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Последний матч Фонсеки? Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2024

Италия
Обновлено

"Нерадзурри" хотят рекорд Миланского дерби

Последний матч Фонсеки? Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атмосфера вокруг "Интера" и "Милана" перед дерби не может быть более разной", - пишет Арриго Сакки. "Одна команда полна эйфории после хорошей ничьей в гостях против "Манчестер Сити", а "россонери" в тяжелом периоде после брутального поражения от "Ливерпуля". За их игрой в том матче было больно смотреть. Им не хватает всего". Впрочем, у дерби свои законы. А прижатый к стенке раненый зверь наиболее опасен.

Серия А. Пятый тур

22 сентября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

Последний матч Фонсеки? Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2024 - изображение 1

"Интер" уже четвертый сезон под твердой рукой Симоне Индзаги, в мае не менее твердая рука Джузеппе Маротты была продвинута с поста Генерального директора на пост президента клуба. Проект продолжается, клуб и команда очень стабильны и мощны. Что лишний раз доказала ничья 0:0 против "Манчестер Сити" на старте Лиги Чемпионов. В Манчестере Чемпион Италии четко оборонялся и интересно атаковал.

В лиге с начала сезона он также еще не проигрывал. В единственном до сих пор Топ-матче там разнеся сильную "Аталанту" со счетом 4:0. Правда, по матчам Серии А остались вопросы. Конкретно - гостевым. На выезде против "Дженоа" и "Монцы" победить не удалось, да и чемпион не наиграл на победы. В Монце неделю тому выглядя особенно уставшим и лишенным идей. Он еще и пропустил на 81-ой минуте и сравнял лишь на 88-ой.

В "Милане" же только началась каденция Паулу Фонсеки, а уже под угрозой завершения. Команда выглядит разобранной (прежде всего - в обороне), потухшей, крайне нервной, таким же выглядит и сам клуб, чем пользуется пресса, устраивая пляску вокруг него. И в клубе не удается успокоить ситуацию, тем более, что Фонсека и Главный советник Златан Ибрагимович комментируют остро и раздраженно, а остальные молчат.

Два первых тура лиги против "Торино" и "Пармы" выглядели ужасно, и чудом в первом из матчей удалось не проиграть. Затем наступило улучшение против "Лацио", но и там провалов хватало, а также скандалов, как с нежеланием Рафаэля Леау и Тео Эрнандеса присоединиться к команде во время совещания и водопоя. В итоге завершилось 2:2.

В четвертом туре дома против новичка "Венеции" удалось сразу же разгромить (4:0). Но против "Ливерпуля" дома в Лиге Чемпионов, несмотря на ранний гол Пулишича, игра была крайне слабой, лишающей какой-либо надежды. Позорной для имени Топ-клуба как "Милан". Потому болельщики освистывали свою команду. И потому Фонсека встал на грань отставки. СМИ сообщают, что в случае любого поражения сегодня в дерби он будет уволен.

Португальский специалист заявляет, что он о таком не думает, не интересуется тем, что пишет пресса и ему это не важно, что сфокусирован на работе. Сообщает, что никто не грустит, что атмосфера на тренировках в последние дни даже была "фантастической". Что в игре видны положительные аспекты и не хватает лишь стабильности. Он много раз повторил, что не собирается отдавать владение мячом "Интеру" и вообще никому. "Когда у нас мяч - нам не нужно обороняться".

Правда, следует напомнить, что в первом дерби предыдущего сезона "Милан" владел мячом 60 процентов времени, но проиграл со счетом 1:5. Во втором он также владел больше (52), но также проиграл (1:2).

"Интер" побеждал в последних шести очных матчах и еще одна победа установит рекорд дерби. Но Индзаги не хочет вспоминать о прошлом. "О нем осталась лишь память, а за память очки не дают". Он беспокоится о потере энергии в Манчестере, но рад, что сразу же наступает дерби, где "дополнительная энергия появляется из ниоткуда". Напоминает, что дерби часто поворачиваются противоположно предсказаниям. Хотя признает, что чувствует силу своей команды.

Последние матчи команд

Последний матч Фонсеки? Интер - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.09.2024 - изображение 2

Кадры

У "Милана" вылетел капитан Калабрия. Потому справа в обороне должен выйти Рояль, очень много ошибающийся. В центре обороны ожидается выход Габбии, а не Павловича. Но главное изменение может произойти в атаке - второй форвард вместо опорника и переход с 4-2-3-1 на 4-4-2. Мората и Абрахам, уже забивавшие в этом сезоне, могут выйти вместе, отправив Лофтуса-Чика в запас.

