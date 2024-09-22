Последний матч Фонсеки? Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2024

"Атмосфера вокруг "Интера" и "Милана" перед дерби не может быть более разной", - пишет Арриго Сакки. "Одна команда полна эйфории после хорошей ничьей в гостях против "Манчестер Сити", а "россонери" в тяжелом периоде после брутального поражения от "Ливерпуля". За их игрой в том матче было больно смотреть. Им не хватает всего". Впрочем, у дерби свои законы. А прижатый к стенке раненый зверь наиболее опасен.

Серия А. Пятый тур

22 сентября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

"Интер" уже четвертый сезон под твердой рукой Симоне Индзаги, в мае не менее твердая рука Джузеппе Маротты была продвинута с поста Генерального директора на пост президента клуба. Проект продолжается, клуб и команда очень стабильны и мощны. Что лишний раз доказала ничья 0:0 против "Манчестер Сити" на старте Лиги Чемпионов. В Манчестере Чемпион Италии четко оборонялся и интересно атаковал.

В лиге с начала сезона он также еще не проигрывал. В единственном до сих пор Топ-матче там разнеся сильную "Аталанту" со счетом 4:0. Правда, по матчам Серии А остались вопросы. Конкретно - гостевым. На выезде против "Дженоа" и "Монцы" победить не удалось, да и чемпион не наиграл на победы. В Монце неделю тому выглядя особенно уставшим и лишенным идей. Он еще и пропустил на 81-ой минуте и сравнял лишь на 88-ой.

В "Милане" же только началась каденция Паулу Фонсеки, а уже под угрозой завершения. Команда выглядит разобранной (прежде всего - в обороне), потухшей, крайне нервной, таким же выглядит и сам клуб, чем пользуется пресса, устраивая пляску вокруг него. И в клубе не удается успокоить ситуацию, тем более, что Фонсека и Главный советник Златан Ибрагимович комментируют остро и раздраженно, а остальные молчат.

Два первых тура лиги против "Торино" и "Пармы" выглядели ужасно, и чудом в первом из матчей удалось не проиграть. Затем наступило улучшение против "Лацио", но и там провалов хватало, а также скандалов, как с нежеланием Рафаэля Леау и Тео Эрнандеса присоединиться к команде во время совещания и водопоя. В итоге завершилось 2:2.

В четвертом туре дома против новичка "Венеции" удалось сразу же разгромить (4:0). Но против "Ливерпуля" дома в Лиге Чемпионов, несмотря на ранний гол Пулишича, игра была крайне слабой, лишающей какой-либо надежды. Позорной для имени Топ-клуба как "Милан". Потому болельщики освистывали свою команду. И потому Фонсека встал на грань отставки. СМИ сообщают, что в случае любого поражения сегодня в дерби он будет уволен.

Португальский специалист заявляет, что он о таком не думает, не интересуется тем, что пишет пресса и ему это не важно, что сфокусирован на работе. Сообщает, что никто не грустит, что атмосфера на тренировках в последние дни даже была "фантастической". Что в игре видны положительные аспекты и не хватает лишь стабильности. Он много раз повторил, что не собирается отдавать владение мячом "Интеру" и вообще никому. "Когда у нас мяч - нам не нужно обороняться".

Правда, следует напомнить, что в первом дерби предыдущего сезона "Милан" владел мячом 60 процентов времени, но проиграл со счетом 1:5. Во втором он также владел больше (52), но также проиграл (1:2).

"Интер" побеждал в последних шести очных матчах и еще одна победа установит рекорд дерби. Но Индзаги не хочет вспоминать о прошлом. "О нем осталась лишь память, а за память очки не дают". Он беспокоится о потере энергии в Манчестере, но рад, что сразу же наступает дерби, где "дополнительная энергия появляется из ниоткуда". Напоминает, что дерби часто поворачиваются противоположно предсказаниям. Хотя признает, что чувствует силу своей команды.

Последние матчи команд

Кадры

У "Милана" вылетел капитан Калабрия. Потому справа в обороне должен выйти Рояль, очень много ошибающийся. В центре обороны ожидается выход Габбии, а не Павловича. Но главное изменение может произойти в атаке - второй форвард вместо опорника и переход с 4-2-3-1 на 4-4-2. Мората и Абрахам, уже забивавшие в этом сезоне, могут выйти вместе, отправив Лофтуса-Чика в запас.

