Аталанта - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.09.2024

"Аталанта" выбила "Фиорентину" из сонма "Семи Сестер", семи грандов Серии А. Потому и появилась ненависть между клубами, которую президент "Богини" Антонио Перкасси называет завистью. Вполне возможно. Ведь бергамцы прорвались в лидеры лиги, в Лигу Чемпионов в том числе и за счет флорентийцев. И еще и первыми закончили перестройку стадиона. Который и откроют в отчетном матче.





Серия А. Четвертый тур

15 сентября. 16:00. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

10 "Парма" 3 1 1 1 4-4 4 11 "Дженоа" 3 1 1 1 3-4 4 12 "Фиорентина" 3 0 3 0 3-3 3 13 "Аталанта" 3 1 0 2 5-6 3 14 Лечче 3 1 0 2 1-6 3 15 "Болонья" 4 0 3 1 4-7 3

Второй 0:4 от "Интера" в гостях подряд, 12 матчей подряд без побед над ним. "Аталанта" вновь получила пощечину от миланских "нерадзурри" и с ней уходила на перерыв на матчи сборных. Лишь им она не забивала в последних 24-ех матчах лиги. Дважды.

Правда, такой провал можно понять. Она вышла на матч в Милане с четырьмя новичками плюс опорником Де Рооном и латералем Руджери в центре обороны. В заявке реально были лишь 13 взрослых полевых игроков. В таком состоянии против "Интера" в гостях нечего ловить. Джан Пьеро Гасперини говорил о чрезвычайной ситуации своей команды в кадровом плане, особенно в обороне.

Вместе с тем, пропущенные были вовсе не обязательными. На третьей и десятой минутах первого тайма, на второй и 11-ой второго. Автогол. Долго не выбитый мяч из своей штрафной площадки, хотя возможности были (три таких гола). После провалов в обороне во втором туре против "Торино" в третьем никакого улучшения не было. Наоборот. И вот уже два поражения в трех первых турах лиги.

В первом туре "Богиня" добыла победу со счетом 4:0, разнеся "Лечче". Но тот матч уже кажется далеко позади. Да и соперник теоретически был гораздо слабее, чем в четвертом туре.

Гасперини заявляет, что настоящий сезон "Аталанты" начнется после перерыва на матчи сборных. Нужно, чтобы начался побыстрее, поскольку она уже отстает.

"Фиорентина" выиграла владение у "Монцы" со счетом 68:32, а по ударам - 18:4, но создала недостаточно. А еще, как и в первых турах, пропускала очень много контратак. Позволила сопернику, не забивавшему в первых двух турах, забить дважды. Хотя она проявила характер. Вернулась с 0:2, сравняв счет на 96-ой минуте. Но гордиться домашней ничьей с соперником, начавшим сезон плохо, не стоит.

Сами "фиалки" начали сезон слабо. Пять ничьих во всех турнирах, если не считать серии пенальти. Причем при матчах с двумя новичками Серии А. И, если ворота "Венеции" дома они банально не сумели взломать, остановившись на вратаре, то "Парма" немало докучала им, и в том матче больше работал не ее вратарь, а Пьетро Терраччьяно.

Раффаэле Палладино после "Монцы" решил отметить прежде всего камбек и борьбу команды, мало говоря о проблемах. А в целом просит время для построения. Тем более, что только пришел и еще и переводит команду на игру с тремя центральными защитниками. Но и он отстает. И вряд ли стоит полагаться на постоянные потери очков другими грандами. Наоборот, нужно пользоваться ими. Сейчас.

"Фиорентина" ныне вторая по владению мячом в лиге, а "Аталанта" - десятая. Что соответствует стилю обеих. Но вовсе не значит, что "фиалки" будут создавать больше. "Богиня" отлично умеет эффективно распоряжаться мячом, когда владеет им. Тем более - дома. Как всегда в этом противостоянии, будут качели, жесткие стыки, нервы. Надеемся избежать драк.

