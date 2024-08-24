Парма - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.08.2024

"Милан" начал сезон в Серии А неудовлетворительно. Спасшись от поражения дома от девятой команды лиги предыдущего сезона лишь после 88-ой минуты. Теперь его ожидает новичок лиги, правда, в гостях. Вывеска "Парма'" - "Милан" была очень привлекательной в 90-х годах, но теперь речь о встрече команды, игравшей еще в предыдущем сезоне в Серии Б, со второй командой Высшего дивизиона, но чувствующей себя неуютно.

Серия А. Второй тур

24 августа. 19:30. Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Милан"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

В матче против "Торино" миланский гранд не мог даже установить доминирование. Создал в атаке мало. Оставлял дыры в центре поля и в обороне. Паулу Фонсеке также пришлось ставить Алексиса Салемакерса на три позиции во время матча - левого защитника, правого вингера и правого защитника. Логично, что команда пропустила дважды. Удалось забить дважды - на 89-ой и 95-ой минутах - и хотя бы не проиграть. Но позитива, кроме характера и полезности замен, сделавших два гола и ассист, мало.

"В первом тайме у нас не было высокого прессинга, и это облегчило сопернику атакующие действия. Мы должны играть быстрее и не давать сопернику времени на раздумья. Второй тайм был другим, мы были более агрессивны, чаще выигрывали борьбу за мяч и имели шансы выиграть матч", - заявил Фонсека. "Мы все же подали сигнал, поскольку были практически мертвы, но вернулись" - сказал Альваро Мората. "Но мы должны тяжело работать и изменить наш менталитет, потому что нам нужны победы".

Оптимизм португальский специалист черпает именно в умении отыграться, вытащить в самой концовке настолько проигрышный матч. А также в продвижении новичков к полной готовности. В первом туре пришлось выставить стартовый состав без них. И не только без них, но и без старожилов команды, игравших на Евро и очень уставших там. Теперь Тео Эрнандес, Рейндерс и Павлович готовы играть. Хотя Фонсека заявляет, что Эмерсон Рояль и Фофана все еще не готовы. Так что состав все еще не полон.

"Парма" лишь хотела не проиграть в своем первом матче после трех лет вне Серии А. Это удалось сделать, причем против участника Еврокубков трех последних лет. "Крестоносцы" сильно уступали "Фиорентине" по статистическим показателям, но в итоге создали даже больше опасных моментов, и вратарь флорентийцев Пьетро Терраччьяно работал тяжелее, чем его визави Зайон Сузуки.

В матче против "Фиорентины" "Парма" владела мячом 37 процентов времени. Вряд ли стоит ожидать намного более высокие проценты сегодня. Умение действовать в позиционной атаке против плотной обороны, а также перерезать контратаки - то, что требуется сегодня от "Милана". От его же соперника - организованная оборона, скорость и четкость в реализации.

Последние матчи команд

Парма

Галатасарай - Парма 0:2 (товарищеский)

Хайденхайм - Парма 1:0 (товарищеский)

Парма - Аталанта 4:1 (товарищеский)

Парма - Палермо 0:1 (Кубок)

Парма - Фиорентина 1:1 (лига)

Милан

Манчестер Сити - Милан 2:3 (товарищеский)

Милан - Реал Мадрид 1:0 (товарищеский)

Барселона - Милан 2:2 (товарищеский)

Милан - Монца 3:1 (товарищеский)

Милан - Торино 2:2 (лига)

Кадры

Мората успел выйти на замену, забить и получить травму. Заменит его, как заявил сам Фонсека, Окафор, автор второго гола. Не классический форвард, а скорее вингер. Форвард, Йович, отыгравший плохо с первых минут, начнет в запасе.

Скорее всего, Фонсека и далее будет продолжать с Пулишичем в роли "десятки". Тогда справа выйдет Чуквуэзе либо Салемакерс, а в центре за две позиции борются Рейндерс, Беннасер и Лофтус-Чик. Если все же Пулишич отойдет вправо, выйдут все три игрока центральной зоны.

Эрнандес должен выйти на левом фланге обороны. В ее центре вместо провалившего первый матч Тиава должен выйти Павлович. А если он не готов - Габбия. А вот Рояль еще не готов, потому справа скорее останется Калабрия.

В "Парме" возвращается защитник и капитан Дельпрато. Он может сыграть справа или в центре. Не вернулись Эрнани, Бенедичак, Шарпентье, Осорио и Ди Кьяра под вопросом. В целом же Фабио Пеккья не очень хочет менять состав, добывший ничью в первом туре.

"Парма": Сузуки, В. Кулибали, Балог, Чиркати, Валери, Эстевес, Сом, Бернабе, Ман, Бонни, Михайла

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Павлович, Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Леау, Окафор

Цифры и факты

В восьми последних очных матчах на счету "Милана" шесть побед и две ничьи. Правда, эти две ничьи состоялись в последних пяти. В четырех последних в Парме на счету "Милана" три победы (в том числе со счетом 5:4 в 2014-ом году) и ничья, правда до этого "Парма" выиграла и свела вничью такие

"Милан" забивал "Парме" в 16-ти последних очных матчах лиги. "Парма" забивала ему в 11-ти из последних 12-ти таких

"Милан" не побеждал в семи из последних восьми матчей Серии А - победа, пять ничьих и два поражения

"Милан" забил в 27-ми из 28-ми последних матчей в Серии А, а пропустил в семи из последних восьми

Четыре последних матча лиг (Серии А и Серии Б) "Пармы" завершились со счетом 1:1

В 12-ти последних сезонах в Серии А "Милан" добывал хотя бы одну победу в двух первых турах

Прогноз: Парма - Милан 1:1

Фонсека требует агрессивнее прессинговать и мешать сопернику строить атаки. Но на такой ранней стадии сезона и его каденции трудно ожидать лучшую физическую форму и лучшую организованность для прессинга. И "Парма" с ее защитным стилем может этим воспользоваться. А строить позиционные атаки ей не очень и нужно. Ей нужны контратаки, а против скорости ее вингеров Фонсека как раз и предостерегает.

Логично предположить, что обе команды забьют. Что же касается результата, то очередная ничья 1:1 "Пармы" возможна.