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Милан - Венеция. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.09.2024
На расстоянии одного матча без победы от бури
Getty Images/Global Images Ukraine
В Милане сегодня состоится прямая битва аутсайдеров. "Венеции", новичку Серии А, такой статус предсказывали изначально, и она даже выглядела в первых трех турах лучше, чем ожидалось. А вот "Милан" начал каденцию Паулу Фонсеки совершенно отвратительно, без побед. Потому в преддверии матчей против "Ливерпуля" и "Интера" меньше, чем победа сегодня вызовет уж совершенно сумасшедшую бурю.
Серия А. Четвертый тур
14 сентября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Венеция"
Главный арбитр: Давиде Ди Марко
Телетрансляция – Megogo Футбол 3
Состояние команд
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Руководство "россонери" уже собрало экстренное заседание. Ультрас клуба уже опубликовали заявление, в котором говорят о позорном начале, заявляют, что не хотят больше слышать никаких отмазок, требуют немедленных побед и собираются даже устроить демонстрацию перед матчем. Также они заявляют, что сентябрь является перекрестком всего сезона. Слишком рано, но в такой ситуации такой вывод неизбежен.
Сам Фонсека признает, что после такого начала сезона любой матч очень важен, и команда не может позволить себе думать о "Ливерпуле" в Лиге Чемпионов и о Миланском дерби в лиге.
При этом он считает, что, даже несмотря на шесть пропущенных в первом туре, проблемы в обороне не критические, собирается решать их владением мячом и отказывается от многочисленных предложений экспертов и журналистов сменить тактическую схему. Также заявляя, что атмосфера в команде очень хорошая и пытаясь в целом не драматизировать, успокоить.
Впрочем, пресса и болельщики успокаиваться не желают. Тем более - после скандала в матче против "Лацио" в Риме. Когда лидеры команды Тео Эрнандес и Рафаэль Леау были усажены в запас, вышли на замену и запомнились неучастием в командном совещании во время перерыва на водопой. Такое поведение вызвало огромный резонанс и даже предположения о бунте в команде.
Фонсека заявляет, что в последнем матче он видел прогресс. По сути, в Риме была провалена лишь третья четверть матча. В последней четверти "Милан" сравнял счет и играл на равных. А в первом тайме открыл счет рано и полностью доминировал в центре поля, пусть и ничего с игры не создал. Вопрос, хватит ли такого прогресса и продолжится ли он.
"Венеция" также с новым тренером. Эусебио Ди Франческо заменил Паоло Ваноли, и в первых трех турах его команда выглядела вполне достойно. Против того же "Лацио" в Риме рано открыла счет. С "Фиорентиной" в гостях сыграла 0:0, от "Торино" дома пропустила лишь на 86-ой минуте, а до этого немало создавала. Но итог трех - лишь одно очко. Из-за этого пропущенного и из-за трех привезенных дикими ошибками голов против "Лацио".
Разумеется, ожидается полное доминирование фаворита, но по опасным атакам аутсайдер вполне может приблизиться к нему.
Последние матчи команд
Кадры
Главный вопрос - вернутся ли в стартовый состав Тео Эрнандес и Рафаэль Леау? Похоже, да, вместо Терраччьяно и Чуквуэзе. Окафор может уйти в запас в пользу новичка Абрахама в центре атаки, автора ассиста в дебютном матче за клуб в Риме. Хотя может и перейти на правый фланг, сдвинув ехавших на матчи сборных на другие континенты Чуквуэзе и Пулишича.
Мората возвращается, но вряд ли его сразу же бросят в стартовый состав. Исмаэль Беннасер получил травму в сборной и вылетел.
Ожидается отдых одного из двух центральных защитников - Павловича или Томори. Так что Габбия должен начать сезон. Справа же Флоренци травмирован, а Калабрия с повреждением, так что вновь должен выйти Рояль, очень много проваливавшихся в первых матчах за клуб.
У "Венеции" травмирован опорник Бьярнасон, под вопросом Андерсен, автор ее единственного гола в сезоне. Зато один из ее лидеров атакующий полузащитник Бузио впервые в сезоне готов играть. В центре атаки конкурируют скандинавы Гиткьер и Похьянпало.
"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Павлович, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Лофтус-Чик, Окафор, Абрахам, Леау
"Венеция": Йоронен, Идзес, Свобода, Шверко, Кандела, Данкан, Николусси Кавилья, Дзампано, Эллертсон, Бузио, Похьянпало
Цифры и факты
Результаты последних очных матчей в Серии А на всех полях - десять побед "Милана", две ничьи и поражение, состоявшееся в 2000-ом году
Результаты последних очных матчей в Серии А в Милане - восемь побед "Милана", четыре ничьи и победа "Венеции". Единственная победа гостей состоялась в 1942-ом году. При этом одна из ничьих состоялась в предпоследнем матче, в 2001-ом году. В последнем в 2021-ом "Милан" победил со счетом 2:0, но забивать начал лишь на 68-ой минуте
За последние 65 лет "Милан" оставался без побед в первых четырех турах в сезоне в Серии А лишь однажды - в сезоне 1997/98
"Милан" не побеждал в пяти последних матчах лиги (три ничьи и два поражения). Большей серии без побед не было с апреля 2018-го года. В последних десяти матчах он победил лишь однажды - шесть ничьих и три поражения
"Милан" пропустил как минимум два мяча в каждом из пяти последних матчей лиги. Такой длинной серии не было с 1946-го года
"Венеция" не проиграла в четырех из шести своих последних матчей в Серии А - победа и три ничьи
Эусебио Ди Франческо проиграл "Милану" пять из шести последних матчей (одна ничья). Но в четырех из последних пяти таких его команды забивали
Прогноз: Милан - Венеция 2:1
Если не выигрывать у "Венеции" дома, то у кого вообще выигрывать?! Если не оставлять ворота "сухими" против "Венеции" дома, то против кого оставлять?! Впрочем, "Милан" ныне в таком состоянии, что может и пропустить, и даже не победить. Но все же вероятнее, что диких привозов в обороне (а они должны быть у обеих команд) у "Венеции" будет больше.
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