Эмполи - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.09.2024

После побед в первых двух турах над "Комо" и "Вероной" со счетом 3:0 энтузиазм вокруг "Ювентуса" достиг пика. Начались даже разговоры о возвращении команды, о ренессансе грозного клуба. И более того - о сочетании грозности с яркой, атакующей, положительной игрой. Но в третьем туре пришло отрезвление и по игре, и по результату. Куда "Юве" повернет в четвертом?

Серия А. Четвертый тур

14 сентября. 19:00. Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

1 "Интер" 3 2 1 0 8-2 7 2 "Ювентус" 3 2 1 0 6-0 7 3 "Торино" 3 2 1 0 5-3 7 4 "Удинезе" 3 2 1 0 4-2 7 5 Верона 3 2 0 1 5-3 6 6 "Наполи" 3 2 0 1 5-4 6 7 "Эмполи" 3 1 2 0 3-2 5 8 "Лацио" 3 1 1 1 6-5 4

Матчи против "Комо" и "Вероны" также начинались натужно, серыми 20-22 минутами, однако далее "Юве" прорывало, он начинал играть в красивый быстрый футбол. А вот дома против "Ромы", набравшей лишь одно очко в первых двух турах, серость продолжилась на весь матч. Совершенно унылая игра, один в один повторяющая времена Массимилиано Аллегри и ничем не похожая на Тьяго Мотту.

Статистика насчитала 15 ударов по воротам в матче на двоих, но по игре выглядело еще меньше. Два в створ - ближе к реальности. В целом кошмарный матч, из-за которого жаль потерянного на его просмотр времени.

Мотта похвалил "Рому" за прессинг в первом тайме и в целом за перекрытие его команды и замедление темпа. Трагедии из игры и результата отнюдь не делая.

Теперь ожидает "Эмполи". Команда, как и "Верона", весной еле спасшаяся от вылета из Серии А. Но новый сезон она начала без поражений. 0:0 дома с "Монцей" вряд ли в активе, но затем в гостях была переиграна та же "Рома" с довольно смелой игрой, отнюдь не только с "автобусом". С "Болоньей" в гостях уже было похоже на "автобус", но выдержал "Эмполи" четко, мало позволяя.

Тосканцы на последнем месте по владению мячом в лиге, против "Болоньи" владели 32 процента времени, а по ударам по воротам тот матч проиграли со счетом 3:14. Но они очень организованны, умеют обороняться и контратаковать.

Важным фактором должен стать перерыв на матчи сборных, после которого Топ-командам нужно время собраться, восстановить форму. Именно в такое время их потери очков более реальны. Также важным фактором могут стать мысли о начале Лиги Чемпионов. "Ювентус" сыграет во вторник с ПСВ, а в следующий уик-энд в лиге - с "Наполи". При мыслях об этих матчах мысли об "Эмполи" могут уйти в тень, что чревато проблемами.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" может оправдаться такой игрой против "Ромы" двумя юниорами в стартовом составе и поздними трансферами, еще не готовыми как следует к игре. Теперь они готовы. Хотя не все. Франсишку Консейсау получил травму. Зато другой новичок Кефрен Тюрам и Тимоти Веа, не игравшие против "Ромы", возвращаются. Не возвращается форвард Милик.

После перерыва на матчи сборных всегда нужно учитывать состояние сборников, особенно - из Южной Америки. На этот раз речь о Кабале и Нико Гонсалесе. Первого может заменить Камбиазо, второго - как раз Веа. Справа же в обороне выйдет юный Савона или новичок Калулу. А в центре поля - как раз бразилец Дуглас Луис, не вызванный в сборную.

"Эмполи" потерял из-за травмы своего наибольшего таланта Джакопо Фаццини. Также по-прежнему травмированы Журковски и Эбуэхи. А новичок из "Ювентуса" Де Шильо еще не готов играть. Но остальные в сборе. А особое внимание - на правого латераля Гьяси, забившего оба гола команды в сезоне.

"Эмполи": Васкес, Исмаили, Вити, Гогличидзе, Гьяси, Грасси, Мале, Д. Пеццелла, Сольбаккен, Хендерсон, Коломбо

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Гатти, Бремер, Камбиазо, Дуглас Луис, Фаджоли, Веа, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

Цифры и факты

В последних трех очных матчах команд результаты равны - по победе и ничья. В последних шести "Ювентус" одержал три победы, "Эмполи" - две, еще один матч завершился вничью. Последний очный состоялся в январе в Турине и завершился со счетом 1:1. Это единственная ничья в 14-ти последних очных матчах

В предпоследнем очном матче в Эмполи победили хозяева - 4:1 в мае 2023-го года. Но эта победа - их единственный положительный результат дома против "Ювентуса" в последних семи матчах. Остальные - шесть поражений

"Ювентус" забивал "Эмполи" в 13-ти из 14-ти последних матчей лиги на всех полях и в десяти из 11-ти последних на "Карло Кастеллани"

"Ювентус" не проигрывал в 11-ти последних матчах лиги. Правда, выиграл лишь четыре из них. При этом три победы состоялись в последних четырех матчах

"Ювентус" не пропускал в последних четырех матчах лиги

Победа в Вероне прервала серию "Ювентуса" из восьми матчей лиги в гостях без побед - пять ничьих и три поражения

"Эмполи" не проигрывал в последних пяти матчах лиги на всех полях - две победы, три ничьи. Дома он также не проигрывал в последних пяти - три победы и две ничьи, не пропустив в трех из последних четырех на своем стадионе

Прогноз: Эмполи - Ювентус 1:2

Очевидный подводный камень. "Эмполи" в форме, уже доказал свою силу против двух участников Еврокубков. "Ювентус" же после перерыва на матчи сборных, перед Лигой Чемпионов, после унылой игры в атаке против "Ромы". Можно ставить на его первый пропущенный в сезоне. И все же в целом логичнее ставить на фаворита. "Верона" ведь также в форме и команда калибра "Эмполи", но "Юве" разгромил ее в гостях.