Лучший игрок команды с начала сезона - Кристиан Пулишич с тремя голами и двумя ассистами во всех турнирах. Леау с голом и двумя ассистами, но постоянно подвергается критике, особенно - его способностей в Топ-матчах.

Вратарь Маньян был заменен из-за травмы против "Ливерпуля", но готов играть. А вот Флоренци, Тиав, Беннасер и второй вратарь Спортьелло по-прежнему травмированы. Юный голкипер Туриани выходил на замену против англичан.

В "Интере" должен вернуться Димарко, не игравший в Манчестере из-за травмы. Если нет - Аугусто останется. Лаутаро Мартинес там не играл с первых минут, а в Монце играл, но выглядел сильно уставшим. Капитан забил лишь один мяч за клуб с начала марта. Но как раз в дерби он часто играет на высшем уровне. Он должен заменить Тареми. В центре поля Мхитарян должен вернуться вместо Зелински. В обороне же Павар и Биссек, а также Дармиан и Думфриз конкурируют всегда.

Таким образом, может получиться, что "Интер" выполнит пять замен в стартовом составе по сравнению с матчем в Манчестере. Непринужденная, но очень нужная ротация.

Особое внимание, кроме Лаутаро, на его партнера по атаке в схеме 3-5-2 Маркуса Тюрама. У которого уже четыре гола в лиге. Также следует отметить, что правые латерали Думфриз и Дармиан уже забивали в этом сезоне, а правый центральный защитник Павар ассистировал.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, М. Тюрам

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Мората, Абрахам, Леау

Цифры и факты

"Интер" победил "Милан" в последних шести очных матчах во всех турнирах (с общим счетом 14:2). Такая его серия состоялась впервые в истории. "Милан" добивался такой серии дважды - в 1911-13 и 1946-48 годах. Семи побед подряд кого-либо в истории дерби не было. В предыдущем сезоне в лиге матчи завершились с результатами 5:1 и 2:1. Первый состоялся в сентябре, во втором в апреле "Интер" официально обеспечил себе Скудетто

В четырех из шести последних очных матчей во всех турнирах "Интер" забивал в первые 18 минут. В 11-ти из 12-ти последних очных матчей во всех турнирах "Интер" забивал "Милану" первым, вне зависимости от минут. Результаты этих 11-ти матчей - восемь побед "Интера", ничья и две победы "Милана". Результат 12-го - 0:0

Пять очков после первых четырех туров сезона в лиге - худший результат "Милана" с сезона 2018/19. Если он проиграет сегодня - установит свой худший результата с сезона 2013/14 - пять очков в пяти турах

Из последних шести матчей лиги "Интер" выиграл два при четырех ничьих. Он не проигрывал в последних семи - три победы при четырех ничьих. На "Джузеппе Меацца" он не проигрывал ни в одном турнире в 2024-ом году

Победа над "Венецией" прервала серию "Милана" из пяти матчей лиги без побед (три ничьи, два поражения). В последних 11-ти матчах лиги результаты "россонери" - две победы, шесть ничьих и три поражения

"Интер" забивал в семи своих последних матчах лиги и не пропустил в трех из них. "Милан" забивал в восьми своих последних таких, но не пропустил лишь в одном из них

Лишь два игрока забивали за "Интер" во всех своих трех первых Миланских дерби за последние 30 лет - Роналдо и Ромелу Лукаку. Сегодня Маркус Тюрам может стать третьим

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Интер - Милан 2:1

Из-за всех последних поражений у "Милана" выработался комплекс неполноценности перед "Интером". А ныне еще и разница в классе между командами велика. Да и в тактике. Индзаги уже не раз ловил предыдущего тренера "Милана" Стефано Пиоли, когда тот собирался владеть мячом. А теперь и Фонсека собирается. С другой стороны, "россонери" разъярены и выйдут как на последний бой, "нерадзурри" же, возможно, слишком умиротворены.

В этом матче, как и в любом дерби, может произойти все, что угодно. Но скорее можно предположить плотную борьбу и победу "Интера".