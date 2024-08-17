Фонсека начинает. Милан - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.08.2024

В предыдущем сезоне "Интер" взял свое 20-ое Скудетто. У "Милана" осталось 19, и "россонери" злы из-за такого достижения соседей. Хочется хотя бы добыть свое 20-ое и уж точно не позволить "нерадзурри" убежать к 21-му, на два вперед. Погоня, а вместе с ней и эра Паулу Фонсеки, начинается против "Торино", соперника весьма неудобного.

Серия А. Первый тур

17 августа. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

Лето "Милана" было уже по традиции турбулентным. Как всегда, клуб не спешил с трансферами. В итоге потеряв Джошуа Зиркзее из-за этого и довольно неожиданно подписав Альваро Морату. Юссуф Фофана, о котором говорили все лето, лишь сейчас практически подписан. Защитники Эмерсон Рояль и Страхиня Павлович дополняют пазл, который болельщиками считается явно недостаточным.

Недовольны они и назначением Фонсеки, поскольку ожидали гораздо более статусного тренера.

Тем временем, подготовка к сезону прошла как раз хорошо. В товарищеских матчах переиграны "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона" (последняя - в серии пенальти). Фонсека заявляет, что требует гораздо более интенсивный, агрессивный, атакующий футбол, высокий прессинг и уже видит зачатки.

Болельщики "Торино" также привычно недовольны летом. Владелец Урбано Кайро не спешит тратить. Еще и лидер обороны Буонджорно ушел в "Наполи", а в "Бетис" - другой важный защитник Рикардо Родригес. Паоло Ваноли дебютирует в 52 года как тренер в Серии А и вынужден почти без пополнения перестраивать игру с весьма специфического стиля Ивана Юрича.

"Быки" уже начали сезон, переиграв дома в Кубке "Козенцу" из Серии Б благодаря автоголу на первой минуте и голу Дувана Сапаты на 84-ой.

С жесткой и интенсивной игрой Юрича, с его индивидуальным прессингом "Милану" всегда было трудно справиться. Особенно трудно было бы именно техничному, но мягкотелому стилю Фонсеки. Но Юрич ушел. Интересно, успел ли Ваноли изменить стиль?

Последние матчи команд

Кадры

Лишь один новичок "Милана" ожидается в стартовом составе - Мората. Позади него будет играть вингер Пулишич - наиболее серьезное и важное изменение Фонсеки. Значит, в центре поля остаются двое. Сообщают, что одним из них с первых минут не будет Тиджани Рейндерс, все еще уставший после Евро. Место же Пулишича на фланге займет скорее Чуквуэзе, чем Салемакерс.

В центре обороны дилемма между Тиавом и Габбией.

"Торино" остается с 3-5-2. В центре обороны скорее появится один из немногих новичков Коко, пришедший из "Лас-Пальмаса", чем Тамез. Рядом сыграет Войвода, который обычно играет на позиции латераля. В атаке борются Санабрия и автор ассиста в Кубке еще один новичок Че Адамс.

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Томори, Эрнандес, Беннасер, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Пулишич, Леау, Мората

"Торино": В. Милинкович-Савич, Войвода, Коко, Мазина, Белланова, С. Риччи, Илич, Линетти, Лазаро, Д. Сапата, Санабрия

Цифры и факты

В последних пяти очных матчах в лиге результаты равны - по две победы и ничья. В предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами - 4:1 "Милана" и 3:1 - "Торино"

"Милан" не проигрывал "Торино" дома в лиге в последних 28-ми матчах (20 побед и восемь ничьих), выиграв последние пять. Правда, в 2020-24 годах команды трижды встречались в Кубке, и трижды основное время не выявило победителя

В последних семи матчах лиги предыдущего сезона "Милан" одержал лишь одну победу при четырех ничьих и двух поражениях. В том числе в 37-ом туре состоялось поражение от "Торино". В последних четырех домашних "россонери" также победили лишь однажды - две ничьи и поражение

В последних восьми матчах лиги предыдущего сезона "Торино" одержал две победы, трижды сыграл вничью и трижды проиграл. В последних четырех гостевых его результаты - победа и три поражения

В предыдущем сезоне в лиге "Торино" не пропускал в 18-ти матчах. Лишь "Интер" не пропускал в большем количестве (21)

Из нынешних игроков команд Серии А лишь Пауло Дибала забивал "Милану" во всех турнирах чаще, чем Дуван Сапата (10:9)

Прогноз: Милан - Торино 2:1

На "Сан Сиро" "Торино" докучал "Милану" гораздо чаще в Кубке, чем в лиге, но недооценивать "быков" не стоит, даже без Юрича. Их оборона ныне вряд ли сильна, но вряд ли будет ныне силен и центр поля "Милана". А оборона последнего в предыдущем сезоне была слаба. Потому, скорее всего, обе команды забьют, но в итоге фаворит все же выцарапает победу.