Лечче - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.08.2024

"Аталанта" - единственная команда из Топ-8 предыдущего сезона в Серии А, уже отыгравшая официальный матч до нынешнего уик-энда. "Богиня" в среду играла в Суперкубке УЕФА, где сопротивлялась "Реалу", но в итоге уступила со счетом 0:2. Защитник команды Маттео Руджери считает, что такое выступление даст ей прилив энтузиазма и уверенности в себе на сезон, Джан Пьеро Гасперини же считает, что Серия А - совсем другой турнир. Кто окажется прав?

Серия А. Первый тур

19 августа. 19:30. Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Аталанта"

Главный арбитр: Федерико Дионизи

Состояние команд

Карло Анчелотти много хвалил "Аталанту" за игру против его команды в Суперкубке, заявляя, что заставляла его "Реал" по-настоящему страдать. Особенно в первом тайме. Во втором, как он отметил, у бергамцев закончились силы, и мадридцы высвободились. Гасперини также был доволен игрой и потому разочарован результатом: "Мы упустили большой шанс, учитывая, как шла игра, и это меня разочаровывает. Мы должны были быть более жесткими и качественными возле ворот соперника".

Пожалуй, учитывая обстоятельства, такая хорошая игра "Аталанты" удивила. В последних товарищеских матчах она играла плохо, получив 1:4 от "Пармы" и 0:3 от "Санкт-Паули". Кадрово она не укомплектована - Скамакка и Скальвини тяжело травмированы, Толой и Дзаньоло также не играли в том матче из-за травм, Ретеги только пришел и не был готов выходить с первых минут, а Коопмейнерс и Туре требуют уйти.

Ныне ситуация не улучшилась, а даже ухудшилась. Разве что Ретеги добавил несколько важных тренировок и пришел новый опорник Брешианини. В Лечче не поехали еще и Колашинац и Лукман. Причем если Сеад просто травмирован, то Адемола требует трансфера в "Пари Сен-Жермен". А война с Коопмейнерсом продолжается, занимая все умы и страницы местных сайтов и газет.

В "Лечче" все гораздо спокойнее. Весной ему пришлось заменить тренера из-за удара головой Роберто Д'Аверсы в лицо одному из игроков соперника. Лука Готти пришел, увел команду на безопасное расстояние от зоны вылета. В целом из аутсайдеров "джаллоросси" с их динамичным футболом в предыдущем сезоне выглядели лучше всех, особенно - дома.

Правда, летом они продали ведущего защитника Понграчича. А новые игроки из Австрии, Польши и вторых лиг Франции, Испании и Италии - серьезный риск. Некоторые новички должны выйти в стартовом составе уже завтра и не факт, что они готовы. Также "Лечче" активно избавляется от ненужных игроков, которых много.

Команда уже отыграла официальный матч, неделю тому переиграв дома в Кубке "Мантову" из Серии Б (2:1). Открыл счет новый центральный защитник Гаспар, соперник сравнял, но на 86-ой минуте лидер атаки Крстович принес победу.

"Лечче" и "Аталанта" - динамичные команды. Их не очень интересует владение мячом (13-ое и десятое места в лиге в предыдущем сезоне), зато очень интересует скоростная вертикальная игра и удары по воротам (седьмое и четвертое места). Если они в форме, игра между ними должна выйти веселой и динамичной.

Последние матчи команд

Кадры

"Аталанта" привезла в Лечче лишь 13 полевых игроков первой команды. Из них в запасе должны остаться новички опорники Сулемана и Брешианини и разочаровывающий латераль Баккер. Хотя, если опорник Де Роон далеко не впервые отойдет в оборону, Брешианини или Сулемана выйдут на поле, а еще один новичок Годфри останется в запасе. Ретеги дебютирует в стартовом составе.

В Суперкубке ворота защищал Муссо, но в лиге обычно играет Карнезекки.

Схема останется прежней - 3-4-2-1.

В "Лечче", играющем по схеме 4-3-3, состав будет очень похож на тот, что был в матче Кубка. Разве что вингер Банда может сдвинуть испанского новичка Моретте. Таким образом, новички центральный защитник Гаспар и опорник Пьерре дебютируют в лиге за команду. Остальные же играли за нее и в предыдущем сезоне.

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Гаспар, Баширотто, Галло, Пьерре, Рамадани, Рафия, Банда, Крстович, Доргу

"Аталанта": Карнезекки, Годфри, Джимсити, Хиен, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Ретеги

Цифры и факты

В предыдущем сезоне "Аталанта" выиграла у "Лечче" оба матча - 2:0 в гостях и 1:0 дома. Однако в позапрошлом дважды проиграла ему со счетом 1:2. А до этого также дважды победила - 7:2 в гостях и 3:1 дома

Результаты шести последних очных матчей в Лечче - две победы хозяев, ничья и три победы гостей, в том числе та самая 7:2 в 2020-ом году

"Лечче" не выиграл в пяти последних матчах Серии А - три ничьи и два поражения. В том числе 0:2 дома от "Аталанты" в 37-ом туре. Правда, следует отметить, что к тому туру он уже официально обеспечил себе место в лиге

"Аталанта" выиграла шесть матчей лиги подряд в концовке сезона, обеспечив себе место в Лиге Чемпионов, после чего проиграла дома "Фиорентине"

Результаты "Аталанты" в гостевых матчах лиги в предыдущем сезоне - восемь побед, четыре ничьи, семь поражений. Результаты "Лечче" в домашних - шесть побед, шесть ничьих, семь поражений

"Лечче" не забивал в последних трех матчах лиги. При этом в последнем и не пропустил, сыграв 0:0 в гостях против "Наполи". В семи последних матчах лиги он пропустил шесть мячей

"Аталанта" забивала в 12-ти последних матчах лиги. При этом она и не пропускала в двух из трех последних

Прогноз: Лечче - Аталанта 1:1

"Лечче" мало забивает и пропускает. У "Аталанты" кадровые проблемы, неспокойствие из-за демаршей игроков. Явно должна влиять усталость после Суперкубка. Разумеется, "Богиня" - фаворит и более чем способна выиграть. Но на заполненном "Виа Дель Маре" на далеком от Бергамо юге Италии после вояжа в далекую Варшаву, где играла на Суперкубок, будет тяжело. Ничья с небольшим количеством голов реальна.