Лучший игрок команды с начала сезона - Кристиан Пулишич с тремя голами и двумя ассистами во всех турнирах. Леау с голом и двумя ассистами, но постоянно подвергается критике, особенно - его способностей в Топ-матчах.

Вратарь Маньян был заменен из-за травмы против "Ливерпуля", но готов играть. А вот Флоренци, Тиав, Беннасер и второй вратарь Спортьелло по-прежнему травмированы. Юный голкипер Туриани выходил на замену против англичан.

В "Интере" должен вернуться Димарко, не игравший в Манчестере из-за травмы. Если нет - Аугусто останется. Лаутаро Мартинес там не играл с первых минут, а в Монце играл, но выглядел сильно уставшим. Капитан забил лишь один мяч за клуб с начала марта. Но как раз в дерби он часто играет на высшем уровне. Он должен заменить Тареми. В центре поля Мхитарян должен вернуться вместо Зелински. В обороне же Павар и Биссек, а также Дармиан и Думфриз конкурируют всегда.

Таким образом, может получиться, что "Интер" выполнит пять замен в стартовом составе по сравнению с матчем в Манчестере. Непринужденная, но очень нужная ротация.

Особое внимание, кроме Лаутаро, на его партнера по атаке в схеме 3-5-2 Маркуса Тюрама. У которого уже четыре гола в лиге. Также следует отметить, что правые латерали Думфриз и Дармиан уже забивали в этом сезоне, а правый центральный защитник Павар ассистировал.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, М. Тюрам

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Мората, Абрахам, Леау

Цифры и факты

  • "Интер" победил "Милан" в последних шести очных матчах во всех турнирах (с общим счетом 14:2). Такая его серия состоялась впервые в истории. "Милан" добивался такой серии дважды - в 1911-13 и 1946-48 годах. Семи побед подряд кого-либо в истории дерби не было. В предыдущем сезоне в лиге матчи завершились с результатами 5:1 и 2:1. Первый состоялся в сентябре, во втором в апреле "Интер" официально обеспечил себе Скудетто
  • В четырех из шести последних очных матчей во всех турнирах "Интер" забивал в первые 18 минут. В 11-ти из 12-ти последних очных матчей во всех турнирах "Интер" забивал "Милану" первым, вне зависимости от минут. Результаты этих 11-ти матчей - восемь побед "Интера", ничья и две победы "Милана". Результат 12-го - 0:0
  • Пять очков после первых четырех туров сезона в лиге - худший результат "Милана" с сезона 2018/19. Если он проиграет сегодня - установит свой худший результата с сезона 2013/14 - пять очков в пяти турах
  • Из последних шести матчей лиги "Интер" выиграл два при четырех ничьих. Он не проигрывал в последних семи - три победы при четырех ничьих. На "Джузеппе Меацца" он не проигрывал ни в одном турнире в 2024-ом году
  • Победа над "Венецией" прервала серию "Милана" из пяти матчей лиги без побед (три ничьи, два поражения). В последних 11-ти матчах лиги результаты "россонери" - две победы, шесть ничьих и три поражения
  • "Интер" забивал в семи своих последних матчах лиги и не пропустил в трех из них. "Милан" забивал в восьми своих последних таких, но не пропустил лишь в одном из них
  • Лишь два игрока забивали за "Интер" во всех своих трех первых Миланских дерби за последние 30 лет - Роналдо и Ромелу Лукаку. Сегодня Маркус Тюрам может стать третьим

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Прогноз: Интер - Милан 2:1

Из-за всех последних поражений у "Милана" выработался комплекс неполноценности перед "Интером". А ныне еще и разница в классе между командами велика. Да и в тактике. Индзаги уже не раз ловил предыдущего тренера "Милана" Стефано Пиоли, когда тот собирался владеть мячом. А теперь и Фонсека собирается. С другой стороны, "россонери" разъярены и выйдут как на последний бой, "нерадзурри" же, возможно, слишком умиротворены.

В этом матче, как и в любом дерби, может произойти все, что угодно. Но скорее можно предположить плотную борьбу и победу "Интера".

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