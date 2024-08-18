Дебют Довбика. Кальяри - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.08.2024

В первый день первого тура Серии А нового сезона "Интер", "Милан", "Фиорентина" и "Торино" уже потеряли очки. Четыре команды Топ-10 предыдущего сезона, четыре претендента на Еврокубки в нынешнем. Такие результаты добавляют энтузиазма их конкурентам. Правда, "Рому" ожидает весьма непростой выезд на Сардинию. Удастся ли там дебют Артема Довбика?

Серия А. Первый тур

18 июля. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Рома"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

Уже шесть сезонов подряд "Рома" не завершала в зоне Лиги Чемпионов. В последний раз, когда играла там, Даниэле Де Росси еще забивал за нее "Порту" в 1/8 финала. Все ее мысли, все цели направлены на возвращение туда. Уже с главным тренером Де Росси, проводящим свое первое летнее межсезонье в тренерской карьере.

Спокойным это межсезонье не получилось. Клуб решил не выкупать Ромелу Лукаку, своего лучшего бомбардира предыдущего сезона, автора 13-ти голов в лиге и 21-го во всех турнирах. Ушли полезные защитники Льоренте и Кристенсен, а вместо них до сих пор никто не пришел. Затем вдруг впервые за три года владельцы клуба решили потратить деньги на трансферы и выложили за Энцо Ле Фе, Матиаса Суле и Довбика около 90-та миллионов евро.

На данный момент же клуб сильно занят проблемами с Риком Карсдорпом и Пауло Дибалой, от которых хочет избавиться. Отношения с первым пресса называет "войной", насчет другого войну готовы затеять болельщики, уже вывесившие баннеры на тренировочной базе клуба против его ухода. Все разговоры сейчас об аргентинце. И Де Росси вынужден требовать сфокусированность только на "Кальяри". Поскольку чувствует, что такой нет.

В самом "Кальяри", разумеется, гораздо тише. Он спасся от вылета в предыдущем сезоне, причем еще до последнего тура, красиво попрощался с завершившим карьеру Клаудио Раньери, назначил вместо него чудотворца, специалиста по спасению команд от вылета Давиде Николу, спасшего в предыдущем сезоне "Эмполи" на последних минутах победой как раз над "Ромой", и готов бороться против вылета вновь.

Он уже начал сезон, в Кубке, и на фоне проблем других команд Серии А справился довольно четко, переиграв дома "Каррарезе" из Серии Б со счетом 3:1 (дубль новичка Пикколи и гол вышедшего на замену Прати). Никола, правда, очень недоволен пропущенным. Как и в целом физическими кондициями и мощью в единоборствах. Но в итоге игрой остался доволен.

"Кальяри" не ищет владение мячом и высокий прессинг, а сосредотачивается на порядке в обороне и контратаках, на силовой борьбе. Так было при Раньери, так должно быть при Николе. У Раньери также замены постоянно забивали и ассистировали, и здесь уже Прати отличился. "Рома" же при Де Росси как раз ищет доминирование, мяч, высокий прессинг, при этом желает играть очень быстро. Ожидаем высокие скорости.

Последние матчи команд

Кадры

Дибала в заявке, но, скорее всего, начнет в запасе. Суле и Довбик очень близки к стартовому составу. От последнего Де Росси ожидает игру, похожую на Лукаку, без особых болтаний в глубине поля, с нацеленностью на ворота, с присутствием в штрафной площадке, с большим количеством ударов по воротам. Кстати, тренер сообщил, что в первые недели сильно нагружал новичков инструкциями и информацией, но затем решил предоставить им больше свободы.

В центре поля дисквалифицирован Паредес, и замены ему по стилю нет. Сыграет ли трудолюбивый Бове? Или же Ле Фе и Пеллегрини сформируют более атакующую опорную зону в 4-3-3, а Кристанте останется один в отборе? В атаке же Бальданци борется на фланге за место с Эль-Шаарави.

Никола обещает кое-какие замены в "Кальяри" по сравнению с матчем Кубка. Логично, что одной из них станет Прати, заменив, например, Паволетти. Ведь с тремя форвардами выходить на "Рому" слишком нахально. Янкто, Макумбу и арендоваеный у "Аталанты" Адопо - другие варианты среди полузащитников. В обороне же вариантов меньше, поскольку Мина дисквалифицирован, а Зортеа под вопросом из-за травмы.

Схема теоретически должна остаться 3-4-2-1, но будет больше похожа на 3-5-2.

"Кальяри": Скуффет, Витеска, Луперто, Оберт, Дзаппа, Марин, Дейола, Ауджелло, Прати, Лувумбо, Пикколи

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Ле Фе, Лоренцо Пеллегрини, Суле, Довбик, Эль-Шаарави

Цифры и факты

"Рома" выиграла последних четыре очных матча. В предыдущем сезоне - с результатами 4:0 и 4:1. Правда, в шести матчах до того победила лишь в половине при двух ничьих и поражении

В Кальяри в последних шести очных матчах "Рома" победила четырежды при ничьей и поражении. Правда, три из четырех побед состоялись с разницей в один мяч

Результаты команд Давиде Николы в последних шести матчах против "Ромы" - три победы и три поражения. Результаты пяти последних таких домашних - три победы и два поражения. Последний такой, дома с "Эмполи" в 38-ом туре сезона 2023/24, завершился победой со счетом 2:1

"Рома" победила лишь в одном из пяти своих последних матчей лиги (две ничьи и два поражения) и лишь в одном из семи последних во всех официальных турнирах (три ничьи и три поражения). "Кальяри" победил в одном из семи своих последних в лиге (три ничьи и три поражения)

"Рома" выиграла лишь один из шести предыдущих гостевых матчей лиги (три ничьи, два поражения), да и тот - благодаря голу на 95-ой минуте. "Кальяри" выиграл лишь один из предыдущих пяти домашних в лиге, но и проиграл лишь один (три ничьи). Его победа состоялась благодаря голу на 88-ой минуте, поражение - из-за голов на 89-ой и 13-ой добавленной

Последние результаты "Кальяри" дома в лиге против команд Топ-10 предыдущего сезона - победа над "Аталантой", ничьи против "Наполи" и "Ювентуса" и поражение со счетом 2:3 от "Фиорентины" из-за пропущенных на 89-ой и 13-ой добавленной минутах

"Рома" забивала в 11-ти из 12-ти своих последних официальных матчей, но и пропускала в девяти из последних десяти. "Кальяри" забивал в девяти из десяти своих последних таких и пропускал в 11-ти из 12-ти

В апреле и мае во всех турнирах "Рома" забила два мяча после 80-ой минуты и пропустила пять таких, "Кальяри" забил четыре таких и пропустил шесть

Прогноз: Кальяри - Рома 1:2

Выезд на Сардинию всегда неудобен для всех. 4:1 "Ромы" там в предыдущем сезоне - аномалия. Ныне она не совсем готова, отвлечена на Дибалу и Карсдорпа, неукомплектована в обороне, потеряла важного опорника. Она должна пропустить. Хотя и забить. Уж точно стоит ожидать голов от обеих команд в концовке матча. А результат - все же логичнее предположить, что "волки" выцарапают победу.

Забьет ли Довбик? Ощущение, что да.