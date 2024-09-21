Антонио Конте возвращается в Турин. Ювентус - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.09.2024

Антонио Конте приезжает в гости к "Ювентусу", и местные болельщики даже не знают, как его принимать, как относиться. Освистывать легенду клуба как игрока и как тренера, затем возглавившего принципиальных соперников - "Интер" и "Наполи"? Или же благодарить за все, что для него сделал? Увидим на стадионе. Что мы точно там увидим - так это жаркое противостояние сильных команд.

Серия А. Пятый тур

21 сентября. 19:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 "Торино" 5 3 2 0 8-5 11 2 "Удинезе" 4 3 1 0 7-4 10 3 "Наполи" 4 3 0 1 9-4 9 4 "Эмполи" 5 2 3 0 5-2 9 5 "Интер" 4 2 2 0 9-3 8 6 "Ювентус" 4 2 2 0 6-0 8 7 "Лацио" 4 2 1 1 8-6 7

В самом начале сезона "Наполи" на казался сильным, а выглядел даже наоборот - разваленным. После 0:3 в Вероне в первом туре, казалось, все небо обрушилось на команду, и сам Конте обрушил небо на всех. Критикуя игроков за отсутствие характера, руководство клуба - за задерживающиеся трансферы.

Впрочем, с тех пор ситуация настолько поправилась, что неаполитанцы опередили "Ювентус". Одержав три победы подряд в лиге в одном сезоне впервые с февраля 2023-го года. Разгромили "Болонью" (3:0) и "Кальяри" на всегда сложном выезде на Сардинию (4:0), вырвали победу над "Пармой" в добавленное время, проигрывая на 90-ой минуте.

Во всех победах были нюансы. "Парму" помогло победить разве что присутствие полевого игрока в ее воротах с 68-ой минуты. Матчи против "Болоньи" и "Кальяри" начинались равной игрой, а второй даже до середины второго тайма продолжался сейвами Алекса Мерета. Автор гола и двух ассистов Ромелу Лукаку даже заявил, что хочет разделить с ним приз Игрока Матча. Тем не менее, победы достигнуты.

Конте отметил сложность игры на сухом и ветреном поле в Кальяри, непростые ее отрезки и потому остался очень доволен борьбой и старанием команды. А Лукаку назвал фундаментальным для нее игроком, еще и заявляя, что он даже близко не в оптимальной форме.

"Ювентус" в первом туре как раз победил со счетом 3:0. "Комо". С таким же - "Верону" во втором, играя, как и "Наполи", на выезде. Энтузиазм с приходом Тьяго Мотты лишь возрос, на "Алльянц Стадиум" уже мечтают увидеть вернувшийся грозный "Юве", и не только грозный, а и яркий, играющий в положительный футбол, ищущий высокий прессинг, яркую атаку.

Правда, в последних двух турах лиги вернулся унылый футбол времен второй каденции Массимилиано Аллегри с минимумом креатива в атаке. Получились 0:0 против "Ромы" и "Эмполи", причем в последнем матче в середине второго тайма Мотта произвел четыре замены одновременно. Однако в Лиге Чемпионов во вторник туринцы вновь забили три мяча и уверенно победили дома ПСВ со счетом 3:1.

При этом не сказать, чтобы во вторник они играли в особо яркий футбол, и Мотта заявил, что нужно добавлять в игре без мяча и в стабильности. Но игра была очень собранной, очень мощной, в стиле лучших времен клуба. А после "Эмполи" Тьяго говорил о некоем улучшении во втором тайме, о матче без пропущенного (пятом в лиге подряд), о сложности взламывать плотную оборону.

Мотта постоянно говорит о доминировании, о высоком прессинге, о желании владеть мячом. Но в трех последних матчах его команда играла скорее прагматично, чем агрессивно. Конте же никогда доминирование не ищет и по владению мячом ныне вообще десятый в лиге ("Юве" - четвертый). А вот по ударам по воротам его команда первая в лиге, "Ювентус" же - 14-ый. И в целом игра может повернуться как угодно.

Противостояние и вправду будет жарким. Еще один признак этого - отмена гостевых билетов властями Турина всего за считанные дни до матча, в том числе уже купленных. Болельщиков "Наполи" на стадионе не должно быть.

