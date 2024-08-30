Интер - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.08.2024

Первая очная встреча участников Еврокубков от Италии в сезоне. Еще и сразу же двух "нерадзурри". Команд, которым Opta Analyst прогнозирует два первых места в лиге по итогам сезона. Правда, начали они сезон по игре не слишком впечатляюще. Наберут ли нужную форму к такому важному и сложному Топ-матчу?

Серия А. Третий тур

30 августа. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Состояние команд

Чемпион явно не в лучшей форме. Но по такой четыре очка за два тура - хорошо. Да и в первом он победил бы на сложном выезде "Дженоа", если бы Биссек не сыграл рукой в своей штрафной в добавленное время. Главный фаворит лиги умеет набирать очки, даже когда испытывает проблемы, а это - главное для завоевания Скудетто.

Тем временем же "Ювентус" стал единственной командой лиги с шестью очками после двух туров, еще и дважды выиграл со счетом 3:0. К тому же, впечатляюще усиливается в Меркато. Отпускать его нельзя.

Во втором туре "Интер" справился без травмированного Лаутаро Мартинеса. Забил "Лечче" ранний гол, когда мяч отскочил от дублера Лаутаро новичка Тареми и скорее попал в защитника Дармиана. Забил второй на 70-ой минуте с пенальти. Не создал много, кроме этого. Зато, в отличие от первого тура, уверенно обезопасил оборону.

Симоне Индзаги после первого матча признал, что команда не была достаточно организованной и четкой, что сделала недостаточно. А после второго - особо похвалил Тареми, но и в целом команду за борьбу и сфокусированность. Отмечая, что не лучшая игровая форма в такое время понятна.

"Аталанта" в первом туре как раз отыграла отлично. Не считая обоюдно серых и скучных первых 20-23 минут. Далее она разгромила в гостях тот же "Лечче" (4:0). Причем дебютанты стартового состава Матео Ретеги и Маттео Брешианини сделали по дублю. Джан Пьеро Гасперини восхищался подопечными и говорил о великолепной игре.

Не остался он разочарован и вторым туром. Заявлял, что его команда много создала и не теряла свой путь. И вправду, она создала 25 ударов по воротам "Торино", девять - в створ, две стойки. Однако при этом не контролировала центр поля и игру вообще, пропускала очень много атак. Да еще и не реализовала пенальти Пашалича в добавленное время.

Перед началом лиги она еще и играла Суперкубок УЕФА. В котором доставила немало проблем "Реалу", но не забила, а во втором тайме пропустила дважды. Тогда Гасперини также остался доволен игрой и поэтому очень разочарован, расстроен результатом.

Следует отметить, что на оба матча лиги "Аталанта" сумела заявить лишь 13 полевых игроков взрослой команды. Из-за травм и демаршей игроков, желающих уйти. Потому о ее усталости следует говорить, и она в любой момент может стать важнейшим фактором. Со всеми изменениями, новичками Гасперини даже говорит, что матчем против "Интера" для его команды начинается новый сезон.

Последние матчи команд

Кадры

Лаутаро вернулся к тренировкам и будет в заявке. А вот выйдет ли в стартовом составе - скорее всего, узнаем лишь в последний момент. Также СМИ сообщают, что Давиде Фраттези может вытеснить из стартового состава Генриха Мхитаряна. А постоянная дилемма справа между Думфризом и Дармианом должна вновь решиться в пользу последнего.

В центре обороны по-прежнему травмирован Де Фрай, а Биссеку не забыли руку в Генуе. Так что Павар и Ачерби.

"Аталанта" на этот матч заявила не 13, а целых 15 полевых игроков взрослой команды. Капитан защитник Толой оправился от травмы. Лукман, отказывавшийся играть, но не получивший никаких предложений от клубов, вернулся. Хотя новые потери есть - важный центральный защитник Хиен и запасной атакер Дзаньоло. Еще один важный центральный защитник Колашинац не возвращается.

Помочь команде могут свежие новички - игрок центра поля Самарджич, латерали Белланова и Хуан Куадрадо. Уже помогает более ранний новичок Ретеги - три гола в двух матчах. Пашалич получит шанс реабилитироваться.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тареми, М. Тюрам

"Аталанта": Карнезекки, Годфри, Джимсити, Де Роон, Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Руджери, Брешианини, Де Кетеларе, Ретеги

Цифры и факты

"Интер" не проигрывал "Аталанте" в последних 11-ти очных матчах лиги на всех полях - шесть побед, пять ничьих. В последних четырех таких "Интер" побеждал - трижды с разницей в один мяч, а в последнем - со счетом 4:0 дома

"Интер" не проигрывал дома в лиге никому в 16-ти последних матчах - 12 побед, четыре ничьи

До поражения от "Торино" "Аталанта" выиграла четыре гостевых матча лиги подряд

В последних шести матчах лиги "Интер" побеждал дважды (три ничьи и поражение). В последних домашних таких - трижды (три ничьи)

"Аталанта" забивала в последних 14-ти матчах лиги. Последним, кому она не забила, был "Интер"

Прогноз: Интер - Аталанта 2:1

В тактическом плане "Интер" Симоне Индзаги всегда готов ко встрече с "Аталантой", в отличие почти всех других соперников. В предыдущем очном матче бергамцы боролись, создавали, но все равно получили 0:4. А теперь они существенно ослаблены кадрово и должны устать. Да, миланцы не в лучшей игровой и физической форме. Но ощущение, что дожмут.

"Обе забьют" - лучшая ставка.