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Дебют Довбика. Кальяри - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.08.2024

Италия
Обновлено

Всегда сложный выезд

Дебют Довбика. Кальяри - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.08.2024

instagram.com/officialasroma

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В первый день первого тура Серии А нового сезона "Интер", "Милан", "Фиорентина" и "Торино" уже потеряли очки. Четыре команды Топ-10 предыдущего сезона, четыре претендента на Еврокубки в нынешнем. Такие результаты добавляют энтузиазма их конкурентам. Правда, "Рому" ожидает весьма непростой выезд на Сардинию. Удастся ли там дебют Артема Довбика?

Серия А. Первый тур

18 июля. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Рома"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

Уже шесть сезонов подряд "Рома" не завершала в зоне Лиги Чемпионов. В последний раз, когда играла там, Даниэле Де Росси еще забивал за нее "Порту" в 1/8 финала. Все ее мысли, все цели направлены на возвращение туда. Уже с главным тренером Де Росси, проводящим свое первое летнее межсезонье в тренерской карьере.

Спокойным это межсезонье не получилось. Клуб решил не выкупать Ромелу Лукаку, своего лучшего бомбардира предыдущего сезона, автора 13-ти голов в лиге и 21-го во всех турнирах. Ушли полезные защитники Льоренте и Кристенсен, а вместо них до сих пор никто не пришел. Затем вдруг впервые за три года владельцы клуба решили потратить деньги на трансферы и выложили за Энцо Ле Фе, Матиаса Суле и Довбика около 90-та миллионов евро.

На данный момент же клуб сильно занят проблемами с Риком Карсдорпом и Пауло Дибалой, от которых хочет избавиться. Отношения с первым пресса называет "войной", насчет другого войну готовы затеять болельщики, уже вывесившие баннеры на тренировочной базе клуба против его ухода. Все разговоры сейчас об аргентинце. И Де Росси вынужден требовать сфокусированность только на "Кальяри". Поскольку чувствует, что такой нет.

В самом "Кальяри", разумеется, гораздо тише. Он спасся от вылета в предыдущем сезоне, причем еще до последнего тура, красиво попрощался с завершившим карьеру Клаудио Раньери, назначил вместо него чудотворца, специалиста по спасению команд от вылета Давиде Николу, спасшего в предыдущем сезоне "Эмполи" на последних минутах победой как раз над "Ромой", и готов бороться против вылета вновь.

Он уже начал сезон, в Кубке, и на фоне проблем других команд Серии А справился довольно четко, переиграв дома "Каррарезе" из Серии Б со счетом 3:1 (дубль новичка Пикколи и гол вышедшего на замену Прати). Никола, правда, очень недоволен пропущенным. Как и в целом физическими кондициями и мощью в единоборствах. Но в итоге игрой остался доволен.

"Кальяри" не ищет владение мячом и высокий прессинг, а сосредотачивается на порядке в обороне и контратаках, на силовой борьбе. Так было при Раньери, так должно быть при Николе. У Раньери также замены постоянно забивали и ассистировали, и здесь уже Прати отличился. "Рома" же при Де Росси как раз ищет доминирование, мяч, высокий прессинг, при этом желает играть очень быстро. Ожидаем высокие скорости.

Последние матчи команд

Дебют Довбика. Кальяри - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.08.2024 - изображение 1

Кадры

Дибала в заявке, но, скорее всего, начнет в запасе. Суле и Довбик очень близки к стартовому составу. От последнего Де Росси ожидает игру, похожую на Лукаку, без особых болтаний в глубине поля, с нацеленностью на ворота, с присутствием в штрафной площадке, с большим количеством ударов по воротам. Кстати, тренер сообщил, что в первые недели сильно нагружал новичков инструкциями и информацией, но затем решил предоставить им больше свободы.

В центре поля дисквалифицирован Паредес, и замены ему по стилю нет. Сыграет ли трудолюбивый Бове? Или же Ле Фе и Пеллегрини сформируют более атакующую опорную зону в 4-3-3, а Кристанте останется один в отборе? В атаке же Бальданци борется на фланге за место с Эль-Шаарави.

Никола обещает кое-какие замены в "Кальяри" по сравнению с матчем Кубка. Логично, что одной из них станет Прати, заменив, например, Паволетти. Ведь с тремя форвардами выходить на "Рому" слишком нахально. Янкто, Макумбу и арендоваеный у "Аталанты" Адопо - другие варианты среди полузащитников. В обороне же вариантов меньше, поскольку Мина дисквалифицирован, а Зортеа под вопросом из-за травмы.

Схема теоретически должна остаться 3-4-2-1, но будет больше похожа на 3-5-2.

"Кальяри": Скуффет, Витеска, Луперто, Оберт, Дзаппа, Марин, Дейола, Ауджелло, Прати, Лувумбо, Пикколи

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Ле Фе, Лоренцо Пеллегрини, Суле, Довбик, Эль-Шаарави

Цифры и факты

"Рома" выиграла последних четыре очных матча. В предыдущем сезоне - с результатами 4:0 и 4:1. Правда, в шести матчах до того победила лишь в половине при двух ничьих и поражении

В Кальяри в последних шести очных матчах "Рома" победила четырежды при ничьей и поражении. Правда, три из четырех побед состоялись с разницей в один мяч

Результаты команд Давиде Николы в последних шести матчах против "Ромы" - три победы и три поражения. Результаты пяти последних таких домашних - три победы и два поражения. Последний такой, дома с "Эмполи" в 38-ом туре сезона 2023/24, завершился победой со счетом 2:1

"Рома" победила лишь в одном из пяти своих последних матчей лиги (две ничьи и два поражения) и лишь в одном из семи последних во всех официальных турнирах (три ничьи и три поражения). "Кальяри" победил в одном из семи своих последних в лиге (три ничьи и три поражения)

"Рома" выиграла лишь один из шести предыдущих гостевых матчей лиги (три ничьи, два поражения), да и тот - благодаря голу на 95-ой минуте. "Кальяри" выиграл лишь один из предыдущих пяти домашних в лиге, но и проиграл лишь один (три ничьи). Его победа состоялась благодаря голу на 88-ой минуте, поражение - из-за голов на 89-ой и 13-ой добавленной

Последние результаты "Кальяри" дома в лиге против команд Топ-10 предыдущего сезона - победа над "Аталантой", ничьи против "Наполи" и "Ювентуса" и поражение со счетом 2:3 от "Фиорентины" из-за пропущенных на 89-ой и 13-ой добавленной минутах

"Рома" забивала в 11-ти из 12-ти своих последних официальных матчей, но и пропускала в девяти из последних десяти. "Кальяри" забивал в девяти из десяти своих последних таких и пропускал в 11-ти из 12-ти

В апреле и мае во всех турнирах "Рома" забила два мяча после 80-ой минуты и пропустила пять таких, "Кальяри" забил четыре таких и пропустил шесть

Прогноз: Кальяри - Рома 1:2

Выезд на Сардинию всегда неудобен для всех. 4:1 "Ромы" там в предыдущем сезоне - аномалия. Ныне она не совсем готова, отвлечена на Дибалу и Карсдорпа, неукомплектована в обороне, потеряла важного опорника. Она должна пропустить. Хотя и забить. Уж точно стоит ожидать голов от обеих команд в концовке матча. А результат - все же логичнее предположить, что "волки" выцарапают победу.

Забьет ли Довбик? Ощущение, что да.

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