Более того, еще в январе Маротта договорился с новыми, опытными и статусными, игроками - Мехди Тареми и Петром Зелински. А уже этим летом как раз в "Дженоа" был куплен вратарь Хосеп Мартинес. Также ожидается приход еще одного защитника. А не потеряла команда никого.

Впрочем, помехи с началом сезона присутствуют. Те же, что и у всех других грандов. Чемпионаты Европы и Америки длились до середины июля, после них клубы предоставили игрокам заслуженный отдых, и те вернулись довольно поздно. Например, капитан и лучший бомбардир Лаутаро Мартинес ныне не в лучшей физической форме.

Игроки "Дженоа" ожидаемо меньше участвовали в крупных турнирах сборных. Но и у нее кадровые проблемы. Все лето продавали лидера, автора 14-ти голов в предыдущем сезоне в лиге, Альберта Гудмундссона, в итоге продали, но замену ему привести не успели. Не успели и внезапно проданному форварду Матео Ретеги. Речь о двух лидерах атаки, и без них будет очень тяжело.

В целом, правда, команда готова, в хорошем настроении и хочет подтвердить реноме грозы грандов предыдущего сезона. Главный тренер Альберто Джилардино остался, несмотря на внимание более статусных команд. Болельщики установили рекорд по выкупленным абонементам.

Не случайно Симоне Индзаги говорит о стадионе, тяжелом для всех, жаркой атмосфере и грядущем матче против здоровой команды и замечательного тренера. Он требует от подопечных уже сейчас выдать лучшую игру. А Джилардино ожидаемо требует от своих бороться за каждый сантиметр.

Генуэзцы уже отыграли официальный матч. Победив в Кубке "Реджану" из Серии Б дома со счетом 1:0. Гол на 65-ой минуте забил Жуниор Мессиас с паса вышедшего на замену на 61-ой Руслана Малиновского.

"Дженоа" не любит владение мячом. Она низко обороняется и выходит в быстрые атаки. "Интер" также лучше всего действует в быстрых атаках, на просторе, а против плотной обороны может застопориться. Тем более, что обе команды играют по тактической схеме 3-5-2, так что способны перекрыть друг друга.

Последние матчи команд

Кадры

Зелински, а также защитник Де Фрай не в заявке "Интера" из-за повреждений. Бьюкенен вылетел надолго из-за серьезной травмы. Бастони, Асллани и Тареми опомнились от повреждений и будут в заявке, но неясно, сколько готовы отыграть. Даже насчет Лаутаро, игравшего до середины лета на Копа Америка, Индзаги не уверен, что выйдет с первых минут. Все 90 он точно не отыграет.

Биссек или Павар на позиции правого центрального защитника? Дармиан или Думфриз на позиции правого? А если вдруг вылетит Бастони - Аугусто заменит его на позиции левого центрального.

В "Дженоа" не хватает игроков в атаке. Ретеги, Гудмундссон, еще и Анкейе и Экубан травмированы. Андреа Пинамонти подписан вчера, должен быть в заявке, но не выйдет же на поле с первых минут! Ожидается состав, близкий к игравшему в матче Кубка. Разве что новый вратарь Голлини выйдет вместо Леали, защитник Васкес может двинуть Вольякко или Бани.

Руслан Малиновский после ухода Гудмундссона, а также опорника Строотмана, должен получать больше игровых минут. Либо в центре поля, где большей частью играл в предыдущем сезоне, либо ближе к атаке. В матче против "Реджаны" он вышел на замену на 61-ой минуте, а на 65-ой отдал красивый ассист с позиции "десятки".

Правда, тогда он заменил последнего опорника Баделя. Вряд ли Джилардино решится на такой ход уже с первых минут матча против чемпиона. Также мощные трудолюбивые опорники Торсбю и Френдруп имеют больше шансов выйти с первых минут, чем Руслан, как и против "Реджаны". Хотя Джилардино заявил, что ему нужен игрок, связывающий полузащиту с атакой. А так играет Малиновский.

"Дженоа": Голлини, Бани, Де Винтер, Васкес, Сабелли, Бадель, Торсбю, Френдруп, Мартин, Мессиас, Витинья

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

Результаты трех последних очных матчей в лиге - две ничьи и победа "Интера" в Милане со счетом 2:1. До этих трех "Интер" выиграл семь очных матчей подряд с общим счетом 25:0

Два последних очных матча в Генуе завершились ничьими. До этих двух "Дженоа" проиграла "Интеру" дома три матча подряд с общим счетом 0:9, а до этого - выиграла пять таких матчей подряд

"Дженоа" выиграла три последних домашних матча Серии А в предыдущем сезоне, не пропустив в двух из них. Перед этими тремя она не выиграла три подряд - два поражения и ничья

Результаты последних трех матчей "Интера" в лиге в гостях в предыдущем сезоне - победа, ничья и поражение. До этих трех на выезде в лиге он одержал семь побед подряд. Эта серия началась после 1:1 против "Дженоа"

В предыдущем сезоне в лиге "Интер" забивал в 37-ми из 38-ми матчей. Исключение - выезд в 35-ом туре к "Сассуоло" (0:1)

"Дженоа" забивала в семи из девяти последних матчей лиги. Исключения - матчи против "Ромы" и "Лацио"

В предыдущем сезоне "Дженоа" не проиграла большинство матчей против команд Топ-10 - три победы, девять ничьих и восемь поражений. Не проиграла большинство таких и дома - две победы, четыре ничьи, четыре поражения

В предыдущем сезоне "Дженоа" забила в лиге 45 мячей. Авторы 21-го из них, первый и второй бомбардир команды - Альберт Гудмундссон и Матео Ретеги - уже перешли в другие клубы. Третье место в команде по забитым мячам в лиге в предыдущем сезоне поделили Калеб Экубан и Руслан Малиновский с четырьмя каждый

Прогноз: Дженоа - Интер 1:2

Очень неприятный подводный камень для чемпиона. Индзаги совершенно прав. "Дженоа" в предыдущем сезоне особо отличалась против грандов, ее жесткий не ищущий владение мячом стиль очень неудобен для них. Атмосфера на трибунах будет сумасшедшей. А "Интер" с кое-какими кадровыми проблемами. Но все же кажется, что чемпион вырвет победу. Возможно, в концовке.

Стоит ставить на "обе забьют".