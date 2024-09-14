Вторая попытка украинского дерби. Дженоа - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.09.2024

Первым украинским дерби сезона в Серии А мог бы стать матч "Рома" - "Эмполи" во втором туре, однако игрок последнего Богдан Попов не попал в заявку. Теперь игрок первой Артем Довбик должен встретиться с Русланом Малиновским, и шанс на это гораздо выше. Хотя сыграют ли украинцы долго вместе? Ведь первый получил травму в сборной, а второй не проходит в стартовый состав своей команды.

Серия А. Четвертый тур

15 сентября. 13:30. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома"

Главный арбитр: Антонио Джуа

Состояние команд

9 "Парма" 3 1 1 1 4-4 4 10 "Дженоа" 3 1 1 1 3-4 4 11 "Фиорентина" 3 0 3 0 3-3 3 12 "Аталанта" 3 1 0 2 5-6 3 13 Лечче 3 1 0 2 1-6 3 14 "Болонья" 4 0 3 1 4-7 3 15 "Милан" 3 0 2 1 5-6 2 16 Монца 3 0 2 1 2-3 2 17 "Кальяри" 3 0 2 1 1-2 2 18 Рома 3 0 2 1 1-2 2 19 Комо 4 0 2 2 3-7 2

Динамика команд противоположна. "Рома" в первых двух матчах набрала лишь одно очко против скромных "Кальяри" и "Эмполи", играя ужасно разобранно, разбалансированно и безыдейно. "Дженоа" набрала четыре, сыграв 2:2 с чемпионом "Интером" и победив в гостях "Монцу", выглядела жесткой и предельно собранной. Однако в третьем туре она получила 0:2 дома от "Вероны", а "Рома" вытащила 0:0 в гостях с "Ювентусом".

Даниэле Де Росси после второго тура признавал, что его игроки боятся, дрожат от каждой маленькой ошибки, не уверены в себе. Еще и его ссоры на тренировках с игроками вызвали резонанс, как и угрозы подать в суд на журналистов. А после третьего тура он говорил, что единственной задачей в Турине было сыграть собранно, компактно. То есть об атаке не думал. И "Рома" на пару с "Ювентусом" устроила совершенно тошнотворное зрелище.

ДДР остался доволен компактностью в обороне и перед матчем в Генуе подчеркивает эту задачу, заявляя, что над ней команда работала в перерыве на матчи сборных. Ему в целом очень важна компактность на всех участках поля. При этом он требует и больше владения мячом, и больше вертикальных атак, и большее наполнения штрафной соперника игроками.

Альберто Джилардино же после двух первых туров был полон комплиментов, а после третьего заявил, что его команда создавала путаницу сама себе, не играла как команда, а каждый за себя. Ей также пришлось доминировать, много владеть мячом, что она не любит (30 процентов владения в Монце принесли победу). Также она грубо ошиблась в эпизодах с обоими пропущенными от "Вероны" голами - "бабочка" вратаря, рука защитника.

"Рома" стремится больше владеть мячом, "Дженоа" же владение терпеть не может. Так что в этом плане течение матча ясно. А вот будет ли центр поля римлян солидным и компактным как в третьем туре или же проходным двором как в первых двух? И прекратят ли генуэзцы привозить себе голы? Очень важные вопросы в отчетном матче.

Последние матчи команд

Кадры

Учитывая игровые проблемы "Ромы", в прессе даже говорили о переходе на тактическую схему 3-5-2 с 4-2-3-1/4-3-3. Причем компанию Довбику в атаке должен был составить Пауло Дибала, а новым защитником в составе - подписанный в самом начале сентября Марио Эрмосо. Но Де Росси заявил, что сейчас не время менять схемы, да и насчет кондиций Эрмосо и еще одного нового звездного защитника Матса Хуммельса он не уверен.

