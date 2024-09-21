За три дня до Динамо. Фиорентина - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2024

Всего за три дня до встречи с киевским "Динамо" в первом туре основного раунда Лиги Европы "Лацио" должен будет встретиться в гостях с "Фиорентиной" в Серии А. Командой серьезной, да еще и разъяренной после слабого начала сезона. Более того, "лациале" едут во Флоренцию без своего главного форварда. Сумеют ли в таком состоянии они увезти очки?

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Фіорентина - Лаціо Смотреть трансляцию

Серия А. Пятый тур

22 сентября. 13:30. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лацио"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Состояние команд

Римляне начали новую эру без Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Фелипе Андерсона, с новым главным тренером Марко Барони. Успешно ли начали? Две победы дома с пропущенными мячами - над новичком лиги "Венецией" (3:1) и ее аутсайдером предыдущего сезона, причем предыдущей командой Барони ("Вероной"), поражение в гостях от "Удинезе" и 2:2 дома с "Миланом".

Поражение оказалось не таким уж страшным и сенсационным, учитывая, что удинцы завершили четвертый тур на первом месте. А вот ничья с "россонери", учитывая их нынешнее состояние, видится потерей очков. "Венеция" сама привезла себе три гола. Против же "Вероны" "Лацио" играл быстро, динамично, но создал мало. В целом он выглядит интересной командой, с потенциалом, желанием, но недостаточно собранной.

"Фиорентина" же выглядит разобранной. Ее центр поля и оборона как проходной двор, потому и пропущены десять мячей в первых шести матчах сезона во всех турнирах. В этих шести матчах и не было побед - ничьи даже с "Академией Пушкаша" в Лиге Конференций, 0:0 с той же "Венецией" дома и 1:1 в Парме против другого новичка лиги.

Причем если "Венеция" еле спаслась, то в Парме скорее спаслись "фиалки", а против "Монцы" дома они точно спаслись. С 0:2 на 2:2, причем сравняли счет на 96-ой минуте.

Первый тайм последнего матча, в гостях против "Аталанты", был лучшим для команды в сезоне, о чем заявил и главный тренер Раффаэле Палладино, назначенный летом (его определение - "фантастический"). Но и его "Фиорентина" умудрилась проиграть. Из-за двух голов после 44-ой минуты. А во втором бесцельно владела мячом и пропускала очень много опасных контратак. После перерыва в том матче голов не было.

Ныне Палладино в очень неприятной ситуации, и поражение от "Лацио" вполне способно привести к его отставке.

Обе команды не являются фундаменталистами в плане владения мячом, но доминировать любят. По владению они на 5-7 местах в лиге. "Фиорентина" также шестая по ударам по воротам и первая - по ударам в створ. "Лацио" по ударам в целом лишь 12-ый, но в створ - второй. Так что ожидаем динамичную игру с большим числом интересных атак, с провалами в центре поля и в обороне обеих. А вот реализация может подвести.

Последние матчи команд

Кадры

Главный форвард, лучший бомбардир "Лацио" Кастельянос, автор трех голов с начала сезона, травмирован и не факт, что восстановится и против "Динамо". При этом Барони хочет, чтобы его другой форвард Диа оставался на позиции "десятки", с которой забил в двух последних турах, потому на острие наигрывает "фальшивых девяток" Педро и Нослина. Также дилемма справа в атаке между Чауной и Исаксеном.

Правда, часть СМИ сообщают, что тренер захочет произвести более обширную ротацию. Сам он на предматчевой пресс-конференции немало говорил о ней, о ее полезности. Потому в обороне Лука Пеллегрини может сдвинуть Тавареша, Хила - Романьоли или Патрика, Лаццари - Марушича, в центре поля воспитанник "Фиорентины" Кастровилли или ее бывший игрок Весино могут сдвинуть Гендузи и/или Ровеллу.

Вратарь Иван Проведель подвергается критике с начала сезона, и даже президент клуба Клаудио Лотито выступил в его защиту.

Палладино против "Аталанты" добавил третьего опорника, и в первом тайме это добавило баланс команде. Скорее всего, 3-5-2 останется и сейчас. Его команда не играет в мидуик, потому ротация не нужна. Дело просто в конкуренции. Кольпани, Иконе, Куаме, Соттил и Бельтран на позиции второго форварда (Кен будет играть), Мандрагора, Бове, Катальди, Ричардсон, Адли в центре поля.

Может уйти в запас капитан Бираги. Поскольку на его позиции левого латераля появился Робин Гозенс и уже набрал гол и ассист, а на позиции левого центрального защитника Кристиано чувствует себя неуютно.

Альберт Гудмундссон, дорогостоящее приобретение в атаке, наконец-то освободился от всех проблем и должен попасть в заявку. Но вряд ли сразу же в стартовый состав.

"Фиорентина": Де Хеа, Кварта, Раньери, Понграчич, Додо, Мандрагора, Катальди, Бове, Гозенс, Кольпани, Кен

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, Хила, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Педро

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами с разницей в один мяч (2:1 и 1:0), до этого состоялась ничья 1:1 в Риме, а до этого "Лацио" выиграл три очных матча подряд. Во Флоренции хозяева выиграли последний очный матч со счетом 2:1, но перед этим дважды победили гости с результатами 3:0 и 4:0

"Фиорентина" не выиграла ни одного официального матча в сезоне, не считая серии пенальти - пять ничьих и затем поражение

"Фиорентина" не проиграла в последних шести домашних матчах лиги - две победы и четыре ничьи. Три последних таких завершились ничьими. В последних десяти таких она проиграла однажды при четырех победах и пяти ничьих

"Фиорентина" и забивала, и пропускала в девяти из десяти последних матчей лиги. Десятый завершился со счетом 0:0. "Лацио" и забивал, и пропускал в шести последних, а забивал в последних 11-ти

"Лацио" проиграл лишь один из 11-ти последних матчей лиги на всех полях при шести победах и четырех ничьих

"Лацио" выиграл лишь один из пяти последних гостевых матчей лиги при двух ничьих и двух поражениях

"Лацио" пропускал в первые десять минут во всех четырех матчах в сезоне. Лишь в одном из них он забил первым

Прогноз: Фиорентина - Лацио 2:2

Нас должна ожидать яркая динамичная игра со множеством опасных атак и множеством ошибок, в которой все решит реализация, решат отдельные эпизоды. "Фиорентина" играет дома и мотивирована одержать первую победу в сезоне, а "Лацио", возможно, будет частично думать о "Динамо" и о ротации, еще и без Кастельяноса, зато в целом он сейчас классом выше "фиалок". Веселая ничья?