Следует отметить, что дилемма о встрече Конте как раз новая. Поскольку после своего скандального ухода из "Ювентуса" в 2014-ом году он ни разу не тренировал против него на его стадионе при заполненных трибунах. Три матча с "Интером" состоялись во время коронавируса при закрытых дверях.

В целом эти клубы связаны больше, чем кажется. Ведь спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли пришел прямо из "Наполи", еще и со скандалом. А спортивный директор "Наполи" Джованни Манна пришел из "Ювентуса", не сказать, чтобы со скандалом, но с задержкой и утомительным ожиданием.

Последние матчи команд

Кадры

Во вторник "Ювентус" забил третий гол уже в начале второго тайма и далее отдыхал, а следующий матч после "Наполи" состоится ровно через неделю. Потому может остаться стартовый состав, игравший против ПСВ. По-прежнему отсутствуют травмированные Милик и Консейсау. Юниор Мбангула, отличившийся в первых двух турах, может пробиться в стартовый состав. Как и Веа на правом фланге атаки и Тюрам в центре поля.

Сообщают, что Гатти оправился от повреждения, но все же, возможно, он не выйдет с первых минут. Тогда Данило, отыгравший в сезоне до сих пор 38 минут во всех турнирах, выйдет в стартовом составе. Хотя неясно, где - на своей родной позиции правого защитника либо в центре обороны, где играл последние годы. Дилемма не очень сложная, потому что Пьер Калулу также играет на двух позициях.

Внимание на Кенана Йилдиза, забившего во вторник красивый гол в стиле своего кумира Алессандро Дель Пьеро и ставшего самым молодым автором гола за "Ювентус" в Лиге Чемпионов. На Уэстона МакКенни, забившего ПСВ в своем первом "старте" в сезоне во всех турнирах. А также на Душана Влаховича, крайне злого из-за отсутствия забитых мячей в в трех последних матчах во всех турнирах.

Как раз в "Наполи" ожидается изменение, и даже огромное. СМИ сообщают, что Конте готов отказаться от игры с тремя центральными защитниками, что совершенно не в его стиле. Значит, латераль Мадзокки уйдет в запас, а на его место и на свою родную позицию правого защитника вернется капитан Ди Лоренцо. Добавится опорник, скорее всего, один из шотландских новичков - Скотт МакТоминей или Билли Гилмор.

Остальной состав известен. Хвича Кварацхелия в Кальяри добился гола и ассиста, и его взаимодействие с Лукаку уже выглядит отличным. На правом фланге атаки Маттео Политано все еще опережает новичка Давида Нереса.

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Данило, Бремер, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Н. Гонсалес, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Буонджорно, Ррахмани, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Кварацхелия

Цифры и факты

Три из четырех последних очных матчей на всех полях выиграл "Наполи" (одна победа "Ювентус"), как и четыре из последних шести (победа "Юве" и ничья)

В Турине последний очный матч выиграл "Ювентус" со счетом 1:0 (он же последний хронологически на всех полях), но предпоследний выиграл "Наполи" с таким же. Перед этим в очном матче на "Алльянц" состоялась ничья 1:1, а перед этим - три победы "Ювентуса" подряд

В последних четырех очных матчах в лиге на всех полях и в 13-ти из последних 14-ти таких ничьих не было

Результаты Антонио Конте как главного тренера в матчах Серии А против "Ювентуса" - победа и четыре поражения, во всех турнирах - победа, ничья и шесть поражений

"Ювентус" не проигрывал в девяти последних домашних матчах лиги, но выиграл лишь четыре из них при пяти ничьих. В том числе трижды сыграв со счетом 0:0. "Наполи" победил в Кальяри, но перед этим в четырех матчах лиги в гостях не побеждал - две ничьи, два поражения

"Ювентус" не пропускал в пяти последних матчах лиги, "Наполи" - в трех из пяти последних

"Наполи" выиграл три матча лиги подряд в одном сезоне впервые с февраля 2023-го года

Прогноз: Ювентус - Наполи 1:1

Конте считает, что "Ювентус" на целый уровень выше из-за фундамента предыдущего сезона, когда был третьим, а "Наполи" - десятым. Но это попытка усыпить соперника. На самом деле команды равны и устроят настоящую плотную битву. Контратаки Лукаку и Кварацхелии на просторе очень опасны, и Мотта против этого предостерегает. Но и прессинг и быстрые атаки туринцев могут стать решающими.

Ничья выглядит логичным результатом. А на обилие голов вряд ли стоит рассчитывать.