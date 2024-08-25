Торино - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.08.2024

В начале сезона "Аталанта" в разъездах. Суперкубок УЕФА в Варшаве, первый тур лиги на юге Италии. Турин значительно ближе, на том же севере, что и Бергамо. Но когда у тебя в заявке лишь 13 полевых игроков взрослой команды, любой выезд сложен. Тем более - против команды, играющей мощно, быстро и агрессивно и проигравшей дома в лиге в предыдущем сезоне лишь два матча.

Серия А. Второй тур

25 августа. 19:30. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Аталанта"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

Уже выезд в Лечче вызывал опасения и из-за долгих путшествий, и из-за тех же 13-ти взрослых полевых игроков в заявке. Пришлось предоставлять дебют в стартовом составе совсем свежим новичкам Ретеги и Брешианини. Но они сделали по дублю, своему первому в Серии А в карьере, в целом команда, кроме первых минут 20-23, играла замечательно и в итоге добралась до 4:0. Да и в те 20-23 минут сопернику ничего не позволяла.

Джан Пьеро Гасперини благодарил игроков за перфоманс в таких обстоятельствах, который назвал "великолепным" и "блестящим".

Вопрос в том, постоянно ли будет хватать этих 13-ти игроков и постоянно ли можно будет рассчитывать на голы и даже дубли игроков, которые этого обычно не делают. И вправду ли команда настолько плотно отгородилась от темы трансферов и демаршей Тона Коопмейнерса и Адемолы Лукмана, отказывающихся тренироваться? Ведь пресса говорит об этом постоянно.

"Торино" - серьезный соперник. Претендент на Еврокубки. По игре в первом туре он переиграл "Милан" в гостях, вел со счетом 2:0, и лишь наивность помешала удержать победу. Были пропущены голы на 89-ой и 95-ой минутах. Умение играть жестко в единоборствах, обороняться и контратаковать осталось от ученика Гасперини Ивана Юрича, а новый главный тренер Паоло Ваноли пытается добавить владение мячом.

Как раз ему не удалось отгородиться от трансферов. "Торо" продал летом ведущих защитников Буонджорно и Белланову, причем последнего - пару дней назад "Аталанте". А приводит вместо них в аренду гораздо менее сильных. Белланову заменил Маркус Педерсен, вылетевший с "Сассуоло" в предыдущем сезоне. И Ваноли признал, еле сдерживая злость, что продали Рауля без его ведома и разрешения. Говоря об "ударах, которые нужно выдерживать".

Болельщики "Торино" сегодня собираются устроить марш протеста по улицам Турина против владельца клуба Урбано Кайро, явно ожидаются и протесты на стадионе.

Матч этих интересных команд хотелось бы увидеть позже, когда они в полном составе. Но и сейчас обе выглядят в очень хорошей форме, так что должно быть интересно. "Аталанте" тяжеловато в позиционных атаках против плотной обороны, но насколько плотной в домашнем матче будет оборона "Торино"?

Последние матчи команд

Кадры

Белланова не в заявке "Аталанты". Как и Толой, Колашинац, Баккер, Скамакка, Сулемана, Скальвини и, разумеется, Лукман и Коопменерс. Впервые в заявке новейший новичок Самарджич, способный помочь и в центре поля, и в атаке. Разумеется, он еще не готов к стартовому составу. Дзаньоло возвращается после травмы и должен дебютировать, но также не с первых минут. Также из "взрослых" будет ждать на скамейке, скорее всего, защитник Годфри.

У "Торино" травмированы Схуурс, Гинейтис и Влашич. Его заявка также отнюдь не богата "взрослыми" - 15-16 таких полевых игроков. Тамез может прорваться в стартовый состав в обороне или центре поля, Адамс - в атаке, но, скорее всего, единственным изменением по сравнению с первым туром будет выход нового латераля Борны Сосы (пришел из "Аякса"). Он сыграет слева, а Лазаро перейдет направо и заменит Белланову. Хотя если хорват еще не готов - придется выпускать юного Дембеле.

Обе играют с тремя центральными защитниками, но "Торино" – 3-5-2, а "Аталанта" – 3-4-2-1.

"Торино": Милинкович-Савич, Войвода, Коко, Мазина, Лазаро, С. Риччи, Илич, Линетти, Соса, Д. Сапата, Санабрия

"Аталанта": Муссо, Де Роон, Джимсити, Хиен, Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Руджери, Брешианини, Де Кетеларе, Ретеги

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 3:0, а до этого в семи очных матчах "Аталанта" выиграла пять при двух ничьих

Домашняя победа со счетом 3:0 прервала серию "Торино" из четырех поражений от "Аталанты" дома

В десяти последних очных матчах на всех полях было забито более двух мячей, в шести из них - более трех. В том числе 2:4, 4:4, 3:3 и 7:0 в пользу "Аталанты" (такой разгром состоялся в Турине). "Аталанта" забивала в девяти из десяти последних очных матчей, "Торино" - в девяти из 11-ти

"Аталанта" забивала в 13-ти последних матчах лиги подряд, не пропуская в трех из последних четырех

"Торино" не забивал в пяти из восьми последних матчей лиги. Три из них завершились со счетом 0:0

"Торино" проиграл лишь два матча против команд Топ-8 предыдущего сезона из последних семи - "Интеру" в апреле (0:2) и "Аталанте" (0:3) в конце мая. 0:0 с "Фиорентиной", "Ювентусом" и "Болоньей", 3:1 и 2:2 с "Миланом" - таковы его другие результаты за это время

Результаты "Торино" дома в лиге в предыдущем сезоне - восемь побед, девять ничьих, из них семь - со счетом 0:0, и поражения от "Интера" и "Лацио"

"Аталанта" выиграла четыре последних гостевых матча лиги сразу после лишь одной победы в пяти таких

Прогноз: Торино - Аталанта 2:2

Матчи между этими командами часто очень интересны и непредсказуемы, хотя "Аталанта" чаще всего побеждает. Она сильна и более спокойна, но короткий состав может наконец-то ударить по ней. Может ударить по "Торино" протест болельщиков, но все же дома он очень редко проигрывает. Можно ставить на то, что не проиграет и на этот раз.