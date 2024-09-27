Милан - Лечче. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.09.2024

Паулу Фонсека заявляет, что победа в дерби осталась в прошлом и будет иметь значение лишь если удастся победить и "Лечче". И вправду, если "Милан" не победит сегодня, победу над "Интером" можно будет считать даже вредной, пирровой. Повлияет ли действительно эйфория после нее пагубно? Или мысли о ближайшем матче Лиги Чемпионов в Леверкузене против "Байера"? Или все же "россонери" соберутся и продолжат серию?

Серия А. Шестой тур

27 сентября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лечче"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Состояние команд

Победа над "Интером" просто обязана стать решающей, меняющей сезон. После трех первых туров лиги без побед Фонсека был на грани отставки, как и после поражения от "Ливерпуля". Команда выглядела разобранной, клуб - запутавшимся, конфликтным. Но именно в такой ситуации удалось прервать серию из шести поражений в дерби во всех турнирах подряд. Еще и победным голом на 89-ой минуте.

Фонсека говорил о собранности, мотивации игроков. "Не помню долгое время команду, которая создала бы столько проблем "Интеру". И вправду, "Милан" играл как гранд. Начал мощно и забил, затем отступил и пропустил, что выглядело типичным путем к поражению в дерби, но во втором тайме в открытом футболе полностью переиграл соперника и свой гол заслужил.

Теперь, правда, ожидает матч против аутсайдера, который будет закрываться и отдавать мяч. А владение мячом неудобно для "Милана". Было удобно (62 процента) лишь против "Венеции" дома - 4:0, но тогда удалось забить два ранних гола. Если не удастся забить рано, как "Венеции" или как самому "Лечче" дома в апреле с двумя голами до 20-ой минуты - может быть тяжело, как против "Торино" (2:2) и "Пармы" (1:2) в августе.

"Лечче" на данный момент в равенстве очков с "Пармой" (по пять), опережает "Венецию" на одно. С "Пармой" он как раз и играл в предыдущем туре лиги, побеждал ее со счетом 2:0 на 90-ой минуте, но в итоге умудрился пропустить дважды и сыграл лишь вничью. А после этого еще и успел вылететь из Кубка дома от "Сассуоло" из Серии Б (0:2). Начал же сезон 0:4 дома от "Аталанты".

Впрочем, в его резюме и 0:0 в гостях против "Торино", причем был обязан побеждать там. Против "Интера" на "Сан Сиро" во втором туре он также выглядел прилично, пропустив лишь в самом дебюте практически с рикошета и на 70-ой минуте с пенальти. По ударам в створ ворот он опередил "нерадзурри", по ударам по воротам в целом уступил лишь 10:11. Он часто бьет по воротам, и его перехваты мяча и контратаки могут быть очень опасными.

Последние матчи команд

Кадры

"Интер" Фонсека удивил переходом на 4-4-2 с двумя чистыми форвардами - Абрахамом и Моратой. Но Альваро вновь травмирован, хотя и в заявке, а Йовичу тренер не доверяет. Так что вновь будет 4-2-3-1. В целом же ротации не ожидается. Тем более, что капитан правый защитник Калабрия и опорник Беннасер все еще травмированы. Лишь в обороне Павлович может вернуться, сдвинув Томори или автора победного гола в дерби Габбию.

Кристиан Пулишич блестяще начал сезон - четыре гола, два ассиста во всех турнирах, в том числе ранние голы в двух последних матчах. А вот Рафаэль Леау, несмотря на гол и два ассиста, подвергается сильной критике за свое ленивое поведение на поле.

"Лечче" проводил обширную ротацию против "Сассуоло", произведя девять изменений в стартовом составе. Остались лишь Доргу, который останется и сейчас, и Жилбер, который сейчас дисквалифицирован. Последнего на правом фланге обороны заменит Пельмар или Жан, отыгравшие с начала сезона в лиге вместе взятые лишь 20 минут. Первого же менять не будут, поскольку он - один из лидеров команды, забивал "Парме".

Кроме Доргу, бывшего защитника, а ныне вингера, внимание на Крстовича, центрфорварда, автора двух голов в сезоне. На одного из лучших вратарей в лиге Фальконе. А также на бывшего игрока "Милана" Анте Ребича. Хотя место последнего в стартовом составе вовсе не обеспечено и скорее в таком матче Лука Готти выпустит третьего опорника.

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Абрахам

"Лечче": Фальконе, Пельмар, Баширотто, Гашпар, Галло, Рамадани, Рафия, Пьерре, Доргу, Моренте, Крстович

Цифры и факты

В трех предыдущих сезонах, в которых команды играли в одной лиге, "Милан" неизменно однажды уверенно побеждал - 3:0 (последний хронологически матч на любом поле) и 2:0 дома, 4:1 в гостях, но однажды не побеждал вообще - три ничьи 2:2, в том числе однажды - на "Сан Сиро". В последних 12-ти матчах на всех полях "россонери" не проигрывали этому сопернику, но свели вничью пять из них

В десяти из последних 11-ти очных матчей в лиге на "Сан Сиро" "Милан" побеждал. Общая разница мячей в этих 11-ти матчах - 32:6. В последних двух хозяева победили с результатами 2:0 и 3:0, правда, сразу перед этим состоялась ничья 2:2

Впервые с шестого апреля "Милан" выиграл два матча лиги подряд. Тогда же в последний раз он выиграл три подряд

"Милан" забивал в десяти своих последних матчах во всех турнирах, но и пропускал в девяти из них. "Лечче" не пропускал в трех из семи последних, но и не забивал в пяти из них

В последних четырех матчах во всех турнирах "Милан" забивал первым и в первые десять минут. Итоговые результаты этих матчей для него - две победы, ничья и поражение

"Лечче" проиграл лишь один из пяти последних гостевых матчей лиги при трех ничьих и победе, лишь два из восьми при четырех ничьих и двух победах. "Милан" выиграл лишь два из последних шести домашних матчей лиги при трех ничьих и поражении. Во всех турнирах дома "россонери" выиграли два из последних восьми при трех ничьих и трех поражениях

"Милан" идет на третьем месте в лиге по ударам по воротам, но "Лечче" опережает его, идя вторым. При этом по забитым мячам "Милан" первый в лиге (11), а "Лечче" - лишь 18-ый (3). Среди отдельных игроков на первом месте в лиге по ударам по воротам в целом и в створ игрок "Лечче" Никола Крстович - 26 и 10 соответственно

Прогноз: Милан - Лечче 2:0

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"Лечче" 16-ый в лиге по владению мячом, но второй по ударам по воротам, что ясно объясняет его игру. Он устраивает много быстрых контратак, а также в целом хорошо играет в обороне. Если не пропустит ранний гол - может создать фавориту много проблем. Но он очень плохо реализует и все же в гостях у фаворита. Еще и устал после матча Кубка во вторник. На много голов вряд ли следует ставить. Как и на сенсацию.