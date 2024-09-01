Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.09.2024

"Ювентус" - единственная команда в лиге без очковых потерь после двух туров. Причем дважды победила со счетом 3:0. И второй 3:0 добыла в гостях у "Вероны", которая сама разгромила там с таким же счетом "Наполи". Удастся ли продолжить серию побед против кризисной "Ромы"? Или же окажется, что "Комо" и "Верона" - не показатели реальной силы "Юве", а римляне наконец-то проснутся?

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Серия А. Третий тур

1 сентября. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

Следует отметить, что "Ювентус" добился своих побед с крайне куцым составом. На матч в Вероне в заявку попали лишь 12 полевых игроков взрослой команды. Два юниора вышли в стартовом составе. И правый защитник Савона в дебюте забил. А юный вингер Мбангула, забивший в дебюте в первом туре, на этот раз ассистировал. Душан Влахович, крайне раздраженный промахами в первом туре, сделал дубль.

‏Тьяго Мотта особо отмечал командную игру, баланс, высокий синхронный прессинг, начиная с форвардов, как он любит. "Такой прессинг рискованный, но риск оправдывается, поскольку ты можешь перехватить мячи высоко и сразу идти к воротам". Так "Юве" и забил первый гол - перехват и пас вразрез один-на-один. Такой "Юве" мы и ожидаем видеть у Мотты постоянно. Пока хватит сил.

На "Рому" должно хватить. Тем более - на такую проблемную. Она лишь с одним очком и одним забитым мячом после двух туров, в которых играла всего лишь против "Кальяри" и "Эмполи". Она выглядит командой без плана, без тренера. Нет командного прессинга, нет комбинаций в атаке, каждый играет за себя, если вообще играет, центр поля и оборона разобраны даже дома против аутсайдера.

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Даниэле Де Росси считает, что команде прежде всего не хватает энергии и интенсивности, а также желания бегать и бороться, агрессии. Обещает далее выбирать игроков именно с таким желанием. Некоторое улучшение во втором тайме против "Эмполи" объясняет не тактикой, а отчаянием его игроков и оттого возросшим желанием.

Де Росси в целом хочет играть в футбол Мотты. Хотя, возможно, сегодня изберет более осторожную тактику и сковать команду Мотты, которой "Комо" и "Верона" слишком много позволяли? В атаке же сама "Рома" кое-что создает. Трижды попадала в каркас ворот. Сумеет ли расшатать "Ювентус", который до сих пор наглухо перекрывал оборону и позволил лишь один удар в створ ворот Ди Грегорио?

Неделя в "Роме" была скандальной. Пресса сообщала о двух разных инцидентах главного тренера с игроками - Брайаном Кристанте и Джанлукой Манчини, в том числе даже о физическом контакте с первым. Де Росси не отрицал спор с ним, но отрицал физический контакт и даже угрожал подать в суд на журналистов. Успеет ли команда успокоиться?

Последние матчи команд

Кадры

Появятся ли Кристанте и Манчини в "Роме" с первых минут? Готовой на сто процентов замены им нет. Тем более, что Ле Фе травмирован. Есть замены Дибале или Суле - Бальданци, очень хорошо дважды выходивший на замену, более трудолюбивые, даже оборонительные Эль-Шаарави и Залевски.

Есть замена и Артему Довбику - Эльдор Шомуродов забил "Эмполи". Решится ли Де Росси усадить украинца в запас после его неудачных выступлений?

"Ювентус" по-прежнему теряет из-за травм Веа, Тюрама и Милика. По-прежнему ли выйдет на правом фланге обороны юный Савона в своем втором "старте" за клуб? В первом он забил. Забил в своем первом и юный вингер Мбангула. Против "Комо". А во втором, против "Вероны", он ассистировал. Влахович вдохновлен дублем. Йилдиз позади него. А в центре поля Локателли и Фаджоли должны опередить Дугласа Луиса.

Оба тренера заявили, что все новички последних дней готовы играть сразу же. Нико Гонсалес, Тон Коопмейнерс, Франсишку Консейсау, Пьер Калулу, Алексис Салемакерс, Эмануэль Коне. Но все же сомнительно, что кого-либо из них бросят с ходу в стартовый состав. Хотя Гонсалес более готов, да и нужен, чтобы отодвинуть Камбиазо на место все еще неопытного Савоны.

"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Бремер, Гатти, Кабал, Локателли, Фаджоли, Н. Гонсалес, Йилдиз, Мбангула, Влахович

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Бальданци, Довбик

Цифры и факты

Результаты четырех последних очных матчей в лиге - по победе каждой со счетом 1:0 и две ничьи 1:1, в том числе в последнем хронологически, состоявшемся в Риме. А до этого "Ювентус" выиграл три матча подряд

В последнем хронологически очном матче в лиге в Турине "Ювентус" победил со счетом 1:0. В последних пяти он выиграл трижды при ничьей и поражении, а перед этим выиграл восемь таких матчей подряд

В последних шести очных матчах в лиге никто не побеждал с разницей более одного мяча

В шести из последних семи очных матчей в лиге забивалось менее трех мячей

"Ювентус" выиграл три последних матча лиги, а до этого шесть раз подряд сыграл вничью. Он не проигрывал в лиге в последних десяти. Дома в лиге он выиграл два последних, до этого сыграл дважды вничью и не проигрывал в последних восьми - четыре победы, четыре ничьи

"Ювентус" не пропускал в трех последних матчах лиги на всех полях и в пяти из шести последних матчей лиги дома

"Рома" проиграла три из пяти последних матчей лиги на всех полях и не победила в шести из семи последних таких (три ничьи, три поражения). В гостях она проиграла два из последних четырех (две ничьи) матчей лиги и не победила в шести из последних семи таких (четыре ничьи, два поражения)

Прогноз: Ювентус - Рома 2:0

Возможно, матчи против аутсайдеров - не показатель, ведь против грандов игра совсем иного рода, с иной мотивацией, динамикой и тактикой. Но все же слишком уж хорошо выглядел "Ювентус" в первых двух турах и слишком уж плохо - "Рома". Это не будет игра в одни ворота, но победу туринцев даже с разницей более одного мяча следует ожидать.