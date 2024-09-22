Рома - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2024

На фоне потрясения, вызванного увольнением Даниэле Де Росси, "Рома" вынуждена играть в футбол. Еще и дома, где болельщики собираются протестовать и бойкотировать. Еще и против лидера лиги после четырех туров. Пусть и совершенно сюрпризного. "Удинезе", боровшийся в предыдущем сезоне за выживание, нынешний начал совсем иначе. Продолжит ли против соперника, оказавшегося кризисным аутсайдером?

Серия А. Пятый тур



22 сентября. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"



"Рома" - "Удинезе"



Главный арбитр: Эрманно Феличиани



Состояние команд

Желто-красная часть Рима бурлит. Ультрас развешивают угрожающие баннеры, в которых даже собираются "вырвать сердце" владельцам клуба Дэну и Райану Фридкиным, а Генерального директора Лину Сулуку называют "злом". Последняя даже попросила постоянный полицейский эскорт. Фаны также обвиняют игроков и требуют наконец-то продемонстрировать характер, а игроки обвиняют руководство. Хаос.

На стадионе ожидается бойкот в первые полчаса матча - ультрас даже уйдут с трибун, а что они собираются делать далее и как "поддерживать" команду - неизвестно.

В такой ситуации новый главный тренер Иван Юрич должен готовить команду к матчу и искать первую победу "Ромы" в сезоне после трех ничьих и поражения. Он должен быстро собрать игру, совершенно разобранную в начале сезона. Привнеся агрессию, индивидуальный прессинг, постоянный бег, старания и порядок своих команд. Об этом он говорит, это будет требовать от игроков.

Последний матч Де Росси на посту был его лучшим в сезоне. Точнее - 50 первых минут. 66:34 по владению мячом на 50-ой минуте, 11:4 по ударам по воротам, 5:0 по ударам в створ. Но создать слишком много не удалось. А затем "Рома" просто растворилась, исчезла. Отошла слишком глубоко в оборону. Настолько, что в итоге проиграла матч и по ударам по воротам, и в створ и чуть не проиграла по владению мячом.

За это она и была наказана на последних секундах голом центрального защитника "Дженоа" с игры.

А "Удинезе" тем временем выдержал в Болонье, затем же выиграл три матча подряд. Правда, с разницей в один мяч и не без приключений. Держался вдесятером против "Лацио" с 68-ой минуты, спасся от пенальти "Комо", не реализованного на 95-ой. А против "Пармы" вернулся с 0:2, забивая три гола почти с трех опасных моментов во втором тайме. С банальных навесов и касаний головой в штрафной соперника. Причем третий - в численном большинстве.

В любом случае, команда и ее новый главный тренер Коста Руньяич получают множество комплиментов. На это отвечая, что еще лишь начало сезона, что еще ничего не сделали, что не нужно смотреть на турнирную таблицу, что нужно сохранять скромность. Хотя в поведении, не в игре. Ведь с Костой команда, много лет игравшая от обороны, заиграла в атакующий, агрессивный футбол, и тренер требует его сохранить. Он хочет доминировать против "Ромы".

Последние матчи команд

Кадры

Юрич сохранит схему с тремя центральными защитниками, которую начал пробовать Де Росси. Вопрос лишь в том, будет ли она 3-5-2 или 3-4-2-1. Травмы Салемакерса и Ле Фе оставляют не так много дилемм в обороне и полузащите. Скорее всего, лишними окажутся Паредес и еще не готовый сентябрьский новичок Матс Хуммельс. А вот в атаке вновь могут сесть в запас капитан Лоренцо Пеллегрини и Матиас Суле.

Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави или Никколо Писилли расположатся позади Артема Довбика, забившего свой первый мяч за клуб в Генуе и выглядевшего гораздо активнее, чем до этого.

В "Удинезе" отсутствует центральный защитник Джаннетти, Алексис Санчес же травмирован постоянно. Кроме этого, все в сборе. Изменения в Парме принесли замены, особенно - ассист форварда Дэвиса и активность полузащитника Эккеленкампа, но в целом много изменений в стартовом составе не ожидается.

Внимание на Лоренцо Лукку и Флориана Товена - тандем атакеров в схеме 3-5-2. Первый забил два мяча, в том числе один в Парме, второй - три, в том числе два в Парме.

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо, Челик, Кристанте, М. Коне, Писилли, Анхелиньо, Дибала, Довбик

"Удинезе": Окойе, Т. Кристенсен, Кабаселе, Бийол, Эхизибе, Ловрич, Карлстрем, Пайеро, Х. Камара, Товен, Лукка

Цифры и факты

"Рома" выиграла три последних очных матча, однако прямо перед ними проиграла в Удине со счетом 0:4 и сыграла там же 1:1. В последних восьми очных матчах она выиграла шесть при одной ничьей и одном поражении. В предыдущем сезоне она выиграла оба, но благодаря голам на 81-ой, 90-ой и 95-ой минутах

В Риме "Рома" выиграла четыре последних очных матча, перед этим один проиграла, а перед этим выиграла шесть подряд

В десяти из 13-ти последних очных матчей на всех полях забивала лишь одна команда

Десять очков после первых четырех туров сезона в Серии А - повторение клубного рекорда "Удинезе", установленного в сезона 2000/01

Коста Руньяич - третий главный тренер в истории "Удинезе", начавший в Серии А с четырех матчей без поражений и первый такой с сезона 2005/06

"Удинезе" не проигрывал в последних девяти матчах лиги - пять побед, четыре ничьи. Последнее его поражение состоялось от "Ромы" в Удине в апреле. В гостях он не проигрывал в последних пяти - три победы, две ничьи

"Рома" не побеждала в пяти последних матчах лиги - три ничьи и два поражения - и побеждала лишь однажды в девяти последних - пять ничьих и три поражения

В последних шести домашних матчах лиги "Рома" победила трижды, однажды сыграла вничью и дважды проиграла, причем все победы состоялись со счетом 1:0

Прогноз: Рома - Удинезе 1:0

Как ситуация может повлиять на "Рому"? Она развалится еще больше или наоборот - соберется и яростно выйдет разрывать? Будет разрывать с умом и порядком или из-за излишнего энтузиазма будет пропускать контратаки? Не самоуспокоился ли "Удинезе" после такого блестящего начала? Не набрал ли он слишком много очков в драматичных предыдущих матчах и теперь расплатится за это?

В этом матче возможно абсолютно все. Наибольшие шансы на недостаток голов. Возможна также выцарапанная победа "Ромы".