Лацио - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 31.08.2024

Команды с новыми тренерами, начаввшие сезон неуверенно. "Лацио" и "Милан" встречаются в ситуации, когда еще всего лишь одно поражение способно раскрутить маховик полномасштабного кризиса перед перерывом на матчи сборных, то есть перед двумя неделями разговоров, пересудов, слухов. С другой стороны, победа в одном Топ-матче способна сразу же успокоить ситуацию хотя бы до рабочего уровня.

Серия А. Третий тур

31 августа. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

Вообще-то, ситуацию в "Милане" уже можно назвать кризисом. И против претендента на Еврокубки "Торино", и против новичка "Пармы" он выглядел разобранным, без плана и даже желания, мало создавал, оставлял огромные дыры в центре поля и в обороне. Не знал, что делать и с 70-ю процентами владения мячом, и без него. Против первого еще успел спастись от 0:2 после 88-ой минуты и вытащить ничью, второй же проиграл.

Большой шум вызвало интервью опорника команды Юнуса Мусы, заявившего, что не знал, когда выдвигаться в высокий прессинг, а когда отходить назад. А Паулу Фонсека говорил о неумении игроков прессинговать, о неумении вообще работать без мяча, о неумении защищаться как команда. Признавал и отсутствие энергии, настроя. "Ясно, что существует коллективная проблема в плане обороны и агрессии".

Португальский тренер заявил, что против грандов легче играть, легче настроить команду. Напоминая о межсезонье с победами над "Реалом" и "Манчестер Сити" и ничьей с "Барселоной" и веря в то, что те успехи не были случайными, опираясь на них. Что ж, увидим против "Лацио".

"Лациале" также страдали старыми болезнями. Не знали, что делать с 66-ю процентами владения мячом. Проиграли силовую борьбу всегда упрямому дома "Удинезе", что особо отмечал главный тренер Марко Барони. Отмечал он и медленную игру. А качество без Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Фелипе Андерсона особо и нечего надеяться найти. Команда просто не выглядит сильной, способной на свершения.

В обоих матчах "орлы" пропустили очень ранний гол. "Венеция", новичок лиги, позволила им отыграться, привезя самой себе на "Олимпико" три гола. А вот "Удинезе" выдержал, еще и забил второй, а пропустил, несмотря на игру вдесятером с 68-ой минуты, лишь однажды.

Обе команды очевидно испытывают проблемы при доминировании, владении мячом. При этом "Милан" ищет такое, и Фонсека заявляет, что не собирается отказываться от своего стиля. Интересно, как развернется борьба за доминирование в отчетном матче и кто будет искать его больше.

Главный тренер "Лацио" Марко Барони доволен атакой своей команды, отмечая четыре гола, три попадания в стойки и первое место по "кроссам" и угловым. При этом призывает к балансу, прежде всего на первых минутах матчей, а также к вниманию и агрессии. "Милан" же называет "раненой командой", и потому очень опасной, добавляя, что отыграла в двух первых матчах хорошо, несмотря на результаты.

Последние матчи команд

Кадры

Скорее всего, в заявке "Милана" на матч будут не более 15-ти полевых игроков первой команды. Форварды Мората и Йович травмированы, да и последний на пути к уходу, вингер Салемакерс уже ушел, опорник Беннасер на пути к уходу. А ведь трое последних уже выходили в одном из первых туров в стартовом составе. Также травмированы защитник Тиав и второй вратарь Спортьелло.

Должны дебютировать в стартовом составе опорник Фофана и правый защитник Рояль. А в центре атаки выйдет Окафор, забивший "Торино".

В "Лацио" за последнюю неделю ушли или почти ушли защитник Казале, игравший с первых минут в обоих турах, и опорник Катальди, по-прежнему травмированы защитники Хила и Лука Пеллегрини. В опорной зоне новичок Деле-Баширу может уйти в запас в пользу сверхопытного Весино или новичка Кастровилли. Слева в обороне может дебютировать в "старте" арендованный у "Арсенала" Тавареш.

Справа в атаке автор гола в Удине Исаксен может сдвинуть новичка Нослина. А форвард Кастельянос и левый вингер Дзакканьи забивали "Венеции".

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Кастровилли, Исаксен, Кастельянос, Дзакканьи

"Милан": Маньян, Рояль, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Окафор

Цифры и факты

"Милан" победил в пяти из шести последних очных матчей лиги на всех полях, в том числе в последних трех. Причем в этих трех он не пропускал. Правда, прямо перед ними уступил "Лацио" в гостях со счетом 0:4. Последний хронологически очный матч лиги состоялся в Риме в марте. "Милан" выиграл его - 1:0 - благодаря голу Окафора на 88-ой минуте

В последних семи очных матчах в лиге в Риме команды добыли по три победы и одну ничью. При этом "Лацио" побеждал с результатами 4:1, 3:0 и 4:0, а "Милан" - 3:0, 2:1 и 1:0

В последних шести матчах лиги на всех полях с участием "Милана" забивали обе команды. Эта серия началась с 0:0 против "Ювентуса". В последнем матче в целом было забито три мяча, в каждом из пяти до него - как минимум четыре

В последних четырех матчах лиги на всех полях с участием "Лацио" забивали обе команды. Конкретно он забивал в последних девяти таких

Поражение от "Удинезе" - первое для "Лацио" в лиге на всех полях после пяти побед и трех ничьих в восьми матчах

В последних шести матчах лиги дома "Лацио" не проигрывал - пять побед и ничья

Результаты последних девяти матчей лиги "Милана" на всех полях - победа, пять ничьих и три поражения

Результаты последних четырех гостевых матчей лиги "Милана" - две ничьи и два поражения

Прогноз: Лацио - Милан 1:1

Две последние победы над "Лацио" в Риме "Милан" добывал голами после 87-ой минуты, также за это время был дважды разгромлен там. Так что статистика лишь путает. Как и кризисное состояние команд, скорее боящихся проиграть, чем желающих выиграть. Найдет ли команда Фонсеки его короткий пас и высокий прессинг или "Лацио", как и "Торино" и "Парма", поймает ее на контратаках? Ничья здесь реальна.