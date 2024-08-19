Тьяго Мотта против Сеска Фабрегаса. Ювентус - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.08.2024

Первый тур нового сезона уж точно опасен для грандов и вообще для команд Топ-10 предыдущего. Выиграла из первых восьми игравших лишь одна такая - "Лацио". Во многом потому, что играла дома против новичка лиги, подарившего ей три гола. "Ювентус" также играет дома против новичка. Хотя, в отличие от "Венеции", "Комо" полон опытных игроков. Стоит ли туринцам ожидать подарков от Пепе Рейны, Альберто Морено, Андреа Белотти, Симоне Верди, Патрика Кутроне?

Серия А. Первый тур

19 августа. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Комо"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Состояние команд

"Юве" подходит к сезону с теми же проблемами, что и другие гранды - кадровыми. Десяток игроков не тренируются с командой, но их до сих пор не удалось пристроить, в том числе Федерико Кьезу. О чем слишком много разговоров. Покупки начались очень удачно с отличным усилением центра поля - Дугласом Луисом, Кефреном Тюрамом, а также с молодым Кабалем в обороне, но затем застопорились. А нужно усиление и в обороне, и на флангах атаки, да и в центре поля в связи с уходом Адриена Рабио.

Даже пришлось вернуть в команду Уэстона МакКенни, уже отправленного в список изгнанников. Теперь Тьяго Мотта называет его полезным игроком для команды. История американца повторяется с предыдущего сезона. И он и вправду нужен, поскольку даже с ним в заявке "Ювентуса" на матч против "Комо" будут лишь 13 полевых игроков первой команды. И еще трое из юношей.

Сам Мотта впервые в команде такого калибра и лишь в третий раз во взрослой тренерской карьере проводит летнее межсезонье с какой-либо командой. В предыдущий, правда, получилось замечательно, и "Болонья" в блестящем стиле вышла в Лигу Чемпионов. Но в "Ювентусе" другое давление и другие цели. Потому сомнения вокруг него присутствуют и потому он должен сразу же начать мощно, особенно - против такого соперника.

"Комо" же должен уяснить свои настоящие цели. С таким составом, с богатыми владельцами и с Сеском Фабрегасом в качестве главного тренера он начинает думать, что способен на большее, чем борьба против вылета. Но это мнение если не ошибочное, то вредное. Ему нужно прежде всего думать как новичок лиги и потому бороться в каждом матче, за каждое очко. Даже на таком сложном выезде. Способен ли он?

Он уже отыграл официальный матч и вылетел из Кубка, уступив в гостях "Сампдории" в серии пенальти после 1:1 в основное время. Еще и потерял в том матче из-за травмы на 20-ой минуте другого звездного игрока - Рафаэля Варана.

Мотта прививает команде агрессивный интенсивный футбол, совершенно отличающийся от футбола Массимилиано Аллегри. Объединяет обоих лишь один аспект - они не очень любят владение мячом, а любят вертикальные атаки на свободном пространстве. Предоставит ли такое "Комо", в принципе, также желающий играть интенсивно и агрессивно?

Последние матчи команд

Ювентус

Ювентус - Монца 2:0 (лига)

Нюрнберг - Ювентус 3:0 (товарищеский матч)

Ювентус - Брест 2:2 (товарищеский матч)

Атлетико Мадрид - Ювентус 2:0 (товарищеский матч)

Комо

Кальяри - Комо 1:3 (товарищеский матч)

Комо - Аль-Хиляль 0:1 (товарищеский матч)

Комо - Вольфсбург 0:0 (товарищеский матч)

Сампдория - Комо 1:1, пен. 4:3 (Кубок)

Кадры

МакКенни, Фаджоли и Кабал, скорее всего, начнут матч в запасе. Остальные же "взрослые" выйдут на поле сразу. Защитник Тимоти Веа - на позиции правого вингера, на позиции слева - вчерашний юниор Йилдиз, теперь даже получивший десятый номер. Данило после лет игры в центре обороны в своем возрасте вернется на правый фланг. Луис и Тюрам дебютируют. Как и новый вратарь Ди Грегорио, заменивший практически легендарного для команды Войцеха Щенсны.

Тактическая схема - 4-3-3. Хотя возможен переход на 4-1-4-1 либо 4-2-3-1. С теми же игроками на поле.

В "Комо" по сравнению с матчем против "Сампдории" точно не выйдут с первых минут и вообще защитники Варан (травма) и Йовине (дисквалификация), полузащитник Маццителли (травма). Гольданига, Доссена, Абильдгор и Базелли - кандидаты на замену. Верди тогда вышел на замену и теперь попробует сдвинуть вингеров Стрефеццу или Да Кунью. А, может, и "десятку", которого в схеме 4-2-3-1 играл чистый форвард Кутроне позади такого же чистого форварда Белотти. Кутроне тогда забил.

Первым вратарем начинает сезон 41-летний Рейна. Но за ним также опытный Аудеро, игравший в предыдущем сезоне в "Интере".

Цифры и факты

"Ювентус" и "Комо" в последний раз играли вместе в Серии А в сезоне 2002/03. Тогда в гостях "Юве" победил (3:1), но дома сыграл лишь 1:1. В целом в двух из шести последних очных матчей во всех турнирах туринцы победили, еще четыре завершились вничью. В трех последних очных матчах в Турине состоялись три ничьи - 0:0, 0:0, 1:1

В десяти последних очных матчах на всех полях "Ювентус" не проигрывал "Комо" - четыре победы, шесть ничьих. Дома же проиграл лишь однажды в истории - в 1951-ом году

В семи последних домашних очных матчах "Ювентус" не забивал "Комо" более одного мяча. В 13-ти последних на всех полях он делал это дважды. В том числе в последнем хронологически в 2003-ем году

В предыдущем сезоне "Ювентус" выиграл лишь половину матчей у новичков лиги - три победы, три ничьи. Причем две из трех побед принесли голы после 80-ой минуты

"Комо" не проигрывал в десяти последних матчах лиги - шесть побед, четыре ничьи. "Ювентус" - в восьми - две победы и шесть ничьих. Правда, первый играл в Серии Б

В пяти последних домашних матчах лиги "Ювентуса" забивалось менее трех мячей. В том числе дважды 0:0. При этом сам он пропустил в этих пяти лишь один мяч

Прогноз: Ювентус - Комо 2:0, "тотал меньше" 2.5

"Ювентус" лишь начинает с Моттой, неопытным тренером, выходит с куцым составом, товарищеские матчи провел слабо. Да еще и статистика против "Комо" не лучшая. С другой стороны, статистика эта очень давняя, а Фабрегас еще менее опытен как тренер, чем Мотта (дебют Сеска в Высших дивизионах), да и летнее межсезонье завершил не лучше. И из Кубка уже вылетел от команды из Серии Б.

Сенсация здесь в виде даже ничьей почти невозможна. На что стоит ставить, так это на то, что "Юве" не забьет много, а "Комо" не забьет вообще.