Изменения ожидаются в атаке, где Суле должен уступить место Дибале, Лоренцо Пеллегрини, успевший травмироваться и вернуться - Бальданци. В центре поля выйдет либо дебютант сборной Франции Коне, либо, как и против "Юве", свой воспитанник юный Писилли. Возможно, Паредес, но не травмированный Ле Фе. Справа в обороне конкурируют Челик и Салемакерс. А слева точно выйдет Анхелиньо, поскольку Залевски исключен из-за отказа продлить контракт.

Довбик был под вопросом из-за травмы, полученной в сборной, но Де Росси заявил, что он будет играть. Называя его очень важным игроком, говоря, что команда работает для него и вскоре его прорвет. Еще ранее тренер заявлял, что Артема боятся все и потому держат вдвоем-втроем, так что задача - высвободить его. Хотя тем временем из форвардов команды забил как раз запасной - Шомуродов. Это единственный гол команды.

В "Дженоа" под вопросом сразу четверо центральных защитников. Де Винтер, Васкес, Бани и Маттурро. Первые двое все же скорее будут играть рядом с Вольякко в схеме 3-5-2. Травма и у правого защитника Дзаноли.

Травма также у двух прямых конкурентов Малиновского - Мессиаса (пожалуй, лучшего игрока команды в первых трех турах) и Миретти (новичка из "Ювентуса", пришедшего травмированным). Тем не менее, место Руслана в стартовом составе отнюдь не обеспесено. Поскольку против такого соперника Джилардино может захотеть выставить третьего чистого опорника - Торсбю. Хотя тот привез пенальти против "Вероны".

Вратарь Голлини должен собраться после привоза против "Вероны".

"Дженоа": Голлини, Де Винтер, Вольякко, Васкес, Сабелли, Бадель, Френдруп, Малиновский, Мартин, Пинамонти, Витинья

"Рома": Свилар, Салемакерс, Манчини, Ндика, Анхелиньо, М. Коне, Кристанте, Паредес, Бальданци, Дибала, Довбик

Цифры и факты

В последних трех очных матчах в лиге каждая из команд выиграла по одному и один завершился вничью. До этих же трех "Рома" выграла четыре подряд. Последний хронологически завершился 1:0 в пользу "Ромы" в Риме с голом Ромелу Лукаку на 79-ой минуте

Последний очный матч в лиге в Генуе завершился победой "Дженоа" со счетом 4:1. Он состоялся в сентябре 2023-го года. До этого "Рома" победила в Генуе в лиге трижды подряд, а до этого два очных матча подряд завершились вничью

В последних четырех очных матчах в лиге "Рома" забивала "Дженоа" в первые 78 минут лишь один мяч - в проигранном матче со счетом 1:4

"Рома" не побеждала в четырех своих последних матчах лиги (две ничьи и два поражения) и побеждала лишь однажды в восьми последних (четыре ничьи и три поражения). Единственная победа за эти восемь туров состоялась над "Дженоа" - дома в мае со счетом 1:0

"Рома" не побеждала в пяти своих последних гостевых матчах лиги (три ничьи и два поражения) и побеждала лишь однажды в семи последних (пять ничьих и два поражения)

"Дженоа" проигрывала однажды в четырех последних матчах лиги (две победы и ничья) и дважды в последних восьми (четыре победы и две ничьи)

Поражение от "Вероны" в предыдущем туре прервало серию из четырех матчей "Дженоа" дома в лиге без поражений - три победы и ничья

Результаты "Дженоа" в последних семи матчах лиги на всех полях против команд Топ-8 предыдущего сезона - победа, четыре ничьи и два поражения со счетом 0:1

Прогноз: Дженоа - Рома 1:1

Обе команды плохо работают с мячом, при этом "Рома" хочет с ним работать. Так что многое зависит от начала матча. Ранний гол может очень многое изменить. А если "Рома" его не забьет - "Дженоа" более чем способна не проиграть этот матч. Хотя и удивила и разочаровала в предыдущем домашнем. Против грандов - другая история, против грандов, особенно - кризисных, она умеет играть.

Отличатся ли чем-то положительным Довбик и Малиновский? Как раз ощущение, что Руслан может отдать ассист либо забить, играя на позиции Мессиаса.