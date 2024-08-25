Наполи - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.08.2024

"Наполи" отчаянно пытается опомниться от провала в первом туре. На фоне панических криков прессы и своего же главного тренера. На фоне, скорее всего, полупустого "Стадио Марадона". И против участника Лиги Чемпионов, в мае довольно легко победившего его на этом самом стадионе. Правда, "Болонья" сильно изменилась за лето, и не к лучшему. Неужели настолько, что не способна выиграть такой матч?

Серия А. Второй тур

25 августа. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Болонья"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

После ухода летом Тьяго Мотты, Джошуа Зиркзее и Риккардо Калафиори от "Болоньи" ожидают регресса. Выход в любой Еврокубок будет казаться успехом. Потому начало каденции Винченцо Итальяно ничьей дома с "Удинезе", еле спасшимся от вылета в предыдущем сезоне, не выглядело сенсацией.

Причем кое-какой позитив можно было заметить. 75 процентов владения мячом, 22:4 по ударам по воротам. Подвела реализация. В принципе, и в предыдущем сезоне "Болонья", бывало, таким образом теряла очки дома против аутсайдеров. Тот же "Удинезе" команда Мотты вообще не переиграла дважды. Что не помешало ей пробиться в Лигу Чемпионов. Да и нынешние удинцы явно не просты, ведь вчера победили "Лацио".

Проблема в подтверждении диагнозов Итальяно. Его "Фиорентина" так и играла три года - с огромным преимуществом и ужасной реализацией. И так и не смогла завершить сезон в Топ-6.

Антонио Конте нашел позитив и у "Наполи". В первом тайме матча в Вероне, как он заявил, на поле была лишь одна команда - его. Что касается игры в обороне - он прав, ведь до перерыва сопернику не позволили ни одного удара по воротам. Но после перерыва неаполитанцы развалились сразу же и безнадежно, и Конте пришлось извиняться перед болельщиками за непростительный провал.

В принципе, и первым таймом ему гордиться нечего, ведь тогда "Наполи" играл медленно, мало создавал, а если создавал - то силами своих опорников или с ошибок соперников. Ну а второй был одним сплошным позором, поставившим на уши прессу и форумы. Поток критики в адрес клуба, команды и тренера достиг уровня цунами.

Конте боится, что такой второй тайм разбудил "скелеты в шкафу" из предыдущего сезона и заставил команду бояться. Он также говорит о начале стройки, о критическом, деликатном моменте в истории клуба, о нулевом годе и не знает, когда команда будет готова - через полгода, год или два.

Первый официальный матч сезона также не принес много радости - огромное статистическое преимущество, но 0:0 дома с "Моденой" из Серии Б в Кубке и победа лишь в серии пенальти.

Вчера "Наполи" впервые услышал хорошие новости - о наконец-то достигнутой договоренности с "Челси" о покупке любимца Конте Ромелу Лукаку. Также команду пополнил новый вингер - Давид Нерес. Способны ли эти новости разбудить ее?

"Наполи" и Итальяно обожают огромные проценты владения мячом. Но при этом Конте и "Болонья" такое не любят, ставя на скоростные вертикальные атаки. Очень интересно, как сложится в очном матче. В чей футбол будут играть команды - в свой традиционный или своего тренера? В первом туре "Наполи" играл в свой футбол, а не Конте, а "Болонья" - в футбол Итальяно, а не свой. То есть обе владели мячом очень много - 70-75 процентов. Но успеха это не принесло.

Последние матчи команд

Кадры

Нерес в заявке, но еще не готов к стартовому составу. Буонджорно опомнился от травмы и должен выйти в центре обороны вместо Жезуса. Слева Оливера может заменить Спинаццолу. А в центре атаки Распадори - Симеоне. Вот и все изменения, которые реально может произвести Конте. Хотя после Вероны, разумеется, ему хотелось бы сменить всех.

В "Болонье" также вариантов немного. Новые крайние защитники Холм и Миранда более готовы, чем неделю тому. Но не факт, что сдвинут Поша и Ликоянниса. Более готов и новый форвард Даллинга, но Кастро и Одгар - все еще более сильные варианты. А на флангах атаки после травмы Камбиаги даже особых вариантов нет - Ндой и Орсолини. Хотя там может выйти кто-то из опорников. Фаббиан, Эбишер, Моро.

В центре обороны Лукуми близок к возвращению, но вряд ли в стартовый состав. А новый опорник Побега уже будет в заявке.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Мадзокки, Лоботка, Ангисса, Оливера, Политано, Распадори, Кварацхелия

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Эрлич, Миранда, Фройлер, Эбишер, Фаббиан, Орсолини, Кастро, Ндой

Цифры и факты

После пяти побед "Наполи" в очных матчах подряд последние три завершились без таких - две ничьи и поражение. Причем в предыдущем сезоне неаполитанцы даже не забивали "Болонье" - 0:0 в гостях, 0:2 дома

"Наполи" не побеждал в восьми последних матчах лиги на всех полях - пять ничьих и три поражения. Дома он не побеждал в последних шести - четыре ничьи и два поражения

"Болонья" побеждала лишь в одном из шести последних матчей лиги - "Наполи" в гостях со счетом 2:0. Также за это время на ее счету четыре ничьи и поражение

"Болонья" проиграла последний гостевой матч лиги, но в восьми таких до этого пять раз победила и трижды сыграла вничью

Результаты "Болоньи" в последних гостевых матчах лиги против команд Топ-10 предыдущего сезона - 2:2 с "Миланом", 0:0 с "Торино", 2:1 над "Лацио" и "Аталантой", 3:1 над "Ромой", 2:0 над "Наполи"

За последние 30 лет "Наполи" проигрывал оба первых матча сезона в лиге однажды - в сезоне 2000/01

В первом туре "Болонья" показала лучший результат в лигах Топ-5 по ожидаемым голам (xG) - 3.25. Тем не менее, забила лишь однажды и не победила

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Антонио Конте выиграл семь из последних десяти матчей против "Болоньи" (две ничьи и поражение), Винченцо Итальяно - три из восьми матчей против "Наполи" (две ничьи, три поражения)

Прогноз: Наполи - Болонья 1:1

В предыдущем сезоне "Болонья" была специалистом по гостевым матчам против грандов. Особенно - неорганизованных, как "Наполи", которого уверенно победила в Неаполе в мае. Теперь, правда, это уже не та "Болонья", а "Наполи" ищет реванш за позор в Вероне. Хотя все равно он остается неорганизованной и боязливой командой, которую может потопить одна ошибка.

Течение этого матча крайне сложно предсказать, слишком много факторов, нюансов. Уж точно фактором будет слабая реализация. Скромная ничья - реальный вариант.