Последние матчи команд

Кадры

Кадровая ситуация "Аталанты" улучшается, хотя не факт, что кардинально. Хиен готов играть в центре обороны, как и новичок Коссуну. А вот Джимсити и Колашинац - не факт, что с первых минут. Еще и Годфри вылетел. Так что возможен вновь отход Де Роона в оборону. Хотя бы его одного, а не еще и латераля Руджери. Тот должен вернуться на левый фланг.

На правом фланге дилемма между Беллановой и Дзаппакостой, в центре поля, если там не будет Де Роона - между Брешианини, Самарджичем, Пашаличем и Де Кетеларе. Эдерсон точно будет играть.

Адемола Лукман после неудавшегося трансфера готов вернуться к работе с командой, хотя вряд ли будет готов более чем к запасу. Как и вернувшийся после травмы Николо Дзаньоло.

Новичок "Фиорентины" Альберт Гудмундссон был занят поздним трансфером, судом в Исландии. Он не в заявке. Забивать должен будет Кен, забивший и в сборной. Соттил и Кольпани позади него. В центре поля возможны первые "старты" для новичков Катальди, Бове, Адли. Бираги останется левым центральным защитником в той же схеме, что у "Аталанты" - 3-4-2-1.

Внимание на левого латераля, многолетнего игрока "Аталанты" Гозенса, забившего "Монце" и вытащившего ничью. И на ворота "фиалок", где Давид Де Хеа может сместить Терраччьяно.

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Коссуну, Де Роон, Белланова, Эдерсон, Пашалич, Руджери, Брешианини, Де Кетеларе, Ретеги

"Фиорентина": Де Хеа, Кварта, Раньери, Бираги, Додо, Адли, Мандрагора, Гозенс, Кольпани, Соттил, Кен

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды встречались четырежды. Оба матча в лиге выиграла "Фиорентина" с одинаковым счетом 3:2, выиграла она и в Кубке дома (1:0), но проиграла в гостях (1:4). В девяти последних очных матчах во всех турнирах на счету "Фиорентины" шесть побед, "Аталанты" - два, один матч завершился вничью

В Бергамо результаты последних семи очных матчей во всех турнирах - три победы "Аталанты", три победы "Фиорентины" и одна ничья

В трех из четырех последних очных матчей во всех турнирах забивалось ровно по пять мячей (4:1, 3:2, 3:2), в четвертом - один (1:0). Сразу же перед этими четырьмя в трех очных матчах подряд не забивалось более двух мячей (1:0, 1:0, 1:1)

"Аталанта" проиграла три из последних четырех матчей лиги и четыре из пяти последних официальных матчей во всех турнирах. Среди поражений - 2:3 от "Фиорентины" дома в лиге в начале июня. Тот матч стал последней официальной победой "Фиорентины", не считая серий пенальти. После него в пяти матчах "фиалки" играли лишь вничью

В пяти последних официальных матчах во всех турнирах "Аталанта" пропустила 11 мячей

"Фиорентина" завершила предыдущий сезон девятью пропущенными в пяти матчах лиги, нынешний начала тремя в трех

"Фиорентина" забивала в десяти из 11-ти последних матчей лиги, "Аталанта" - в 14-ти из 15-ти

Результаты "Аталанты" в 13-ти последних домашних матчах лиги - поражения от "Фиорентины" и "Болоньи", ничья с "Вероной" и десять побед

Прогноз: Аталанта - Фиорентина 2:1

"Фиорентина" Винченцо Итальяно умела играть против "Аталанты", часто побеждала ее. Сумеет ли перенять это Палладино? Обе команды начали сезон не лучшим образом, но Гасперини гораздо опытнее, его команда будет сверхмотивирована на открытии стадиона, да и вообще казалась в начале сезона несколько сильнее. "Обе забьют" - лучшая ставка, победа хозяев также логична.