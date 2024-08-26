Эллас Верона - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.08.2024

Свежий ветер подул в "Ювентусе" после победы над "Комо" в первом туре. Его болельщики уже надеются, что тот матч обещает не только победы, но и яркую, динамичную игру с желанием доминировать. Но не слишком ли рано впадать в эйфорию? Не собьет ли ее уже после второго матча "Верона", также победившая в первом туре со счетом 3:0, причем гораздо более статусную команду, чем "Комо"?

Серия А. Второй тур

26 августа. 21:45. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус"

Главный арбитр: Антонио Джуа

Состояние команд

Минут 20 ушло у "Ювентуса" на раскачку. Тогда он не создавал ничего. Хотя и не позволял ничего сопернику. А затем Мбангула закрутил мяч в дальний угол - и началось веселье "бьянконери", которое хочет видеть Тьяго Мотта и по которому болельщики безнадежно изголодались после скучной эры Массимилиано Аллегри. Еще и с урезанным составом со всего 13-ю взрослыми полевыми игроками в заявке.

Мотте особенно понравились оборона и чтение игры подопечными. И он в целом доволен первым матчем.

Впрочем, а следует ли впадать в эйфорию от победы дома над новичком лиги? Логично ли рассчитывать, что в каждом матче за тебя будет забивать дебютант взрослого футбола как Мбангула и целых два крайних защитника как Веа и Камбиазо? Мотта логично говорит, что впереди матч иного вида, и его команда стоит ногами на земле, а не витает в облаках. Что должна улучшать все.

Он говорит о "Вероне" как об агрессивной организованной команде в форме, победившей претендента на титул чемпиона. О том, что она умеет обороняться, бороться, бегать, контратаковать и проиграла "Ювентусу" лишь один из пяти предыдущих домашних матчей.

Победа над "Наполи" Антонио Конте со счетом 3:0 - очень приличное достижение. Тем более - для "Вероны", которая из-за постоянных серьезных экономических проблем вынуждена продавать лучших игроков в каждом Меркато и набирать ноунеймов. Ноунеймы, игроки в первом матче Серии А в карьере, и забивали "Наполи". Ливраменто из Второго голландского дивизиона, Москера из Чемпионата Колумбии.

В первом тайме подопечные Паоло Дзанетти, нового тренера "Вероны", не нанесли ни одного удара по воротам неаполитанцев, лишь защищались и ошибались в обороне. Если будут так играть - "Ювентус" накажет их. Или если как играли в матче Кубка против "Чезены" из Серии Б, который дома проиграли (1:2). Но если будут играть как во втором тайме неделю тому, с четкой обороной и отличными контратаками - способны добыть результат.

Победитель этого матча (если не будет ничьей) станет единственной командой Серии А с шестью очками после двух туров. А если будет ничья - обе команды возглавят турнирную таблицу.

Последние матчи команд

Кадры

"Верона" потеряла важного опорника Сердара еще в первом тайме первого тура. Но Белахьян четко заменил его. Автор дубля в первом матче Москера вышел на замену и теперь желает выйти с первых минут, сдвинув Тенгстедта. Также Суслов оправился от травмы. Неделю тому он заменил Кастаноса во время матча, теперь готов к стартовому составу.

"Ювентус" еще и потерял опорника Кефрена Тюрама и крайнего защитника Тимоти Веа, начавших первый матч с первых минут. А новички еще не успели подойти. То есть ожидается всего 11 взрослых полевых игроков в заявке. Это если Данило пройдет тесты и окажется готовым к игре, что тоже не факт.

Значит, юниор Мбангула сохранит место в стартовом составе, а Савона получит его впервые в карьере. Хотя справа может выйти универсал МакКенни. А в центре поля Тюраму как раз есть замены - Дуглас Луис и Фаджоли. Справа же в атаке, где играл Веа, сыграет другой защитник Камбиазо. Оба ведь забили в первом туре.

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа, Давидович, Коппола, Фресе, Белахьян, Дуда, Суслов, Ливраменто, Лазович, Москера

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Бремер, Кабал, Дуглас Луис, Локателли, Камбиазо, Йилдиз, Мбангула, Влахович

Цифры и факты

"Ювентус" выиграл четыре из пяти последних матчей против "Вероны" на всех полях, не пропустив в этих четырех победных. Но последний хронологически завершился со счетом 2:2. А три из четырех побед состоялись со счетом 1:0

В пяти последних очных матчах в Вероне "Ювентус" победил лишь однажды, проиграв дважды и дважды сыграв вничью. В последних девяти таких он выиграл трижды, четырежды сыграл вничью и дважды проиграл

"Ювентус" забивал "Вероне" в 25-ти последних матчах на всех полях во всех турнирах

В восьми из девяти последних очных матчей лиги в Вероне забивали обе команды. В девятом забил лишь "Ювентус"

В шести последних официальных матчах с участием "Вероны" забивалось более двух мячей. Причем она забивала во всех шести, а соперники - в пяти из них

"Ювентус" победил в двух последних матчах лиги после шести ничьих подряд. Он не проигрывал в последних девяти. "Верона" проигрывала дважды в последних восьми, в частности, сыграв вничью с "Аталантой" и "Интером" и победив "Фиорентину" и "Наполи"

Прогноз: Эллас Верона - Ювентус 1:2

В предыдущем сезоне "Верона" отчаянно боролась против вылета, но делала это через хорошие результаты против грандов. И нынешний начала так. Кроме того, ее домашняя статистика против "Ювентуса" хороша, а последний с очень короткой скамейкой. Так что матч ожидается тяжелый. Обе должны забить. Но все же скорее "Юве" вырвет победу.